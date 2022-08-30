Бизнесмен из Обнинска тратил всю учительскую зарплату на картины и неделю прыгал от счастья, когда купил Кончаловского

Обнинский бизнесмен, коллекционер Владимир ШАХРАЙ привез в Калугу часть картин из своего собрания.

До 25 сентября в музее изобразительных искусств можно увидеть работы Виктора БОРИСОВА-МУСАТОВА, Льва БАКСТА, Петра КОНЧАЛОВСКОГО, Ивана БИЛИБИНА, Афанасия КУЛИКОВА.

Владимир Шахрай рассказал невероятные истории приобретения картин и объяснил, почему тратил на них всю зарплату.

Владимир Шахрай собирает произведения искусства уже много лет. На первом фото он - справа с другом Александром Шубиным и первыми посетительницами выставки.

- Мы 50 лет знакомы, - говорит друг Шахрая художник Александр ШУБИН. - Володя - художник, помню, как он ездил продолжать обучение в Москву и привозил оттуда картины.

Половину, а иногда и всю свою учительскую зарплату отдавал. Это вызывало некоторое недоумение. Потому что в то время все стояли в очереди на машину, покупали мебель, ковры, а он - картины.

Мы были вхожи в так называемый «Красный дом» в Новогиреево – дом Фаворского. Там жили художники ГОЛИЦЫН, ЖИЛИНСКИЙ. Они и в Обнинск к нам не раз приезжали…

И я хочу сказать о личных качествах Володи, раз я с ним давно знаком. Он очень мобильный. Если узнает, что продается картина, которую он хочет приобрести, он сотни километров готов проехать.

Во-вторых, он имеет подход к людям. Может уговорить человека, что этой картине лучше быть в собрании, чем в чулане.

И у него есть художественное чутье. Мы заходим в антикварный магазин в одном райцентре, он начинает листать папки графики, а там попадаются шедевры. В одной валявшейся так папке он нашёл работы ЗВЕРЕВА.

Владимир Шахрай о каждой картине может рассказать интересную историю. Обещал найти время и всё записать.

- Для меня самая ценная – это работа Борисова-Мусатова, - Владимир ШАХРАЙ показывает на небольшую картину за стеклом. - Он рано ушёл из жизни, похоронен в Тарусе. И его работы буквально по пальцам пересчитать.

Люблю искусство, типа Зверева. Я - поклонник современного, даже суперсовременного искусства, не приемлю повторы: церковь - слева, речка – справа, березка.

Искусство должно отвечать на ещё не поставленные вопросы. Тут надо быть за горизонтом. А просто научить рисовать, говорят, можно и обезьяну. Но этого мало.

И очень ценю работы моего друга Иллариона ГОЛИЦЫНА. Это очень близкий мне человек. Мы дружили много лет, с 1970-х годов, пока он в 2007 не погиб. Это был просто святой человек. Во-первых, прямой наследник тех самых Голицыных.

Во-вторых, человек высочайшей нравственности. Благородство, аристократизм во всём. Очень тонкий и глубокий человек.

Он и в Калугу приезжал, я его знакомил здесь с художниками. И в Доме художников была его выставка.

Виктор Борисов-Мусатов «Зубриловка», акварель.

Анатолий Зверев «Женский портрет» - одна из любимых работ Владимира Шахрая.

Подарила дочь князя

- Владимир Романович, как вы приобрели первую работу в коллекцию?

- Началось всё с того, что я, будучи студентом, бывал в доме своего институтского преподавателя Глеба Борисовича СМИРНОВА, который увлекался коллекционированием.

Я его коллекцию видел, там было много антикварных вещей. И сам втянулся, потихоньку стал собирать.

А первым моим дарителем была урожденная калужанка Екатерина Алексеевна ФАДЕЕВА – внучка князя Сергея Дмитриевича УРУСОВА. Как-то она меня попросила разобрать в чулане старые вещи. И вдруг я вытаскиваю холст, а там - лик золотистый.

Екатерина Алексеевна говорит: «А… это тётушка СУХОВО-КОБЫЛИНА». Этот портрет в Росве был написан. Я его отреставрировал. И он какое-то время у меня хранился.

А потом Екатерина Алексеевна пошла на выставку в музей Тропинина, и там увидела работы этого же автора и попросила меня: «Извини, но, если можно подари эту картину им». И я подарил.

Екатерина Алексеевна и позже помогала мне. Когда меня познакомили с родственниками художника САМОКИША, дала 100 рублей, чтобы я купил картину. Потому что при зарплате преподавателя художественной школы в 90 рублей, особо не разгуляешься.

- Интересная история.

- Истории бывают невероятные! Вот работа Владимира ГУДИАШВИЛИ была перевезена в Москву. И хозяина этой картины избили так, что он находился в очень плохом состоянии.

Этой картиной он рассчитался за то, чтобы милиция завела уголовное дело. Потому что виновники столько денег дали, что эта работа столько и не стоила. Каждая картина имеет свою историю, даже рассказ можно написать.

Та самая картина Владимира Гудиашвили «Джавири».

Третья работа в жизни

- Борисов-Мусатов, Кончаловский – известные имена. А почему вы покупаете работы совершенно неизвестных художников?

