Калужские футболисты победили лидеров из Воронежа

В областной столице прошел матч Юношеской футбольной лиги Центр. В этом турнире от нашей области принимают участие воспитанники 2007 года рождения спортивных школ «Торпедо» и «Калуга».

В гости на стадион «Орбита» пожаловал лидер – команда футбольной академии воронежского «Факела».

Хозяева поля пропустили мяч на первых минутах. Но в дальнейшем калужане исправили ситуацию.

2:1 – калужане победили лидера. Голы забили Арсений Гуляев и Артем Романов.

Видео голов смотрите в нашем телеграм-канале.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.