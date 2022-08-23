Что творится на набережной Оки в Калуге

В понедельник, 22 августа, состоялась еженедельная онлайн-планерка с начальниками управлений и руководителями городских служб под председательством городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА.

Не тот песок

В воскресенье, 28 августа, на набережной Оки пройдет городской фестиваль по пляжному волейболу. Спортсмены уже оставляют свои заявки для участия.

Но, как выяснилось, для организации турнира не подходит тот песок, который завезли на площадки.

— Тот песок, который намывается из русла Оки, не совсем пригоден для занятий пляжным волейболом. Поэтому сейчас наш подрядчик трудится над этой задачкой, - продолжил Дмитрий Денисов. - К воскресенью в зоне проведения спортивных мероприятий песок будет, скорее всего, из Перемышльского района. Там он такой хорошей зернистости, цвета немного другого. Уверен, что спортсмены по достоинству его оценят. Работы еще на набережной не закончены. Но договорились, чтобы захватить последние солнечные дни, провести тестовые соревнования. Работы по набережной будут продолжены. Безусловно, все доделаем, что предусмотрено проектом и сметой.

В калужские школы придут 1000 первоклассников.

Школьный рекорд

Но основной акцент на рабочем совещании был сделан на приятной теме. Впереди 1 сентября. И калужские образовательные учреждения в день знаний придут более 60 тысяч детей школьного и дошкольного возраста. Тысяча из них – первоклассники.

Как отметила начальник управления образования Ольга Лыткина, такого количества не было за последние восемь лет.

На подготовку к новому учебному году за счет средств городского бюджета было направлено более 45 миллионов рублей. Деньги пошли на проведение ремонтных работ и на выполнение противопожарных мероприятий, мер по повышению уровня антитеррористической защищенности. Большое внимание уделили организации питания для детей.

— Во всех образовательных организациях предусмотрены пищеблоки, санитарное состояние которых находится в удовлетворительном состоянии, - сказала Ольга Лыткина. - Пищеблоки оснащены необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием, обеспечены необходимой посудой и инвентарем, все находится в исправном состоянии, отвечает требованиям СанПиН.

По словам городского головы Дмитрий Денисов, материально-техническая база, сформированная много десятилетий назад, сейчас поддерживается в работоспособном состоянии в соответствии с современными требованиями.

— Наши дети, особенно первоклашки – самые главные горожане нашего города, - подчеркнул Дмитрий Денисов. - Важно, чтобы им было комфортно учиться в обновленных школах. Я желаю им хорошо начать новый учебный год. Надеюсь, что калужане по достоинству оценят как качество ремонта школ, так и качественный состав учителей в педагогических коллективах. Дай бог, чтобы у них получились все задумки в новом учебном году.

Транспорт в День города изменит свое расписание.

Новый маршрут и особый порядок

В День города, 27 августа, с 7.00 до 14.00 автобусы, работающие на маршрутах №20, 21, 22, 31, 32 и 37, будут возить пассажиров через Южный обход.

Как сообщил начальник управления городского хозяйства Александр Шпиренко, изменится также расписание этих маршрутов. Временное расписание и схемы объезда будут опубликованы позднее.

С 16.00 до 24.00 автобусы маршрутов №1 и №2 поедут по улицам Кирова и Гагарина, маршрута №61 — по улице Дзержинского. Троллейбусы с маршрута №1 отправят на маршрут № 12. Конечной остановкой маршрута №2 станет Дом Быта, №3 — площадь Мира.

— То, что это выходной день — не принимается. Должен быть особый порядок и режим работы в вечернее время — после проведения праздников, - отметил Дмитрий Денисов. - Надо каким-то образом заставить наших перевозчиков поработать, сделать такой подарок городу. Понятно, что им это некомфортно и неудобно, но в воскресенье уже такого напряжения не будет.

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