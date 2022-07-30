Калужские футболисты победили лидеров из Воронежа
В областной столице прошел матч Юношеской футбольной лиги Центр. В этом турнире от нашей области принимают участие воспитанники 2007 года рождения спортивных школ «Торпедо» и «Калуга».
В гости на стадион «Орбита» пожаловал лидер – команда футбольной академии воронежского «Факела».
Хозяева поля пропустили мяч на первых минутах. Но в дальнейшем калужане исправили ситуацию.
2:1 – калужане победили лидера. Голы забили Арсений Гуляев и Артем Романов.
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