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Когда наконец отремонтируют Синие мосты в Калуге

Владимир Кравчук
Опубликовано: 02.08.2022 09:50 0 391
Когда наконец отремонтируют Синие мосты в Калуге

В понедельник, 1 агуста, состоялась еженедельная онлайн-планерка с начальниками управлений и руководителями городских служб под председательством городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА.

Калужане спрашивают. «Сила в правде»!

Большое количество времени Дмитрий Денисов, как и всегда, уделил вопросам, которые калужане задают ему в социальных сетях. Так, Николай Сашин попросил обратить внимание на одну интересную достопримечательность Калуги - на воротах бывшего завода «Кристалл» нарисовано граффити с актёром Сергеем Бодровым.

- Губернатор подключился к вопросу сохранения комплекса этих зданий, - сказал Дмитрий Денисов. – Должен появится новый добросовестный собственник. Он сможет содержать свое имущество в нормативном состоянии. Это вохможно. Новый собственник будет заинтересован в сохранении этого панно. «Сила в правде» - сейчас это актуально.

Екатерина Долгачева узнала, почему с прошлой недели остался открытым вопрос по покосу травы по адресу Бульвар Моторостроителей, 4.

- Всё та же ситуация, окошено по 20 сантиметров вдоль дорожек, а остальная часть травы так и осталась, - написала Екатерина.

-Будем разбираться, Екатерина, - сказал Дмитрий Денисов. – Думаю, что управляющие компании тут что-то не докосили. Прошу управление ЖКХ взять этот адрес на контроль.

Также был взят на контроль вопрос установки вышки мобильной связи в деревне Петрово.

Тарутинскую и «Синие мосты» отремонтируют ночью

Один из главных на данный момент вопросов в городе – дорожный. Поэтому ему уделяется большое количество времени на каждом из совещаний.

Директор Службы единого заказа городского хозяйства Татьяна АРЕН назвала срок начала ремонта на улице Тарутинская и «Синих мостов». Дорожники начнут работы в ночь на 5 августа.

- Начинать будем с «Синих мостов» и дальше до улицы Радищева, - отметила Татьяна Арен. - У нас объем порядка семи тысяч квадратных метров. Работать будем исключительно ночью из-за большой интенсивности движения. По нашим подсчетам, на фрезерование нам нужно примерно три-четыре дня. После фрезерования, так у нас предусмотрено контрактом, сразу будем выходить с асфальтированием..

Городской Голова Дмитрий Денисов уточнил, что калужане не должны путать эти работы с другим масштабным проектом – реконструкции «Синих мостов» и прилегающих к путепроводу улиц. На данный момент дорожники будут менять верхний изношенный слой дорожной одежды на путепроводе. К первому этапу реконструкции, стоимость которого составляет около 700 миллионов рублей, приступят после того, как появится определенность с подрядчиком.

В Калуге не допустят увеличение стоимости цены на проезд

Транспорт – еще один больной вопрос калужан. В областной столице с ним ситуацию улучшается, но не все довольны тем, как выстроена работа. Иногородние транспортные компании стараются попасть на наш рынок.

- Мы не допустим захода сюда крупных компаний, которые под видом каких-то концессионных соглашений предложат новый подвижной состав, но в обмен попросят значительного увеличения тарифа, - заявил Дмитрий Денисов. - Это калужанам, мягко говоря, не понравится. Это не бизнес, это муниципальная услуга, которая оказывается нашим горожанам. Поэтому наша задача – полностью контролировать весь процесс от и до. В том числе – с постепенным замещением коммерческих перевозчиков на муниципальных.

Время, когда муниципальный перевозчик полностью заменит частника, пока неизвестно. Цена вопроса очень большая. Городу придется покупать не только новые троллейбусы и автобусы, но и создавать новую базу для Управления городского троллейбуса.

Как сообщают в городской управе, в декабре 2021 года, до скачка цен, в том числе на автобусы и троллейбусы, градоначальник оценивал стоимость транспортной реформы в Калуге в 4,5 миллиарда рублей.

Тогда возможность передачи общественного транспорта в концессию рассматривалась. Назывался и один из кандидатов в концессионеры — группа «Синара», у которой в Калуге есть активы.

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Владимир Кравчук
Опубликовано: 02.08.2022 09:50 0 391
Тэги: городской голова калуги
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