- Есть натюрморт, который написала женщина-библиотекарь по фамилии ДОВЖЕНКО. Я впервые увидел его в общежитии на ул. Курчатова, он там висел. И я не мог удержаться, купил.

Оказалось, что это всего третья работа в её жизни. Тут кувшин, как бы воздушный, он разваливаться, не держит этот букет. Но это сделано честно, по-настоящему, искренне.

Натюрморт библиотекаря Довженко.

- Чем отличатся художник наивного искусства от профессионала? Профессионал расчетливо работает. Пикассо говорил: «В 16 лет я рисовал, как Рафаэль, но мне понадобилась вся жизнь, чтобы рисовать, как ребёнок». Искренность, раскованность - вещь бесценная.

Или взять картину «Паравоз» неизвестного художника. Она написана на фанере, по всем правилам, как тогда учили: перспектива нарисована, дым – седой, паровоз – чёрный, рельсы - серебристые. Такая правильность.

Я её отреставрировал. Она у меня висела, Илларион Голицын, когда увидел, просто в восторге был!

«Паровоз», работа неизвестного художника. Эта картина сильно впечатлила Иллариона Голицына.

Денег не жалко

- Владимир Романович, расскажите о себе. Вы родились в Обнинске?

- Нет, я родился я в Винницкой области, родители не имели никакого отношения к искусству, были простыми крестьянами. Моё детство прошло в деревне. Рисовал, как мог. Учителя не было, сам срисовывал что-то.

Потом в училище поступил. Родители это поддерживали. В армии служил в Козельске.

А в Малоярославце у меня тётка родная жила. Пригласила к себе. Я приехал. И в Обнинске меня позвали в художественную школу. Так я остался жить в этом городе. И по сей день живу.

- На выставке есть одна ваша работа. А сейчас вы рисуете?

- Нет, у меня большое хозяйство, бизнес: три стройки, реконструкции, 30 арендаторов. Мне не до этого.

- Вам не жалко было зарплату на картины тратить?

- Не жалко. Это своего рода болезнь. Я когда Кончаловского купил, неделю прыгал от счастья, потому что это такой подарок судьбы!

- А жена не ругалась?

-Жена, сын, дочь, зять всё понимают и поддерживают. Конечно, раньше сложно было, можно сказать впроголодь жили: 90 рублей зарплата, а я покупал портрет Челищева ХIХ за 150 рублей. Но спать не мог, пока не купил его.

Сейчас этот потрет в хороших руках - в Малоярославце в Музее 1812 года.

Петр КОНЧАЛОВСКИЙ «Полотёр».

- А в те времена знакомые знали, что вы – коллекционер?

- Раньше коллекционирование не приветствовалось, почти запрещенная деятельность была. Это когда-то были такие коллекционеры, как ТРЕТЬЯКОВ, который приходил к РЕПИНУ и заказывал, что нужно написать.

Он знал, что Репин хороший художник, он напишет. И не надо думать.

Я был знаком с знаменитым коллекционером ВИШНЕВСКИМ, основателем музея Тропинина. Он мне как-то сказал: «Знаешь, чем я отличаюсь от Третьякова? Тем что иду на помойку».

Он буквально шёл на помойку и находил шедевры. Но у него был своей реставратор, который помогал. И хранил Вишневский всё под диваном, под кроватью. Жил по сегодняшним понятиям, буквально, как бомж.

Вишневский показывал мне английский пейзаж, который нашел в ванной у одной старушки, картина висела над умывальником, вся в мыле, забрызганная. И бабуля ему, толи подарила ему, толи он купил его. Оказалось, пейзаж ХVIII века.

А потом его пригласили посмотреть старинный открытки. И на одной из них он увидел эту картину. Узнал, что там за дворец там изображен, где он находится. И постепенно, раз за разом распутывал клубок. Это даже где-то детективная история.

Я был у Вишневского, там такие шедевры: школа Леонардо да ВИНЧИ, рисунок Христа в дубовой раме кисти ВРУБЕЛЯ. Говорит: «Вчера мне принесли акварель ВОЛОШИНА». Люди тогда несли. Сейчас другие времен.

- Сколько работ в вашей коллекции?

- Примерно 300 с графикой. Коллекционирование – это сложное дело. Там столько бюрократических препон. Это надо столько нервов иметь, силы воли.

Лев БАКСТ. Эскиз костюма беотийца к балету «Нарцисс».

Геннадий МАТУСЕВИЧ «Несут дух АРХИПОВА». Если присмотреться. В самоваре можно увидеть отражение мужского лица. Как пояснил Владимир Шахрай, до революции в Петербурге Архипов был крупным издателем, коллекционером. Но в 1930 годы во время НЭПа разорился.

- За границей картины покупаете?

- Нет, я там почти и не бываю, очень редко.

- А где храните коллекцию. У вас есть галерея?

- Галереи у меня нет. Я хотел, но мне не дали такой возможности, обещали построить, но всё так и осталось. Картины храню дома, но они не на стенах висят, у меня нет таких объемов.

Всё хранится в кладовке в вертикальном положении. Я за ними слежу, потому что они все дорого стоят и реставрация тоже очень дорогая.

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