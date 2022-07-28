Калужане получат дополнительные средства на догазификацию, сниженную ставку на ипотеку и выплаты по соцконтракту

В четверг, 28 июля, прошло внеочередное заседание сессии Законодательного собрания. В течение часа депутаты приняли ряд важных решений для жителей региона.

Выплаты на догазификацию для льготных категорий граждан увеличены до 80 тысяч рублей

- Практика показала, что выплата в размере 50 тысяч рублей не покрывает расходы домохозяйств на газификацию. Поэтому сегодня она была увеличена до 80 тысяч. Кроме того, теперь ее можно будет направить не только на приобретение, установку и подключение внутридомового газового оборудования, но и на строительство самого газопровода – наружных сетей, - прокомментировал этот вопрос председатель Законодательного собрания области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

Кроме того, он обратил внимание на недостаток информирования граждан о возможностях программы догазификации. В этой связи он обратился к депутатам Законодательного собрания, главам и депутатам органов местного самоуправления с просьбой принять участие в этой работе.

- Я прошу всех вас поработать с людьми, разъяснить им суть программы, рассказать о льготах, помочь тем, кому это необходимо с оформлением документов, - сказал Геннадий Новосельцев.

Новая мера социальной поддержки IT-специалистов

Для работников аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, оформивших ипотечные кредиты, процентная ставка по кредитному договору будет снижаться на 3 процентных пункта.

Этот закон также приняли на внеочередном заседании сессии регионального парламента.

— Это очередная мера поддержки работников IT-сферы, позволяющая нам компенсировать часть их ставки по ипотечным кредитам из областного бюджета, - отметил председатель Законодательного собрания.

В числе условий для получения этой льготы: IT-специалист должен постоянно проживать на территории Калужской области, приобрести жилье, расположенное в регионе, а сумма займа не должна превышать 5 миллионов рублей.

Выплаты по соцконтракту: новые возможности для ведения ЛПХ и предпринимательской деятельности

Размеры единовременной выплаты в рамках соцконтракта на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе самозанятым, депутаты Законодательного собрания увеличили с 250 до 350 тысяч рублей.

Со 100 до 200 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты на ведение личного подсобного хозяйства.

- Калужская область выступала в этой части пилотным субъектом. Динамика по участию граждан в этом проекте хорошая, поэтому увеличение этих сумм расширит круг получателей этих денег и поможет гражданам, - отметил Геннадий Новосельцев.

Напомним, что социальный контракт – это соглашение, которое заключается органами соцзащиты с гражданами и семьями, доход которых по независящим от них причинам ниже прожиточного минимума, установленного в регионе.

По этому соглашению орган социальной защиты населения обязуется оказать государственную социальную помощь, в том числе осуществить денежную выплату, а ее получатели берут на себя определенные обязательства, например: пройти переобучение, открыть собственное дело, вести личное подсобное хозяйство. В первую очередь социальный контракт направлен на то, чтобы помочь нуждающимся перейти на самообеспечение. Увеличение размеров обусловлено поручением Президента РФ.

Поступившие на военную службу по контракту смогут получить 100 тысяч рублей

В Калужской области установлена мера социальной поддержки граждан, пребывающих в запасе, поступивших на военную службу по контракту с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2022 года. Им единовременно будет выплачиваться 100 000 рублей.

- Закон позволит выплачивать 100 тысяч рублей калужанам, которые отправляются служить по контракту. Подробнее информацию об этом можно получить в военном комиссариате. Это полезная мера поддержки, которая поможет семье человека, который уехал служить, - подытожил председатель Законодательного собрания Геннадий Новосельцев.

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