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Бегуны на Калужском марафоне заплатили 2 миллиона и увидели Эвелину Бледанс

Владимир Кравчук. Фото автора.
Опубликовано: 27.08.2022 15:27 0 596
Бегуны на Калужском марафоне заплатили 2 миллиона и увидели Эвелину Бледанс

Калужский космический марафон в этот раз получился не столь однозначным. В юбилейный для областной столицы год денег особо никто не считал. Могли позволить себе пригласить Дмитрия Губерниева, да и просто потратить деньги из бюджета.

В этот раз марафон получился, как это происходит в большинстве своем в мире, платным.

Накануне, 26 августа, по данным организаторов марафона, 1500 детей приняли участие в забегах.

Всего в субботу, 27 августа, исходя из официальных протоколов, на старт вышли 2235 спортсменов. Они пробежали дистанции 21,1, 10 и 5 километров. За все это участники заплатили более 2 миллионов рублей взносов.

Но праздник спорта, хоть и платный, но получился.

Полное видео смотрите тут. Более короткую версию можете найти в нашем телеграм-канале. 

Парковка в сквере Волкова была занята уже в 8 утра.

В это же время велась активная регистрация участников.

Калужане провели активную разминку.

А звездная команда Эвелины Бледанс сверкала улыбками.

Попал в компанию с актрисой и губернатор Владислав Шапша с коллегой из Белгородской области Вячеславом Гладковым.

Из хорошего - гости марафона могли получить массаж. Такого в прошлом году не было.

Из плохого - самая длинная очередь на Калужском космическом марафоне выстроилась в ... туалет. Их было более двух десятков, но явно не хватало перед стартом.

Старт был дан с большим опозданием. Участники свистели, но приходилось ждать и слушать ведущего.

За стартовавшими следили десятки видеокамер.

Еще из хорошего - ранний старт спас от жары.

Из плохого - звездная команда не захотела бежать и показывать пример калужанам. Может, и не должны были.

А это из разряда ужасного. Чтобы попасть на финиш, калужанам нужно было помесить своими ногами песок. И это ведь только что реконструированный стадион. Обувь жалко...

Финиш должен быть с улыбкой.

Можно уже отдыхать с медалями.

Обнинские спортсмены присутствовали в Калуге. 

А вот детская комната, которую так хорошо презентовали, не сильно понадобилась калужанам. Бегуны оставили своих детей либо дома, либо возле себя.

Настроение на полумарафоне было отличным.

Ритм бега создавали барабанщики. 

А на финише калужан уже ждали гречневая каша и чай.

Еще из приятного - организаторы отметили на плакате имена и фамилии участников забега. Вот такая семейная идиллия. 

Можно было увековечить свой результат на красивой медали.

Победители получили денежные призы.

Марафон вышел неоднозначным. Денег не сильно жалко, но не понятно, почему самое масштабное спортивное мероприятие региона становится коммерческим. Тем более таким затянутым, с малоизвестными для многих калужан звездами.

А как вы можете Калужский космический марафон в этом году?

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Владимир Кравчук. Фото автора.
Опубликовано: 27.08.2022 15:27 0 596
Тэги: спорт марафон космосмический марафон
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