По жизни маршем: в Калуге день ВДВ начали отмечать шествием до площади Победы
Во вторник, 2 августа, в Калуге отпраздновали День воздушно-десантных войск. Традиционное шествие состоялось на улице Кирова.
Памятный митинг, приуроченный к 92-й годовщине образования ВДВ, собрал несколько сотен калужан.
Колонна мужчин в тельняшках и голубых беретах проследовала до площади Победы.
Предлагаем вам фоторепортаж того, как это было.
День ВДВ уже давно стал семейным праздником. Десантники приходят сюда с женами и детьми.
В колонне можно было увидеть как совсем молодых ребят, так и опытных мужчин.
Без песен не обходится не один день ВДВ.
Возложение цветов на площади Победы.
На празднике было очень много детей.
Митинг в честь 92-й годовщины ВДВ был непродолжительным и очень душевным. После чего официальная часть праздника окончилась.
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