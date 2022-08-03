Какие шансы Калужской области дает обострение конфликта между Китаем и США из-за Тайваня

Вечером вторника, 2 августа, все новости мира затмила одна единственная – визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

За передвижениями ее самолета на сайте Flightradar24 следили около 300 тысяч человек.

До последнего было непонятно, сядет ли самолет с третьим по значимости лицом Соединенных Штатов на сепаратистском острове, который официально считается территорией Китая, но де-факто находится на самоуправлении под защитой США.

Китай расценивает официальные визиты должностных лиц других стран на остров как нарушение своего суверенитета и тот факт, что он состоялся вчера, привел к серьезному обострению отношений между двумя ведущими экономиками мира.

Мы задались вопросом, а как сегодняшние события повлияют на экономику Калужской области? На эту тему поговорили с ведущим политологом региона, министром внутренней политики и массовых коммуникаций Олегом КАЛУГИНЫМ.

- Непосредственно как таковой визит Пелоси никак не отразится на экономике Калужского региона, потому что это визит вообще не про экономику, - говорит Калугин. – Он соткан из геополитических интересов США и Китая, а также внутренних интересов этих стран. И у тех, и у других скоро будут выборы.

Это если смотреть на сам визит, но, конечно же, у него будут последствия, - продолжает Олег Анатольевич. – Эти последствия приведут к еще большему осложнению отношений между Китаем и США. И есть большая вероятность, что после этого Китай начнет еще большее сближение с Россией, чем это происходило до визита. Причем, сближение по всем фронтам. А от этого Калужская область может извлечь существенную экономическую выгоду.

Вот, например, недавно Байден объявил о выделении более 50 миллиардов долларов на открытие производства полупроводников в США. Естественно, Китай был возмущен, так как они теряют из-за этого решения довольно большой сегмент рынка. По этой причине в среднесрочной перспективе Китай испытает экономические проблемы. И вот здесь у нас возникают реальные причины посотрудничать.

Полупроводники – это ахилесова пята нашей экономики, - продолжает Калугин. – Без микросхем говорить о технологическом суверенитете, вообще о высокотехнологичном производстве в стране не приходится. И в этой новой конъюнктуре Калужская область могла бы выступить очень хорошо. Мы – регион, где давно выстроена отличная система привлечения инвесторов. У нас им комфортно. И я не исключаю, что уже в среднесрочной перспективе Калужский регион может сильно выиграть от этого.

- Среднесрочная перспектива - это сколько? Десять, двадцать, сорок лет?

- Нет, конечно же. Сейчас, при современной динамике изменения мира, это все-таки годы.

- Неужели США не понимают, что сближение России и Китая серьезно подорвет их экономический потенциал?

- Как я уже говорил, это вопрос не экономики. Для штатов – это вопрос безопасности. И здесь для России в целом и Калужской области тоже открываются новые возможности и по всем другим направлениям.

Объясню на примере. И раз уж начали про полупроводники, продолжим на них. Вот вы представляете, что значит перенести их производство из Китая в США? Там весьма серьезные налоги, очень дорогая рабочая сила, исключительно «дорогая» коррупция. Это будут полупроводники на вес золота.

Так что, несмотря на то, что деньги уже выделены, я считаю, что это решение Байдена экономически не просчитано, но в вопросах безопасности экономика уходит на второй и даже третий план. Как говорится, мертвецам деньги не нужны, а США сейчас много чего угрожает. Поэтому там и принимаются решения, которые противоречат экономической логике. И на этом как Россия в целом, так и Калужская область в частности, могут очень здорово выиграть. Подчеркну - уже в среднесрочной перспективе. Визит Пелоси на Тайвань создал для этого очень неплохие шансы.

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