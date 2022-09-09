Палаты Коробовых Калуге подарила вдова военного министра

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области. Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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Последней владелицей знаменитых палат Коробовых, построенных во второй половине ХVII века была вдова военного министра Евдокия Владимировна СУХОЗАНЕТ (в девичестве ЯШВИЛЬ).

Приобрела она Палаты во второй половине XIX, привела в порядок. В то время Сухозанет было уже 90. В палатах она жила только зимой, а лето проводила в доставшемся ей от матери имении Муромцево.

Казалась ведьмой

В Калуге было принято наносить Евдокии Владимировне визит вежливости. Она давала для дворян торжественные обеды. Вот, что писал в своих воспоминаниях Григорий ТРУБЕЦКОЙ:

«В Калуге жила старуха Сухозанет, вдова военного министра при Николае Павловиче. Нас водили к ней с поздравлениями на Рождество и Пасху. Мы её боялись.

На вид она нам казалась старой ведьмой. Нос и подбородок сходились у нее. Она ходила в бархатной душегрейке, с клюкой. Хотя она была очень древняя, но сохраняла до конца бодрость, колола дрова и играла в волан с дворником для моциона.

Она слыла богатой и скупой старухой. При ней жили уже пожилые воспитанницы – ЕРМОЛОВА, ИЗВОЛЬСКАЯ – обе матери будущих министров, и необыкновенно уродливая Павла Ивановна, которая уже лет пятидесяти вышла замуж за типичного старого холостяка СОРОКИНА.

Мне эта свадьба памятна, потому что это была первая, на которой я присутствовал, и притом в качестве мальчика с образом при невесте. Я надевал ей башмачок, в котором для меня лежал золотой.

Это было в деревне. Я был один в своем роде. Не только не было детей, но помнится не было и молодежи.

Новобрачным было вдвоем за 100 лет. Меня повели в оранжерею, где я поглотил неисчислимое количество персиков и олив. За обедом кричали «горько» и молодые целовались. Сорокины жили очень близко от нас. Они прожили очень счастливо и были очень благодушные и милые старички».

Палаты Коробовых Евдокия Сухозанет передала Дворянскому собранию с условием, что здание будет использоваться в культурных целях. В 1891 году здесь разместилась Ученая Архивная комиссия, которая решила создать в Палатах губернский исторический музей.

Он был открыт 20 апреля 1897 года. Тогда в его экспозиции было всего пять витрин с археологическими находками, нумизматикой, бытовыми предметами.

Музей посетили почетные гости - Великий князь Сергей Александрович РОМАНОВ, Епископ Калужский и Боровский Макарий. После революции Палаты получили Охранную грамоту.

Музей там работал до 1922 года. В 1997 году Палаты Коробовых были переданы Калужскому краеведческому музею.

Евдокия Сухозанет была женщиной активной, устраивала сельхозвыставки, опекала женскую гимназию.

Блестящая карьера

У семьи Сухозанет в Калуге был еще один дом на нынешней ул. Карпова, 4. Там чета поселилась после переезда в Калугу.

Муж Евдокии Владимировны – Николай Онуфриевич Сухозанет - вышел в отставку, после чего они приехали в Калугу.

Николай Сухозанет был генералом, военным министром, участником Наполеоновской и Крымской войн, членом Государственного совета.

Он происходил из белорусского шляхтетского рода. Образование получил домашнее, затем был зачислен на военную службу и сделал блестящую карьеру, награждён многими орденами.

Во время Крымской войны командовал Южной армией. После отставки князя Долгорукова, занял пост военного министра. Дважды из-за болезни князя Горчакова исполнял обязанности наместника Царства Польского.

Уволен был по состоянию здоровья. Причем увольнение сопровождалось почестями: пожалованием украшенного алмазами портрета и милостивым рескриптом (письмо монарха какому-нибудь высокопоставленному лицу с выражением благодарности).

Но и после отставки Николай Сухозанет оставался членом Государственного совета.

Последние годы жизни Николай Онуфриевич провёл в Калуге. Скончался 22 июля 1871 года и был похоронен в имение жены Муромцево Калужской губернии.

Бывший военный министр Николай Сухозанет после отставки переехал в Калугу.

Дочь опального генерала

Николай Сухозанет и княжна Евдокия Яшвиль поженились в 1920 году. Евдокия была дочерью генерал-майора, участника дворцового заговора против императора Павла I Владимира Яшвиля.

Мемуаристы утверждают, что Владимир Яшвиль принимал участие в убийстве Павла: он был одним из 10 человек, находившихся в его спальне. Есть предположения, что Яшвиль был первым, кто ударил императора и сбил его с ног.

Князь Яшвиль был сослан в своё имение с запрещением бывать в обеих столицах. В начале Отечественной войны он обратился к генералу ШЕПЕЛЕВУ с просьбой разрешить ему воевать против французов, и был зачислен в состав Калужского ополчения.

Успешно проявил себя при освобождении Ельни. Но император Александр I, узнав, что опальный генерал вернулся на службу, приказал Кутузову немедленно отстранить его и вернуть в место ссылки, что было исполнено 31 октября 1812 года.

Матерью же Евдокии была Варвара Александровна СУХОВО-КОБЫЛИНА – родственница известного драматурга.

Брак Евдокии и Николая Сухозанета был счастливым, но бездетным.

Современники писали про них так: «Сухозанет был умный, благородный, добрый человек, жена его была дама важная, строгая и замечательно умная.

Мужественная фигура её, большие чёрные глаза и величественный, горбатый нос, придавали ей вид «восточного человека», послужили поводом штабным её мужа прозвать её «турком» или «султаном».

Старики Сухозанеты жили дружно и любили друг друга. Подчинённые генерала рассказывали, что по утрам, когда приёмная Сухозанета была полна, адъютанты и ординарцы часто просили их повременить, уверяя, что генерал «ещё занят». Занятия же состояло в том, что жена командующего армией приходила в это время в его кабинет, садилась к нему на колени и нежно целовала его в губы».

В Калуге Евдокия Сухозанет вела активную деятельность.

Она принимала участие в работе Калужского общества сельского хозяйства, организовывала сельскохозяйственные выставки в губернии, состояла почётной попечительницей Калужской женской гимназии.

За заслуги мужа была пожалована в кавалерственные дамы ордена Святой Екатерины.

Умерла в 1895 году, похоронена была на кладбище Свято-Лаврентьевского монастыря.

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