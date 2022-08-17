Врач из Калуги рассказала, что в жаркую погоду грибы быстро вбирают в себя ядовитые вещества

Грибной сезон в разгаре. В соцсетях калужане делятся сообщениями, что лисичек много. Особенно ими богат в этом году Бабынинский район, в Юхновском тоже можно пособирать.

Белые встречаются крайне редко. В одном из сообществ грибники пишут, что в Перемышльском районе парочку белых нашли. Любители тихой охоты жалуются, что лес сухой, грибов мало, даже поганки не растут.

А врачи предупреждают, что грибы могут навредить здоровью.

- По питательной ценности грибы приравниваются к хорошо выпеченному хлебу, яйцам, продуктам из гороха, - рассказала врач Калужского областного центра медицинской профилактики Лариса ЕРЁМИНА. - По содержанию белка разные виды грибов значительно отличаются друг от друга.

Например, дождевик гигантский содержит 6,6% белковых веществ, белый гриб – 4,6%, лисичка и опенок осенний - по 3,2%. Есть в грибах и жиры – от 1 до 6%. Кроме того, в грибах есть витамины и микроэлементы.

Почему же несмотря на такой богатый состав в каждый грибной сезон появляются факты тяжелых и даже смертельных отравлений?

Грибы относятся к низшим споровым растениям. Они не содержат хлорофилл, поэтому активно усваивают из почвы и окружающей среды как полезные, так и вредные, токсические вещества, только накапливая, но не перерабатывая их.

Особенно быстро они вбирают в себя ядовитые вещества в жаркую погоду. Осенние грибы не так токсичны.

Резать мельче

- Между сбором грибов и их приготовлением уже начинается процесс разложения с появлением ядовитых продуктов распада белков, поэтому готовить грибы нужно как можно быстрей.

Грибы не назовёшь диетическим продуктом: они содержат твердое хитиноподобное вещество. Из этого же вещества, только в большем количестве, состоят панцири жуков, ракообразных.

Пищеварительные ферменты даже взрослого человека не в состоянии полностью расщепить его. Поэтому грибы нужно как можно мельче резать, а ещё лучше сушить и превращать в порошок.

Все лесные грибы нужно предварительно вымачивать, варить не менее часа, но сначала довести до кипения и первую воду слить. При варке обязательно надо снимать пену. Грибы считаются готовыми, если они осядут на дно кастрюли.

Не для детей

- Категорически не рекомендуется употреблять грибы детям. По статистике, из ста детей, отравившихся грибами, 5-6 погибают.

Детский организм имеет недостаточное количество пищеварительных ферментов, чтобы полноценно переработать даже съедобные грибы.

Если вся семья ела грибы, а признаки отравления появились только у ребенка, не надо искать других причин. Ребенок нуждается в срочной госпитализации.

Не уничтожается при варке

- Есть группа условно съедобных грибов. Последнее время к условно съедобным грибам стали относить строчки, не делая разницы между строчками и сморчками.

Но в строчках содержится сильно ядовитая гельвеловая кислота, которая может вызвать смертельное отравление.

Поэтому все сморчковые грибы нужно отваривать не менее 7 минут, первую воду обязательно слить, затем хорошо промыть грибы холодной водой и подвергать дальнейшей обработке.

Есть грибы ядовитые. С любыми пластинчатыми грибами легко спутать бледную поганку. Это самый опасный гриб.

Яд, содержащийся в ней, смертелен для человека. Он не уничтожается ни при мытье, ни при варке.

Первые симптомы отравления бледной поганкой похожи на кишечное расстройство: рвота, боли в животе, жидкий стул, слабость.

Отравление бледной поганкой приводит к смерти от токсического поражения печени через 10-14 дней после употребления грибов, даже если первые признаки отравления пошли на убыль.

Внешний вид не меняется

- Консервирование грибов в банках может привести к серьёзному отравлению из-за возможности появления ботулизма. Бактерии ботулизма живут в почве, а гриб появляется из земли, и его трудно полностью отмыть от частичек почвы.

В герметически закрытых банках бактерии ботулизма прекрасно себя чувствуют и активно размножаются с выделением сильнейшего яда - ботулотоксина. При этом внешний вид продукта не изменяется, не портится ни вкус его, ни запах.

Поэтому грибы из герметично закрытых банок подлежат после вскрытия тепловой обработке.

Кстати, в России, в отличие от стран Европы, грибы собирали, готовили и ели всегда. Долгую зиму, особенно в посты, грибы составляли существенную часть рациона.

В крестьянских хозяйствах готовили в основном соленые грибочки, не отваривая их, а только вымачивая. При таком способе приготовления сохранялись все полезные вещества.

Первая помощь

- При признаках отравления немедленно вызывайте врача. До этого сделайте промывание желудка, выпив большое количество воды большими глотками и надавив на корень языка, чтобы вызвать рвоту.

Потом примите активированный уголь, и не 1-2 таблетки, а из расчёта 1 таблетка на каждые 10 кг веса тела.

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