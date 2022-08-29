День города Калуги без карнавала: что происходило на маршруте шествия в праздник

Свой 651 День рождения Калуга в субботу, 27 августа, встретила без традиционного городского карнавала. Напомним, его, как объяснили городские власти, отменили из-за нестабильной обстановки в мире.

Как следствие, по улицам Калуги в этом году не прошлись предприятия и творческие коллективы, которые обычно радовали калужан разнообразием костюмов и оригинальностью презентации своей команды.

А что же происходило на улицах Калуги в это время?

Задавшись этим вопросом, мы решили пройтись по пути карнавального шествия и посмотреть, как выглядел город без него.

На традиционном месте сбора участников карнавала одиноко стояло лишь несколько припаркованных автомобилей.

На самой площади Победы, у вечного огня и фонтана чуть оживленнее, но калужане чаще прогуливались и уходили дальше, поскольку никаких выступлений здесь не было.

На аллее по улице Кирова калужан было примерно столько же, сколько в обычный день.

И вот, наконец, одна яркая точка на пути, которая напоминает о празднике.

Светящиеся игрушки и шары, которые так активно покупали раньше в День города детям, оказались мало востребованы в этот день.

Мы спросили у девушки-продавца, много ли удалось продать?

– С продажами сегодня не очень хорошо, народа нет, – говорит продавец Анастасия ГОЛОСОВСКАЯ. – Раньше на этой площади проводили мероприятия, насколько я знаю, их устраивал один из калужских автомобильных заводов, а сегодня ничего не было. И с продажами все очень-очень просело. Поэтому приходится выставлять товар здесь и надеяться только на случайных на прохожих.

Обычно улицу перекрывали, чтобы провести карнавально шествие, было много людей. А сегодня карнавала не было, и народу очень мало по сравнению с предыдущими годами. Не так весело весело в этом году.

Коллеги говорят, что в парке культуры и отдыха аналогичная ситуация с количеством людей и продажами.

Кафе и рады были бы гостям, но людей вокруг наблюдалось немного.

Перекресток улиц Кирова и Ленина.

О страшной утренней аварии напоминали следы на тротуарной плитке и разбитая витрина.

Следуя маршруту карнавала, сворачиваем на улицу Ленина. Снова малолюдно.

И вот первая точка притяжения на всем маршруте! Фестиваль мастеров "Арбуз фест".

Люди общаются, расматривают товары, просто отдыхают.

Мастера представили на выбор калужан различные творения.

Далеко ходить за грибами не надо.

Девушка в кокошнике предлагала и калужанкам приобрести старинный женский головной убор.

Детские мастер-классы уже трационны для городских праздников.

Диджей и его притягательная музыка.

Площадка у горуправы стала яркой точкой на нашем пути.

Вместе с калужанами спускаемся вниз по Ленина, в сторону площади Старый Торг.

Меры безопасности соблюдаются как и прежде. Только людей мало.

На Старом Торге, наконец, встречаем радостных и танцующих калужан.

Зрителей еще не так много, но песни на стихи Александры Пахмутовой и заводные казачьи песни зрители слушали с удовольствием, аплодируя, притопывая и приплясывая.

Танцы и песни на сцене у областной администрации.

Аэростаты наблюдали за происходящим с высоты.

Поблизости, в сквере Ленина, можно было перекусить, покрутить педали. Дети, как обычно, окружили фонтан.

После 18 часов все больше людей приходили на Старый Торг.

В заключение можно сказать, что в целом отсутствие карнавального шествия сделало праздничные мероприятия разъединенными. Между точками притяжения - лишь унылые полупустые улицы.

Не было прежнего ощущения всенародно празднующего города, которое и создавал карнавал. Праздник в этом году получился каким-то точечным и незапоминающимся.

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