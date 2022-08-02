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По жизни маршем: в Калуге день ВДВ начали отмечать шествием до площади Победы

Фото: Сергей Константинов
Опубликовано: 02.08.2022 14:20 2 1071
По жизни маршем: в Калуге день ВДВ начали отмечать шествием до площади Победы

Во вторник, 2 августа, в Калуге отпраздновали День воздушно-десантных войск. Традиционное шествие состоялось на улице Кирова.

Памятный митинг, приуроченный к 92-й годовщине образования ВДВ, собрал несколько сотен калужан.

Колонна мужчин в тельняшках и голубых беретах проследовала до площади Победы.

Предлагаем вам фоторепортаж того, как это было.

День ВДВ уже давно стал семейным праздником. Десантники приходят сюда с женами и детьми.

В колонне можно было увидеть как совсем молодых ребят, так и опытных мужчин. 

Без песен не обходится не один день ВДВ.

Возложение цветов на площади Победы. 

На празднике было очень много детей. 

Митинг в честь 92-й годовщины ВДВ был непродолжительным и очень душевным. После чего официальная часть праздника окончилась.

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Фото: Сергей Константинов
Опубликовано: 02.08.2022 14:20 2 1071
Тэги: вдв день вдв
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