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«Улыбки месяца»: Общение, работа, путешествия. Что еще радовало калужан в июле?

Дарья Иванова. Фото автора
Опубликовано: 02.08.2022 10:20 0 333
«Улыбки месяца»: Общение, работа, путешествия. Что еще радовало калужан в июле?

Лето. Пора отпусков, неспешных прогулок и великолепных закатов. А что же порадовало калужан и гостей города в июле? Об этом мы узнаем в репортаже ДАРЬИ ИВАНОВОЙ, ведущей проект «Улыбки месяца».


Лера: «Яркость красок города и жизни».


Алена: «Люди на улицах Калуги».


Костя: «Закончилась заводская рутина, покатался на велосипеде - здорово, что облагораживается город».


Артем: «Порадовал фестиваль «Mira Kamen Convention», который прошел в ИКЦ 16 июля».


Анастасия: «Стала больше общаться с друзьями, по-настоящему насладилась этим летом».


Катя: «Открыла для себя очень много красивых мест и познакомилась со многими хорошими людьми».


Саша: «Устроился на работу».


Юлия: «День рождения!»


Максим: «Устроился на работу и получил аванс».


Марина с сыном Семеном: «У сына сборы в Дагестане, а у меня отпуск в Санкт-Петербурге».


Алина, Настя, Аня: «Все вместе съездили в Крым».


Людмила: «Поездка и повышение на работе».


Егор: «Меня радует то, что я живу!»


Оля: «Поступила в институт, ходила в походы, пела песни под гитару на крыше».


Саша: «День рождения и день ВМФ».


Артем: «До сих пор холост!».


Ирина: «Порадовали прогулки по лесам Калужской области».

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Дарья Иванова. Фото автора
Опубликовано: 02.08.2022 10:20 0 333
Тэги: улыбки месяца улыбки
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