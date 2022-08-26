Загадочный портрет в калужском музее: правда ли, что Петр I носил доспехи

Дорогие читатели! В нашем проекте «История одного экспоната» мы рассказываем о интересных предметах, которые есть в калужских музеях.

В историческом зале особняка купцов ЗОЛОТАРЁВЫХ посетители часто останавливаются возле парных портретов Петра I и его супруги императрицы Екатерины I.

Интересно, что изображён Петра I в стальных доспехах. То, что император носил военные мундиры – известно точно. Но вот доспехи?

На фото, сделанном до 1912 года (вверху страницы), Портреты Петра I и Екатерины I - справа за витриной в здании Губмузея. В документах сохранились сведения о том, что поступили эти экспонаты поступили в 1922 году.

В этот период Губмузей располагался в здании Естественно-Исторического музея, куда и доставлялись национализированные у бывших владельцев культурные ценности.

По заказу знатных персон

- Авторство и время создания портретов ещё предстоит установить в ходе специального исследования. Сейчас можно лишь уверенно предполагать, что написаны они были по заказу знатных персон, занимавших высокое положение на государственной службе, - рассказывает хранитель фондов Калужского объединённого музея-заповедника Ольга КОМАРОВСКАЯ. - Такие пробелы в истории музейных предметов окутывают их ореолом загадочности, открывают простор для дискуссии.

Интересно, что портрет Петра I выполнен в необычной для русской живописной традиции времен его правления манере – император изображен в рыцарском доспехе.

Это дань европейской традиции, которая ставит Петра I в один ряд с монархами стран Европы. Вышедший из употребления в XVIII веке доспех выступает символом благородства и верного служения идеалам.

Художником великолепно передан блеск сияющей стали, фактура развевающейся драпировки, горностаевого подбоя мантии.

Этот портрет Петра I привлекает внимание посетителей музея.

- Хорошо подмечена портретная психологическая характеристика Петра I - умного, волевого, деятельного правителя. Художник сосредоточился больше на внутреннем мире императора, изобразив его без атрибутов царской власти.

А вот на портрете императрицы Екатерины I они есть, но в минимальном объеме, в виде золотой диадемы в волосах, украшенной драгоценными камнями и жемчужными подвесами.

Наряд императрицы сшит из светло-голубой ткани, переливающейся жемчужными оттенками, дополнен тонкими кружевами, а вот лиф платья оформлен просто, без вышивки и украшений.

Строгий, гладкий, с прозрачными кружевами поверху и этим он подобен императорскому доспеху с портрета Петра.

На груди бриллиантовая звезда и лента со знаком ордена святого Андрея Первозванного, на плечах - ниспадающая золотистая мантия с горностаевым подбоем.

На портрете Екатерины I изображен орден Андрея Первозванного.

В основе - европейский образец

- Парные портреты императорской четы являются, по всей видимости, копии, выполненными на высоком уровне с живописных образцов европейских мастеров, - предполагает Ольга КОМАРОВСКАЯ. - Так, портрет Петра I повторяет работу французского художника Иасента РИГО, созданную около 1717 г.

Подлинник находился до революции 1917 года в Романовской галерее Эрмитажа, а сейчас хранится в Симферопольском художественном музее.

Прототипом портрета Екатерины I является произведение Жана-Марка НАТЬЕ, выполненное в 1717 г. и хранящееся в Эрмитаже.

Только на калужском портрете вместо ордена святой Екатерины изображен орден святого Андрея Первозванного, который появился у императрицы 25 марта 1725 году, после смерти Петра I.

Так художник, писавший эти парные парадные портреты, стремился подчеркнуть императорское достоинство и романтический образ правителей. И, по сути, были созданы уникальные произведения.

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