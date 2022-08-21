Футболисты «Калуги» бьют рекорды и лидируют

В областной столице прошел матч седьмого тура Второй лиги чемпионата России. Футбольный клуб «Калуга» на своем поле принимал команду «Знамя» из Ногинска.

Подопечные Дмитрия Хомухи шли после шести туров на первом месте. А вот подмосковные футболисты, как и в прошлом сезоне, звезд с неба не хватают.

Вернее, звезд в составе клуба «Знамя» предостаточно. Только вот экс-игроки сборной России Роман Павлюченко, Андрей Ещенко, Ренат Янбаев и Тарас Бурлак ногинской команде не помогают набрать большого количества очков.

В любом случае, эта четверка отыграла более чем в 700 матчах российской Премьер-лиги и в 78 поединках английской Премьер-лиги. Так что, конечно, на молодых калужан такие именитые соперники могли произвести ненужное впечатление.

Артем Самсонов «напрягает» Андрея Ещенко, который еще в прошлом сезоне выступал за московскоий «Спартак».

- Мы с молодыми ребятами говорили перед матчем, - отметил капитан ФК «Калуга» Дмитрий ГУЗЬ. – «Знамя» собрало под свои знамена опытных футболистов. Но они уже возрастные, не надо никого бояться.

На матчах калужан теперь намного больше улыбок.

Фанаты также всегда с командой.

Подготовка к матчу дала свои результаты. Переполненные трибуны калужского стадиона вновь увидели красивую и быструю игру своей команды.

И, конечно, подопечным Дмитрия Хомухи помог быстрый гол. Уже на третьей минуте Алексей Пустозеров подал мяч с углового, а забытый всеми на дальней штанге полузащитник Артем Самсонов открыл счет.

Гости, в составе которых выступал еще и экс-калужанин Федор Мотовилов, попытались перехватить инициативу. Но большого количества опасных моментов у ворот Дениса Шебанова подмосковная команда не организовала.

Калужанин Николай Суханов оставляет позади Заслуженного мастера спорта Рената Янбаева.

Роман Павлюченко так и не смог забить в Калуге.

Лишь после стандартных положений создавалось давление на оборону калужан. Правда, при этом практически каждый угловой «Знамя» завершался острой контратакой хозяев поля.

- Мы уделили большое внимание стандартным положениям на этой тренировочной неделе, - отметил после матча главный тренер ФК «Калуга» Дмитрий ХОМУХА. – Знали, что «Знамя» будет пытаться продавить нашу оборону именно после навесов со штрафных и угловых. Но мы подготовились. Во-первых, сами забили уже на третьей минуте. Во-вторых, не пропустили после стандарта. Последние две тренировки уделили внимание именно этому компоненту.

В итоге калужане провели один из лучших таймов за стартовые семь туров. Атаковала наша команда быстро. Суханов, Елисеев, Карпов и Егурнев терзали фланги обороны гостей. В итоге на 27-ой минуте наша команда снова забила.

Многоопытный защитник «Знамя» Тарас Бурлак ошибся в передаче, Алексей Пустозеров перехватил мяч, а Артур Карпов отдал проникающую передачу в штрафную. Нападающий Иван Хлебородов переиграть вратаря гостей не смог, но самым расторопным на добивании оказался все тот же Артем Самсонов – 2:0.

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На футбол в Калуге теперь ходят девушки.

Матчи посещают целыми семьями.

До перерыва у калужан было еще как минимум три хороших момента завершить игру уже в первом тайме. Но с реализацией в этот вечер у подопечных Дмитрия Хомухи были проблемы.

А вот во втором игровом отрезке хозяева поля вышли уже совсем с другой установкой. Игра успокоилась. Моментов стало намного меньше. Но главное, что Денис Шебанов провел третий матч в сезоне на ноль. «Калуга» так и не пропустила и порадовала многочисленных поклонников шестой победой – 2:0.

Победная раздевалка калужской команды.

ФК «Калуга» - «Знамя» (Ногинск) – 2:0 (2:0)

Голы: Самсонов, 3, 27.

ФК «Калуга»: Шебанов, Ермилов (Абрамов, 59), Солодаренко, Елисеев, Гузь, Егурнев (Кортяев, 87), Карпов (Гончаров, 74), Пустозеров (Коробов, 59), Самсонов, Суханов, Хлебородов (Новиков, 87).

«Знамя»: Журин, Лысов, Ещенко, Мотовилов (Костин, 46), Янбаев, Бурлак, Рыжков (Макляев, 79), Чемагин, Иващов (Жига, 46), Павлюченко (Сичкар, 79), Грязнов.

Предупреждение: Лысов, 70.

Турнирная таблица.

После семи туров калужане набрали 90 процентов возможных очков. Такого удачного старта еще не было в истории нашего клуба. Команда Дмитрия Хомухи является единоличным лидером своей зоны.

26 августа калужане сыграют в гостях против клуба «Балашиха».

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