Калужский психолог: «У кого хватит воли не поддаваться идиотским идеям, что у детей должно быть личное пространство, те и выигрывают»

Сегодня без телефона мы чувствуем себя некомфортно, оторванными от жизни.

Сейчас даже малыши сидят весь день, уткнувшись в телефоны, а если отобрать – начинается историка.

Сегодня о том, как гаджеты влияют на детей и стоит ли проверять телефон ребенка, поговорим с калужским клиническим психологом Михаилом ОБУХОВЫМ.

- Михаил, почему интернет так затягивает, даже маленьких детей, которые ещё читать не умеют?

- Там яркие привлекательные картинки, звуки…

- С какого возраста лучше давать ребенку телефон, планшет?

- Бессмысленно об этом говорить: родители всё равно будут давать его ребенку, с какого им нужно возраста.

- Если родители сами дают ребенку телефон, это больше проблема родителей?

- Ну, как сказать… Если у ребенка портится зрение – это проблема ребёнка. Зачем разделять проблемы. Это общая проблема семьи. Да и проблема ли?

Пока рано говорить о какой-то единой позиции. Есть мнения, что так меняются люди, такие тенденции сейчас, сознание становиться клиповым, зато дети быстрей обучаются... Добро это или зло - сказать довольно сложно.

- Если в семье один планшет на всех, у кого он должен быть в приоритете? Знаю семьи, где, ребенку все всегда уступают, даже если сами что-то смотрели до этого.

- Пусть на камень - ножницы разыграют, спички вытянут. Не пронимаю, в чём проблема? У какого, какая надобность, тот то и делает. Это всё равно, что дома совместный санузел.

У кого он приоритете? Наверное, у того, кому надо им воспользоваться. Иногда бывают очереди, если семья большая. И если ребенок любит плескаться часами, надо его выгонять, потому что и другим надо помыться.

- В школу лучше не давать ребенку телефон?

- Почему не давать? А экстренные звонки, а трекинг? Но у младших школьников может быть не телефон, а часы с трекингом, с которых можно позвонить. Гаджетов-то много разных.

Усталость от интернета

- Не хочется, чтобы ребёнок весь день сидел в гаджетах.

- Родителям не нравится, ребёнку - нравится. Как можно нормально спорить с ребенком, когда он в ответ на то, что компьютер, интернет - это плохо, приведет пример, что блогер Вася получает миллионы, а ты на свой работе сидишь, а зарабатываешь столько-то.

Или киберспорт, геймеры, где миллионные контракты. Что мы можем предложить? Читай, дружище, книжки вместо этого?

- Стоит ли отбирать в наказание у ребёнка телефон или планшет?

- Если он в долги залез на интернет-ставках и много проиграл, тогда стоит. Это вопрос того, чему мы можем позволить происходить.

- Сейчас забрать у ребенка телефон - самое страшное наказание.

- Один спокойно отдать может, а другой ещё и родительский телефон отберёт. Всё зависит от традиций, которые в семье приняты. Сейчас родители учат чему угодно, кроме того, как отделять должное от недолжного.

- А как научить отделять?

- Научить можно, если мы сами умеем это делать, непротиворечиво действуем, знаем, что такое хорошо и что такое плохо. И демонстрируем это ребенку в мелочах. Тогда и не будет вопросов.

Проблема использования гаджетов не в самих гаджетах, а - в пределах: до какой степени можно позволить, прежде всего себе, а потом ещё и другому человеку, там быть. Это вопрос границ позволения.

А границы определяются нашим ощущением. Вот я 15 минут посмотрел ленту - ок, а если я 5 часов сижу и смотрю – это уже достаточно странная вещь.

- Мы, взрослые, ещё и устаем от интернета.

- И они устают. Только у них усталость по-другому проявляется.

Усталость наступает у всех. Но мы понимаем, что есть утомление, и надо прекращать. А у детей она проявляется в других, например парадоксальных, формах - гипервозбуждением.

На самом деле, это только потому что мозг не может управлять всеми функциями, растормаживается подкорка, и ребенок чёрт-те что делает. Со стороны кажется: какой он энергичный, у него всё хорошо. И он говорит, что не устал. А сам потом заснуть не может.

Перевозбуждение, которое как раз представляет другой вид истощения.

Поэтому, когда мы говорим о том, что делать с детьми, пусть родители ответят на вопрос: что они будут делать с собой, со своей жизнью.

Потому что детские проблемы – это отражение родительских, взрослых проблем.

- Прочитала недавно, что подростки, зависающие в TikTok, склонны к тревоге и депрессии.

- Неудивительно. Я статистические данные не знаю, но, когда открываю ленту, если бы был человеком, который не умеет собой управлять, тоже был бы склонен к тревоге и депрессии. Деградация насколько очевидная, что, и тревога, и депрессия появятся.

Силой мысли

- Ограничивать ребёнка в гаджетах стоит?

- Надо ответить на вопрос: что мы дадим ему взамен. Если мы дадим ему себя, свое внимание, совместные дела, совместные интересные игры – великолепно, нужно ограничивать в пользу этого. Если мы не понимаем, что дадим ребенку, тогда ничего и не произойдет.

Тут вопрос не в том: ограждать или не ограждать, скорее, надо понимать, что ящик Пандоры открылся, хотим мы этого или нет.

Уже есть интернет, гаджеты и соответствующие проблемы со здоровьем, и не только со зрением, но и с опорно-двигательным аппаратом, потому что поза согнутая, гиподинамия и так далее.

