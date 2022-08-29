На Дне города Калуги калужане погрузились в эпоху поэтического ренессанса

В эти выходные в Калуге отгремели торжества, приуроченные ко Дню города.

В числе прочего в городском парке культуры и отдыха в рамках фестиваля исторической инсталляции «Калуга сквозь века» состоялись баталии между русскими и французскими войсками.

Участники праздника узнали, что такое сабраж и откуда пошла традиция ставить пустые бутылки под стол.

Пушечные залпы сотрясли кроны вековых деревьев. Вой картечи, свист шпаг, а также стоны раненых и триумфальные крики солдат нарушили привычную тишину аллей. Одним словом, к нам приехали гусары! И привезли с собой все атрибуты эпохи поэтического ренессанса.

Фестиваль исторической реконструкции в День рождения Калуги воссоздал в городском парке атмосферу начала XIX века. Участники фестиваля погрузились в атмосферу жизни дворянства и быта крестьян.

- В этом году исполняется 210 лет с момента, когда русские войска одолели в тяжелой схватке нашествие Наполеона, - рассказал один из организаторов фестиваля. - И в честь этого события здесь, в Калуге, проводится такое большое празднество. Реконструкция наполеоновской эпохи в России началась в 1988 году и с тех пор постоянно развивается, подпитывается новыми участниками. Самые громкие празднества этой эпохи проходят на Бородинском поле, а в Калужской губернии - в Малоярославце и Тарусе.

При входе в парк гостей встречали караульная и русский военный лагерь 1812 года. Организаторы развернули для зрителей солдатские и офицерские палатки, чтобы наглядно показать, как военные проводили свой небогатый досуг.

Любой желающий мог попробовать себя в роли рекрута. Опытные наставники обучали новобранцев обращению с оружием и строевым приемам. Больше всего военное дело привлекло мальчишек. После обучения рекруты принимали участие в баталиях с французами.

Далее на разных полянках парка расположились крестьянская изба, дворянская гостиная, цветочный салон, цыганский табор, французское ателье и, конечно же, лагерь французских солдат.

Все без исключения площадки зрители использовали в качестве фотозон. Переодетые в костюмы XIX века организаторы фестиваля активно участвовали в фотосессиях гостей.

Участникам праздника предлагалось поиграть в городки, крокет, шахматы, сложить пасьянс, сделать гербарий, написать письмо гусиным пером и запечатать его сургучом.

А в самом центре парка порядка 20 пар устроили для зрителей настоящий танцевальный бал.

Эрудиты либо пополняли запас знаний, либо спорили с выступавшими ораторами. У каждой площадки аниматоры рассказывали исторические малоизвестные факты эпохи начала XIX века.

Например, сабраж – это открывание шампанского именно саблей. Ключами, топором, ножом, телефоном и любым другим предметом - сабражем не считается. Название техники происходит от французского слова – сабр, что в переводе означает сабля. Мужчина одетый как гусар не только рассказал о сабраже, но и продемонстрировал технику.

А аниматор французского лагеря поведал публике о начале традиции ставить пустые бутылки под стол. В трактирах XIX века в счет для оплаты включали пустые бутылки, которые стояли на столе после застолья. Официант подходил осматривал стол и записывал все, что съели и выпили посетители. Смышленые клиенты догадались ставить пустые бутылки под стол, чтобы за них не платить.

Вот так, быстро, весело и красиво, с шутками и прибаутками, под звуки волынки, фортепиано, свирели, барабанов и песен цыган калужане и гости города окунулись в атмосферу жизни современников Натальи Гончаровой и Александра Сергеевича Пушкина.

Отзывы участников фестиваля и атмосферу праздника смотрите в видеосюжете:

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