«Улыбки месяца»: Общение, работа, путешествия. Что еще радовало калужан в июле?

Лето. Пора отпусков, неспешных прогулок и великолепных закатов. А что же порадовало калужан и гостей города в июле? Об этом мы узнаем в репортаже ДАРЬИ ИВАНОВОЙ, ведущей проект «Улыбки месяца».



Лера: «Яркость красок города и жизни».



Алена: «Люди на улицах Калуги».



Костя: «Закончилась заводская рутина, покатался на велосипеде - здорово, что облагораживается город».



Артем: «Порадовал фестиваль «Mira Kamen Convention», который прошел в ИКЦ 16 июля».



Анастасия: «Стала больше общаться с друзьями, по-настоящему насладилась этим летом».



Катя: «Открыла для себя очень много красивых мест и познакомилась со многими хорошими людьми».



Саша: «Устроился на работу».



Юлия: «День рождения!»



Максим: «Устроился на работу и получил аванс».



Марина с сыном Семеном: «У сына сборы в Дагестане, а у меня отпуск в Санкт-Петербурге».



Алина, Настя, Аня: «Все вместе съездили в Крым».



Людмила: «Поездка и повышение на работе».



Егор: «Меня радует то, что я живу!»



Оля: «Поступила в институт, ходила в походы, пела песни под гитару на крыше».



Саша: «День рождения и день ВМФ».



Артем: «До сих пор холост!».



Ирина: «Порадовали прогулки по лесам Калужской области».

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