Существует же такое предположение, что эволюция идёт в сторону того, что людям нужно всё меньше и меньше двигаться, а потом и вообще перемещаться.

Человек зайдет в интернет-пространство и не будет из него вылезать. Потому что уже сейчас есть доставка еды, удалённая работа, телемедицина и так далее.

Люди будут сидеть на одном месте и чем-то управлять с помощью гаджетов, причем, даже не нажимая кнопки – силой мысли.

- Сейчас уже на надо нажимать, достаточно просто сказать.

- И говорить не надо будет, надо будет просто подумать.

Навести порядок в своей голове

- На каникулах дети много сидели в гаджетах сидели, потому что бывает, что деть ребенка некуда, нет бабушек, родственников, мест в детских лагерях...

- Дети в этом отношении брошены совершенно. Потому что системно этим не занимается, ни государство, ни общество. Очень часто мы с вами поднимаем проблемы, которые трудно решить только на уровне семьи.

Ну кто может похвастаться тем, что у него дети не сидят в гаджетах, в школе ходят с кнопочными телефонами, занимаются полезными делами, развиваются, читают книги? Это про кого?

- Не знаю.

- А я знаю. Это, либо люди из семей в правильном смысле религиозных, либо в правильном смысле интеллигентных, либо творческих, ученых, которые перенаправляют эту энергию, либо спортивных, где никто толком гаджетами не пользуется, потому что все работают физикой.

Кто из наших читателей ещё предложит варианты - пусть дополняют этот список.

Теперь вопрос: какой процент наших читателей относиться к этим семьям? Путь тот, кто эти строки читает, поймёт, к какой перечисленной категории он относится, и сделает выводы.

Если он относится к другой категории, обобщённо назовём её «среднестатистический калужский обыватель», который только и делает, что жалуется на что-то - на власть, на общество, других, но палец о палец не ударит, чтобы локально, даже не что в своей семье, а хотя бы в своей голове, как-то правильно навести порядок.

И тогда станет понятно, кто способен решить проблему с гаджетами для своих детей, а кто - не способен.

- Мы с вами уже как-то говорили, что на ребёнка влияет ещё окружение.

- В том-то и дело, что сила тех категорий, которые я упомянул, в том, что они дают своим детям механизмы противостоять тому идиотскому влиянию, которым обыватели на нас воздействуют.

Вопрос ведь не в детях и не в гаджетах, а в обывателях. Л

юди настолько обленились и испохабились, испортились, что и в этой статье захотят увидеть лайфхаки, и не увидят, потому что прежде всего надо на себя, кума, оборотиться.

Не личная вещь

- Надо ли проверять телефон ребёнка?

- Я считаю, что да.

- Кто-то скажет, что это не очень хорошо, это же его личная вещь.

- Не волнует, ерунда полная. Личной вещью это будет, когда ребенок станет самостоятельным экономическим субъектом.

Пока он материально зависит от родителей, нет никаких личных вещей. И пускай тот, кто с этим не согласен, потом не удивляется, что с их ребенком происходит что-то странное, а они проморгали.

- Что делать, если обнаружил в его телефоне что-то странное или ужасное?

- Смотря, что обнаружил. В зависимости того, что обнаружил, надо меры принимать - от репрессивных до уголовно-процессуальных.

- Были же случаи, когда благополучные дети состояли в суицидальных группах.

- Это было несколько лет назад, я этими случаями занимался. Надо понимать, что выражение «благополучная семья» - это из лексикона соцработников и органов опеки. И чаще всего это - про внешнюю оболочку, без учета внутреннего содержимого.

Мы понятия не имеем, что там на самом деле творится, и, как оказалось, что ребенок предпочитает интернет-общение с подозрительными людьми в деструктивных группах вместо того, чтобы поговорить с мамой.

- Чем-то эти люди их привлекают...

- Конечно! Это умные люди сидят, которые обладают определёнными навыками.

- Зачем они это делают?

- Элементарно! Есть же задачи улучшения технологий управления другими людьми. Ну и тренируются на кошках. Много же таких способов – от покемон гоу – до ковида.

- Дети какого возраста в основном попадают в такие группы?

- Предпубертат и пубертат. И поэтому главное, чтобы у ребенка было меньше свободного времени. Надо, чтобы он как можно больше был занят всякого рода активностями.

Причем, желательно, чтобы это были разные активности: интеллектуальные, спортивные, творческие. Мы, понятное дело, не берём здесь детей с хроническими заболеваниями, хотя и они будут всё равно в интернет лазить, и там себя истощать.

Родители сейчас в каком положении: у кого на что хватит духу. У кого хватит воли не поддаваться, например, идиотским идеям, навеянным в том числе горе-психологами, что у детей должно быть личное пространство, что не надо быть в курсе их личной жизни, те и выигрывают.

- Ребенок должен знать, что родители проверяют его телефон?

- В плановом порядке. Как только вы ему его выдали, надо сразу сказать: «Дружище, имей ввиду, что, когда мне будет надо, я буду знать, что у тебя там происходит». Чтобы не было иллюзий.

Конечно, если родители всегда делали вид, что они в телефон не залезали, а потом залезли, для ребенка это - крушение всего.

Поэтому и нужно предупредить: «Милый мой друг, я тебе даю этот ресурс, но я же и должен быть в курсе твоей жизни, потому что люблю тебя, ты мне не безразличен». Надо сразу все причинно- следственные связи проводить.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.