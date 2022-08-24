Проживание или выживание: калужан после взрыва газа на улице Моторной отправили к крысам и пьяным мужикам

В начале августа на странице губернатора Калужской области Владислава ШАПШИ калужанка Ирина БЕЗРУК оставила комментарий.

- 21 декабря 2021 года произошёл взрыв бытового газа, и мы жители дома по улице Моторная дом 42 остались без жилья. Городом был предоставлен манёвренный фонд, с крысами, тараканами, клопами, плесенью. По сути нам жить негде.

Мы встретились с Ириной, чтобы узнать все подробности ситуации, с которой она вынуждена справляться.

Крысы, плесень и пьяные мужики

- От взрыва пострадали все квартиры двухэтажного дома, - говорит Ирина. - Тогда и начались наши бедствия. Жизнь разделилась на до и после.



Всех расселили в маневренный фонд, который находится в нескольких домах на Московской. Условия проживания в них оказались не сюрпризом, а большим разочарованием.



- Мы с дочерью на следующий день после взрыва поехали посмотреть на свое так называемое новое жилье на улице Московская 223, - вспоминает женщина. - Когда мы зашли в дом, на первом этаже стояло человек 15-20 пьяных мужиков. Стиснув зубы, мы прошли дальше и поднялись до комнаты.

Ирина посвятила всю жизнь сфере образования, сейчас она работает педагогом в детском саду. Ее дочь преподаватель английского языка в колледже. Увидев обстановку, царящую в доме, они испытали культурный шок.



- В самой комнате более или менее прилично - поклеены обои, на полу линолеум, - утверждает Ирина Валерьевна. - А вот санузел, туалет, кухня, душевая кабина – полная антисанитария. Крысы бегают, тараканы падают на голову, в душевых кабинах плесень отваливается.

Помимо этого, в доме постоянные гулянки. Пьют, курят, наркоманят. В случае чего, две женщины даже не смогут себя защитить, а полицию, по их словам, не дозваться. Они не захотели рисковать своей безопасностью, поэтому решили для себя, что в этом доме жить не будут.

- Нас вышвырнули в это общежитие как каких-то ненужных свиней. Выживает кто как – у кого-то родственники, у кого-то друзья. Сейчас мы с дочерью вынуждены снимать квартиру, хотя у нас была собственная, купленная в ипотеку. Но теперь ее нет.

Чтобы посмотреть на то, куда переселили потерявших свои квартиры калужан, мы посетили дом на улице Московской 223.

Зоопарк на дому

Нас встретил обгоревший подъезд, больше похожий на подвал, аромат в нем соответствующий. Черные стены, полусгнившие батареи, потрескавшийся потолок – картина не для слабонервных.

В самих комнатах ремонт вроде и сделали, но под новенькими обоями появляется плесень, а линолеум гниет.

-Я покупаю специальное средство и постоянно вытираю эту плесень, боюсь, что она распространится по всей комнате, - обеспокоена жительница дома Зоя Антоновна. - На стену мы повесили ковер, чтобы закрыть всю эту черноту.

Плесень протирают здесь несколько раз в день, а в перерывах ловят мышей и тараканов, одновременно отбиваясь от клопов.

-Я раньше тараканов видел только по телевизору, - говорит Виктор Николаевич. - А как сюда заехал - познакомился со всем зоопарком.

Вот, например, утренний улов.

Чтобы не обедать вместе с тараканами, Виктор Николаевич каждое утро стелет на стол новую газету. Чтобы бороться с клопами, заклеивают скотчем все дыры, трещины, розетки. Ну а крыс ловят коты. С условиями вне комнат дела обстоят не лучше.

То, что туалет, душ, кухня общие – еще не беда, беда то, в каком они состоянии.

- У нас не душ, а какая-то пародия на него, – твердят жильцы дома.

5 комнат моются в этом ржавом корытце.

Жалобы бесполезны

Достучаться до властей и показать, в каких непригодных для жизни условиях оказались собственники квартир после взрыва газа, у калужан не получается.

- На все наши письма, приходили одни отписки, - говорят вынужденные жильцы. - Нас постоянно отправляли к заместителям, которые не решали проблемы, а говорили заученные умные фразы, которые в этой ситуации не нужны.

Виктору Николаевичу на его недовольство ответили: «Мы тебе дали угол, что тебе ещё надо?». А Ирине Валерьевне после декабрьского ЧП сказали: «Что вы хотите от нас? У нас новогодние праздники начались. Что вы нас беспокоите? Дайте нам новый год отгулять.» На все вопросы о нечеловеческом быте в общежитии горуправа указывает на то, что пострадавшим выделили жилье в маневренном фонде, мол, не оставили же без крыши над головой.

Виктору Михайловичу повезло больше всех – его пообещали переселить в другой дом в сентябре-октябре. Ирина Валерьевна обратилась в суд, ждет его решения, хотя уже уверена, что хождение по мукам так просто не остановится. А пенсионеру Виктору Николаевичу и другим жильцам остается надеяться на чудо, потому что для них сроки расселения еще более расплывчаты.

- Когда все хорошо, ты не видишь такие ситуации и не знаешь о них, - рассуждает Ирина. - А когда это случилось именно с тобой, ты действительно понимаешь, что властям ты вообще не нужен. И всем все равно.

У калужан в сгоревшем доме были отдельные квартиры с удобствами, сделанным для себя ремонтом. А теперь они остались у разбитого корыта. Разве это справедливо?

Если нет возможности расселить в нормальные квартиры, то, может, пора сделать дома маневренного фонда пригодными для проживания в них? Тогда и люди поддерживали бы там порядок и чистоту. И не было бы этих клопов, тараканов, крыс и негодований.

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