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Калужане рассказали, как они и их питомцы переносят жару

Екатерина Гололобова. Фото автора.
Опубликовано: 23.08.2022 08:30 0 407
Калужане рассказали, как они и их питомцы переносят жару

В этом году летняя погода переходила из крайности в крайность: успели и в фонтанах искупаться, и последствия урагана ощутить.

Несмотря на то, что через пару недель уже сентябрь, 30-градусная жара, судя по прогнозам, отступать не собирается.

Мы прогулялись по городу, чтобы узнать у жителей Калуги, как они и их четвероногие друзья чувствуют себя под палящим солнцем.

Оксана Викторовна

- Больше всего времени я провожу в Мосальском районе. У нас там речка, лес, поэтому могу отдохнуть от жары. Знойные дни я выдерживаю нормально. Советую в такую погоду по возможности сидеть дома, а в идеале охлаждаться в водоемах.

Елена ВАСИЛЬЕВА

- С жарой справляюсь плохо. У меня настолько чувствительная кожа, что от солнца появляются чуть ли не ожоги. Приходится носить максимально закрытую одежду. В дневное время стараюсь даже не выходить на улицу.

Юлия ЛЮБУШКИНА

У меня девять собак - восемь золотистых ретриверов и одна лайка. Зовут Сэра, Пепси, Феня, Фрося, Шаня, Ветра, Боня, Нюта и лайка Луна. У собак нет потовых желез, как у людей, поэтому жара для них более критична. При перегреве возможны проблемы с сердцем и вообще со здоровьем. Но мои собаки жару переносят очень хорошо.

Юрий Анатольевич

- Для меня это не жара. Я родился в России, потом жил в Узбекистане, а 7 лет назад переехал в Калугу. В Узбекистане жара - это +45, так что здесь в +30 чувствую себя комфортно. Хотя вижу, что остальным довольно трудно.

Олеся МАШКОВА

- Моего пса зовут Бэн, он породы акита-ину. Ему, как и нам, в такие дни жарковато. Конечно, собаки тяжело переносят жару, как мне кажется. Но Бэну проще, потому что он живёт в квартире.

Юлия РЫСЕВА

- Когда на улице духота, чувствую себя нехорошо, периодически сильно поднимается давление. Чтобы легче переносить жару, я ем фрукты, пью много воды, иногда и за таблетки приходится браться. Но дома сидеть не люблю, все равно стараюсь гулять.

Татьяна СОЛДАТЕНКО

- Мой Арктик - бернский зенненхунд. Как и всё длинношерстные собаки, на жаре ему тяжело. Днем он лежит в комнате на полу из керамогранитной плитки, пол холодный в любое время года. А на улице вода и прогулки рано утром и поздно вечером, когда ещё или уже не очень жарко.

Наталья УЧУВАДОВА

- Когда выше +25, неважно себя чувствую. В невыносимую жару отсиживаюсь под кондиционером. Осмеливаюсь погулять только по вечерам.

Уважаемые читатели, а как вы переносите жару? Пишите в комментариях. 

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Екатерина Гололобова. Фото автора.
Опубликовано: 23.08.2022 08:30 0 407
Тэги: жара опрос
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