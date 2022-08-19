Яблочный Спас: триста лет назад в Калуге местные яблоки поразили иностранцев

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области. Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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В XVII века Патриарх Макарий совершил путешествие из Дамаска в Россию. С ним был его сын архидиакон Павел АЛЕППСКИЙ, который по просьбе одного из своих друзей писал путевые заметки.

Путешествие длилось три года. Иностранные гости побывали и в Калуге. Павлу Алеппскому в то время было около 30 лет. Вот, как он описывает наш город:

«Поднявшись в среду утром, 2 августа (по старому стилю) мы… подъехали к большому городу, по имени Калуга. Река течет с края города, она очень широка и глубока.

Городская крепость стоит на вершине высокого холма, и в настоящее время работают над сооружением другой, новой крепости, ниже первой, на скале холма, с каменными основаниями и прочными башнями, с целью обнести стеной несколько выступающих здесь прекрасных источников с вкусною водой.

Начало их находится у самой стены старой крепости со стороны, обращенной к реке. При них устроены удивительные сооружения.

Что касается города, то он весьма велик, больше Путивля, и также расположен на краю горы.

В нем тридцать благолепных, прекрасных церквей. Их колокольни, легкие, изящные, приподняты как минареты, купола и кресты красивы. Вблизи церквей два величественных монастыря: один для монахов, другой для монахинь».

В подарок патриарху

Встречали Макария в Калуге хлебом-солью. Хлеб пекли огромный, что очень удивило иностранцев:

«Мы поднялись в город и, проехав чрез него, остановились в открытом месте как ради пастьбы животных, так и вследствие затруднительности для проезда патриаршей кареты чрез одни из ворот.

Тогда пришел к нашему владыке патриарху воевода и приветствовал его, ранее прислав ему, по обычаю, подарки.

Подносили в подарок прежде всего хлеб, но каждый по объему подобен мельничному жернову, несмотря на это, он хорошо пропечен, что для нас было удивительно: какова должна быть печь, которая его вмещает! Таков их обычай».

Опасались за здоровье

В это время в России свирепствовала Моровая язва. И патриарха с сопровождающими можно сказать «отправили на карантин в Коломну».

Об этом Павел Алеппский тоже упоминает: «Мы встретились с греческими торговцами, бежавшими от моровой язвы, которые рассказали нам о ее неописуемой и нестерпимой губительности. Сердца наши разрывались, ибо мы едем туда и не знаем, что может с нами случиться.

От этой Калуги, как нам сосчитали, до столицы Московии сто восемьдесят верст, т.е. тридцать шесть больших миль. Но дорога чрезвычайно трудна… по леса и горам, то поднимаясь, то спускаясь, по оврагам, по грязи и воде, образовавшейся от дождя…

Вдруг нам явилась радость: нас встретил драгоман (переводчик), знающий по-гречески и по-русски, человек почтенный, пожилой, присланный от патриарха и царского наместника с поручением отправить нашего владыку патриарха на царском судне по реке Оке, текущей подле Калуги, с полным спокойствием и удобством, в каменную крепость, по имени Коломна, в недалеком расстоянии от Москвы, чтобы мы оставались там, пока не прекратится моровая язва.

Это было сделано из опасения за нашего владыку патриарха. Мы вернулись в Калугу, где поместились в большом доме».

Яблочный спас

Пока строился корабль, Макарий и Павел жили в Калуге. Здесь они побывали на празднике Преображения господня, молились в Воскресенской церкви. Узнали, что в народе этот день называют Яблочный Спас.

Но больше всего иностранных гостей поразили дыни: «Накануне двенадцатого воскресенья по Пятидесятнице, в которое пришелся праздник Божественного Преображения, мы отстояли службу в новой церкви, в честь Воскресения, как бы висячей, с окружною галереей.

Воскресенская церковь, где молились патриарх Макарий и Павел Алеппский. В начале ХХ века храм был разрушен.

Потом мы в ней же слушали утреню и литургию. Принесли блюда с прекрасными яблоками и грушами. Наш владыка патриарх прочел над ними молитву благословения и их роздали присутствующим. Затем мы совершили моление за богохранимого царя.

В этом городе все: воеводы, вельможи и торговцы, дарили нашему владыке патриарху удивительные дыни и блюда яблок, да будет благословен Творец за их красоту, величину, запах, цвет и вкус!

С одной стороны они румяны, с другой - белы, чисты, как снег, с тонкою кожицей, цветом и вкусом лучше яблок дамасских. Что касается дынь, то они чудесны и исключительно свойственны этой Калуге, ибо во всей стране московской нет подобных по величине и вкусу, как нам говорили».

Любовались Калугой

Провожали патриарха Макария из Калуги в Коломну с почестями.

«Когда кончили постройку судна, воевода пришел проститься с нашим владыкой патриархом и проводил его до корабля. Мы поместились на этом судне, к которому были назначены гребцы с веслами, а наши спутники сели на другое.

Затем воевода прислал нам провизию на дорогу: хлеба, водки и прочего - сверх того, что мы закупали постоянно. Свою карету с её принадлежностями мы оставили в одном месте.

Лошадей же воевода отдал знатным людям на прокорм, записав их возраст, цвет и цену, дабы, если какая из них пропадет, можно было знать, какая именно, и заплатить ее стоимость.

Они сосчитали, что нам предстоит проехать от Калуги до Коломны, куда мы направлялись, около ста девяноста верст по реке.

В этой Калуге стоит множество судов, на коих перевозят продукты в Москву. Все они покрыты широкою древесною корой, которая лучше деревянных досок. Так же покрыли и наши суда для совершенной защиты от дождя, а пол устлали (коврами).

Над дверью каюты, где поместился наш владыка патриарх, мы поставили образа и занавесили дверь коврами, а также и внутри над его головой поставили, по их обычаю, образа. Издали мы любовались на Калугу, которая обширна и величественна».

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