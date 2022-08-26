Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи
График отключения воды Бренд года-2022. Голосование День города. Афиша Афиша История Калуги Статьи

Загадочный портрет в калужском музее: правда ли, что Петр I носил доспехи

Татьяна Светлова , Фото Калужского объединённого музея-заповедника
Опубликовано: 26.08.2022 20:00 0 307
Загадочный портрет в калужском музее: правда ли, что Петр I носил доспехи

Дорогие читатели! В нашем проекте «История одного экспоната» мы рассказываем о интересных предметах, которые есть в калужских музеях.

В историческом зале особняка купцов ЗОЛОТАРЁВЫХ посетители часто останавливаются возле парных портретов Петра I и его супруги императрицы Екатерины I.

Интересно, что изображён Петра I в стальных доспехах. То, что император носил военные мундиры – известно точно. Но вот доспехи?

На фото, сделанном до 1912 года (вверху страницы), Портреты Петра I и Екатерины I - справа за витриной в здании Губмузея. В документах сохранились сведения о том, что поступили эти экспонаты поступили в 1922 году.

В этот период Губмузей располагался в здании Естественно-Исторического музея, куда и доставлялись национализированные у бывших владельцев культурные ценности. 

По заказу знатных персон

- Авторство и время создания портретов ещё предстоит установить в ходе специального исследования. Сейчас можно лишь уверенно предполагать, что  написаны они были по заказу знатных персон, занимавших высокое положение на государственной службе, - рассказывает хранитель фондов Калужского объединённого музея-заповедника Ольга КОМАРОВСКАЯ. - Такие пробелы в истории музейных предметов окутывают их ореолом загадочности, открывают простор для дискуссии. 

Интересно, что портрет Петра I выполнен в необычной для русской живописной традиции времен его правления манере – император изображен в рыцарском доспехе.

Это дань европейской традиции, которая ставит Петра I в один ряд с монархами стран Европы. Вышедший из употребления в XVIII веке доспех выступает символом благородства и верного служения идеалам.

Художником великолепно передан блеск сияющей стали, фактура развевающейся драпировки, горностаевого подбоя мантии.

 Этот портрет Петра I привлекает внимание посетителей музея.

- Хорошо подмечена портретная психологическая характеристика Петра I - умного, волевого, деятельного правителя. Художник сосредоточился больше на внутреннем мире императора, изобразив его без атрибутов царской власти.

А вот на портрете императрицы Екатерины I они есть, но в минимальном объеме, в виде золотой диадемы в волосах, украшенной драгоценными камнями и жемчужными подвесами.

Наряд императрицы сшит из светло-голубой ткани, переливающейся жемчужными оттенками, дополнен тонкими кружевами, а вот лиф платья оформлен просто, без вышивки и украшений.

Строгий, гладкий, с прозрачными кружевами поверху и этим он подобен императорскому доспеху с портрета Петра.

На груди бриллиантовая звезда и лента со знаком ордена святого Андрея Первозванного, на плечах - ниспадающая золотистая мантия с горностаевым подбоем.

 На портрете Екатерины I изображен орден Андрея Первозванного.

 В основе - европейский образец 

- Парные портреты императорской четы являются, по всей видимости, копии, выполненными на высоком уровне с живописных образцов европейских мастеров, - предполагает Ольга КОМАРОВСКАЯ. - Так, портрет Петра I повторяет работу французского художника Иасента РИГО, созданную около 1717 г.

Подлинник находился до революции 1917 года в Романовской галерее Эрмитажа, а сейчас хранится в Симферопольском художественном музее. 

Прототипом портрета Екатерины I является произведение Жана-Марка НАТЬЕ, выполненное в 1717 г. и хранящееся в Эрмитаже.

Только на калужском портрете вместо ордена святой Екатерины изображен орден святого Андрея Первозванного, который появился у императрицы 25 марта 1725 году, после смерти Петра I.

Так художник, писавший эти парные парадные портреты, стремился подчеркнуть императорское достоинство и романтический образ правителей. И, по сути, были созданы уникальные произведения.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Татьяна Светлова , Фото Калужского объединённого музея-заповедника
Опубликовано: 26.08.2022 20:00 0 307
Тэги: история калуги
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести отпуск летом 2022 года? 
Всего проголосовало: 381
Новости партнеров
Мобильное приложение для ресторана: особенности, преимущества и ключевые функции
Банк «Открытие» запустил программу финансирования склада автозапчастей
Антисон - реальный способ помочь водителю контролировать усталость!

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Расценки для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов городской Думы города Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 и на дополнительных выборах депутатов Дзержинского районного Собрания муниципального района «Дзержинский район» четвёртого созыва 11 сентября 2022 года на сайте kp40.ru

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru