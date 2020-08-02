Вкус отечества им сладок и приятен, или Как санкции изменили в Калуге рынок кормов для питомцев

В соцсетях калужане уже вовсю обсуждают переход с сухих кормов на натуральные.

Из-за резкого подорожания импортных сухих кормов в марте этого года владельцы многих домашних животных вынуждены были перевести их на отечественные аналоги.

Четыре месяца – достаточный срок, чтобы в полной мере оценить и качество, и возможность кормить им своего любимца, а заодно – и прикинуть другие варианты кормления на случай, если ситуация с ценами будет ухудшаться.

Было-стало

Весной цены на импорт «сушки» поднялись в два-два с половиной раза. К примеру, в начале весны мешок от итальянского производителя стоил порядка 12 тысяч рублей. Сейчас ситуация поменялась. Как рассказали нам в одном из калужских зоомагазинов, сейчас цена на сухие корма из Франции или Канады снизилась и практически сравнялась с той, что была в начале марта.

Наши корма стали дороже примерно в полтора раза и пока замерли в ценовом росте на этой отметке.

В целом же объемы продаж не изменились. То есть, калужане как кормили сухими гранулами своих меньших братьев, так и продолжают кормить.

Что будет в дальнейшем? Продавцы не стали давать прогнозы, но посоветовали покупать импортный корм на развес сейчас, так как следующая партия, скорее всего, будет продаваться в мешках.

Видимо, он все-таки подорожает, раз фактически предполагается его оптовая реализация. А сейчас распродают остатки по сниженным ценам, так как у закупленного еще до санкций товара уже подходит к концу срок годности.

Личный опыт

Как калужские владельцы собак и кошек пережили повышение цен на корм, и каковы их впечатления от использования отечественных аналогов – мы расспросили у них самих.

Владелица австралийской овчарки и хиллера Анна ЗОЛОТИНА:

- Еще до мартовского скачка я перевела собак на наш корм. Он также подорожал, но, мне кажется, в разумных пределах.

Надеюсь, не придётся переходить на натуралку, так как и дорого, и очень много времени нужно этому уделять. Знаю потому, что приходится кормить щенков продуктами из магазина. Сейчас мечтаю скорее перевести их на сушку, жду, когда подрастут.

Хозяйка королевского пуделя Юлия СИГУТИНА:

- Наш корм подорожал в два раза, к тому же с поставками были перебои. Я не знала – будет ли мой пес с едой или нет.

Чтобы поменять корм, пришлось перепробовать несколько вариантов. К сожалению, нам натуралка не подходит. Сложности были с тем, чтобы подобрать пропорции по белку.

Процесс подбора оказался затратным, так как покупали сначала маленькими партиями. Наконец нашли отечественного производителя, у которого все почти устраивает. За исключением того, что – не известно, когда будет следующая поставка. Не очень удобно, но приходится на это идти».

Волонтер калужского приюта для кошек и собак «Верные друзья» Анастасия МИНАЕВА:

- Ох, корма - это больная тема. Подорожали и импортные, и отечественные, причем очень сильно. На натуральное кормление наш приют не переходит, так как готовить нам негде. Да это и очень сложно в наших условиях. К тому же животные уже много лет на сухом корме, перевод на натуралку может плохо отразиться на здоровье.

Что делаем? Кормим прежними кормами, страдаем и покупаем по тем ценам, какие сейчас есть. При этом ищем, где проходят акции, чаще публикуем сборы».

Как мы поняли из разговоров с собаководами, проще всего оказалось приспособиться к новой ситуации тем, кто и раньше не гнушался отечественными марками.

В их числе - один из владельцев калужского питомника крупных собак (пожелавший остаться неизвестным), который как кормил, так и продолжает кормить своих питомцев краснодарскими кормами. По его словам, цена немного выросла, но питомникам, как постоянным клиентам, заказывающим большие партии, делают скидки, выдают в качестве бонусов большие мешки, плюс еще витамины. Поэтому для них все осталось, как есть.

Выводы и прогнозы

Родные корма на вкус, цвет и качество оказались вполне приемлемыми, несмотря на скептическое к ним отношение. По крайней мере, мои собеседники не заметили ухудшение аппетита и состояния здоровья любимцев.

Что будет в дальнейшем, собачники предсказать не берутся. Скорее всего, будут держаться за сухой корм до тех пор, пока позволит семейный бюджет.

Для сравнения, крупной собаке в день требуется 500-600 граммов корма. В сухом виде суточная порция стоит около 250-280 рублей. При натуральном кормлении мясо обойдется в 200-250 рублей, плюс к нему нужны овощи, фрукты, яйца и витамины.

В калужских пабликах собаководы, привыкшие к кормежке «из мешка», уже прикидывают вариант перехода на натуралку и просят совета. «Натуралы» делятся опытом, рассказывают, как, где и у кого они оптом покупают мясо и хрящи, рыбьи плавники и утиные головы, фасуют по суточным нормам, вымораживают, а затем ежедневно размораживают, делают микс с добавками. И это далеко не полный перечень телодвижений калужан.

Пока такое кормление кажется большинству нынешних собаководов очень сложным. Тем более, что в сухих кормах все правильные составляющие уже подобраны и сбалансированы. Сейчас они ищут выход, комбинируя сушку и натуралку. К примеру, кто-то переходит с более дорогого корма класса «холистик» и «суперпремиум» на «премиум», но подкармливает мясом.

В конце концов, если цены на корм станут запредельно высокими, придется поступиться принципами и включить в рацион четвероногого кое-что из нежелательных продуктов. Вопрос в том, чем придется разбавлять мясо и птицу. Если вспомнить девяностые, когда Калуга еще не знала ни сухих гранул, ни собачьих консервов, питомцы в основном поглощали кашу с мясопродуктами. Белков там было явно меньше, чем положено по нынешним стандартам, но выбирать хозяевам не приходилось.

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