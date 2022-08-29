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В Калуге участники выставки LADA History поделились пронзительными воспоминаниями

Ирина Будникова , Фото: Ирина Будникова
Опубликовано: 29.08.2022 12:43 0 270
В Калуге участники выставки LADA History поделились пронзительными воспоминаниями

Продолжаем знакомить наших читателей с тем, как Калуга отметила свой 651-й день рождения.

На выходных Калугу посетило уже знакомое московское отделение клуба LADA History. Областная столица приняла гостей во дворике Краеведческого музея.  

Члены клуба добрались до именинницы на классике отечественного автопрома – автомобилях Жигули. Все модели до 1991 года выпуска. Владельцы машин либо реставрируют свои раритеты, либо поддерживают их в идеальном состоянии.      

- Эти машины для каждого из нас имеют определенную ценность, потому что либо они были в семье у наших родных, близких, либо это были первые автомобили чьи-то, которые оставили соответствующую добрую память, - поделился с нами руководитель московского отделения клуба LADA History Виктор Румянцев. - И соответственно, это просто как воспоминания. Отсыл к чему-то, что было большое, доброе, светлое, когда деревья были большими, через призму этих автомобилей.   

Возле каждого автомобиля стояла табличка с историей его владельца. Целый калейдоскоп воспоминаний. Читаешь, и мурашки бегут по коже.

- Машина куплена в память об отце – у него была такая же 2102, на которой свои первые метры за рулем проехал я и все соседские пацаны, - написал Алексей Голосов про ВАЗ-2102 1974 года выпуска.

-  По своему состоянию Шестерка близка к идеалу, - написал владелец ВАЗ-2106 1990 года выпуска Анатолий Степанов. – Чувствуется, что для одного единственного владельца, дедушки, сотрудника завода РТИ, она была любимо машиной. В 2020 году дедушка ушел в мир иной. Он до последнего своего дня переживал о судьбе своей машины. Для его семьи при продаже было важно передать ее тому, кто будет также, как он, ее любить и ухаживать.

- Рубиновый ВАЗ-2101 был выпущен в июле 1980 года, во время проведения Московской олимпиады, - написал владелец ВАЗ-2101 Михаил Куликов. – История его появления у меня в настоящее время связана с лучшими воспоминаниями из детства.

- Это настоящая семейная ценность, - написал Виктор Румянцев про свой ВАЗ-2103. – Машина была куплена моим дедушкой, ветераном Великой Отечественной войны зимой 1981 года. Однако из-за состояния здоровья водить сам он не мог, поэтому эксплуатировала ее моя мама.

На вопрос: пользуются ли члены клуба автомашинами Волжского автозавода в повседневной жизни, Виктор румянцев ответил:

-  Среди участников клуба есть такие, кто пользуется в ежедневной эксплуатации современными моделями Волжского автозавода. Это и Веста, и Ларгусы. Но здесь у каждого свои индивидуальные предпочтения. На выставке автомобили для души. Здесь немножко другие критерии.

Руководитель московского отделения клуба LADA History сказал пару слов о выставке. Подробности в видеосюжете:

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Ирина Будникова , Фото: Ирина Будникова
Опубликовано: 29.08.2022 12:43 0 270
Тэги: день города лада хистори автомобили
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