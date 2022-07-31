Жители Калуги увидели Александра Петрова в главной роли его же фильма

В Калуге проходит фестиваль уличного кино. Площадкой для показа фильмов начинающих режиссёров стал амфитеатр Инновационного культурного центра

В городе космонавтики фестиваль проходит в третий раз. В этом году он не был помпезным, как впрочем, и все предыдущие. В прошлом на открытии присутствовали представители администрации города и режиссёр Иван Петухов. Сейчас к зрителям вышел только один из организаторов показа. Он и открывал фестиваль и проводил голосование.

Посмотреть короткометражки под открытым небом пришли взрослые и дети. Свободных мест в амфитеатре почти не осталось. Люди стояли и вверху, и внизу зала.

Перед показом конкурсной программы публику разогревала музыкальная группа Costa Dorada. Когда зазвучала ламбада, некоторые калужане не смогли усидеть на месте и начали танцевать.

На суд зрителям представили девять фильмов. Среди них были картины с участием Ивана Янковского, Владимира Вдовиченкова, Екатерины Шпицы, Аглаи Тарасовой, Милоша Биковича и других известных актеров. Александр Петров в этот раз сыграл главную роль в своей дебютной в качестве режиссёра работе.

Оценить короткометражки пришли зрители, которые уже не первый год посещают показы. По их мнению, конкурсные фильмы поражают своей глубиной.

Некоторые калужане специально привели детей. Такие зрители считают, что подрастающему поколению нужно смотреть кино со смыслом.

Но были и те, кто забрёл случайно, просто проходя мимо.

Первый день фестиваля закончился голосованием. Победителя по сложившейся традиции зрители выбрали при помощи фонариков. Специальным устройством — люксометром — замерили уровень света и так определили победителя.

До конца сентября Фестиваль пройдет более чем в 1000 городах России. По итогам самого частного, по мнению организаторов, зрительского голосования выберут лучший фильм.

Режиссёр-победитель получит главный приз — грант в 1 500 000 рублей.

Фестиваль уличного кино в Калуге продолжается. Все желающие ещё могут успеть его посетить сегодня.

В воскресенье, 31 июля, в программе:

15:00 — игротека «Мосигры»

19:00 — начало показа внеконкурсной программы Фестиваля: альманахи «Про родителей и детей» и «Лучшее прошлых лет».



Вход свободный! Берите семью, друзей и проводите выходные вместе с нами.

Смотрите репортаж о первом дне фестиваля.

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