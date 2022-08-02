«Улыбки месяца»: Общение, работа, путешествия. Что еще радовало калужан в июле?
Лето. Пора отпусков, неспешных прогулок и великолепных закатов. А что же порадовало калужан и гостей города в июле? Об этом мы узнаем в репортаже ДАРЬИ ИВАНОВОЙ, ведущей проект «Улыбки месяца».
Лера: «Яркость красок города и жизни».
Алена: «Люди на улицах Калуги».
Костя: «Закончилась заводская рутина, покатался на велосипеде - здорово, что облагораживается город».
Артем: «Порадовал фестиваль «Mira Kamen Convention», который прошел в ИКЦ 16 июля».
Анастасия: «Стала больше общаться с друзьями, по-настоящему насладилась этим летом».
Катя: «Открыла для себя очень много красивых мест и познакомилась со многими хорошими людьми».
Саша: «Устроился на работу».
Юлия: «День рождения!»
Максим: «Устроился на работу и получил аванс».
Марина с сыном Семеном: «У сына сборы в Дагестане, а у меня отпуск в Санкт-Петербурге».
Алина, Настя, Аня: «Все вместе съездили в Крым».
Людмила: «Поездка и повышение на работе».
Егор: «Меня радует то, что я живу!»
Оля: «Поступила в институт, ходила в походы, пела песни под гитару на крыше».
Саша: «День рождения и день ВМФ».
Артем: «До сих пор холост!».
Ирина: «Порадовали прогулки по лесам Калужской области».
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