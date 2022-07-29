Советское мороженое: в Калуге пломбир по 20 копеек разбирали быстро

Лето, жара, мороженое в городе поедается тоннами. И сейчас какого только нет: ягодное, маскарпоне, фисташковое, солёная карамель, с орехами, манго, дыней, фруктовый лед…

Ещё и любого цвета: белое, розовое, оранжевое, зеленое, даже синее и чёрное.

А раньше и простой пломбир был за счастье? Давайте вспомним, каким было мороженое в 70-80-е годы.

За 15 копеек

В советские времена в Калуге делали хорошее мороженое. Конфет не было, а мороженое было. Лотки и киоски с ним стояли по всему городу. Летом, особенно в жару, народ собирался возле них, ждал, когда мороженое привезут.

Чаще всего привозили сливочное по 13 коп. Если был пломбир, то – 20 коп. Разбирали его очень быстро. Ещё иногда продавали шоколадное мороженое по 15 коп. И праздник, когда можно взять сразу шоколадное и сливочное и откусывать по очереди.

- Разбирали мороженое быстро, к вечеру его уже не оставалось. Я училась в школе №19, и в старших классах мы успевали сбегать за ним на большой перемене, продавалось оно буквально через дорогу, возле «Комсомольского», - рассказывает калужанка Ирина КОРОЛЁВА. - Кладёшь монетку в блюдечко, продавщица открывает лоток, из которого вырывается холодный пар, и достает моё любимое шоколадное в вафельном стаканчике.

Шоколадное и пломбир обычно продавали в вафельных стаканчиках, а сливочное могло быть и в бумажном. В вафельном, конечно, лучше, потому что стаканчик можно съесть. К мороженому давали салфетку, а к бумажному стаканчику полагалась деревянная палочка. Но они почему не всегда были.

Покупаешь мороженое, отлепляешь круглую бумажную этикетку, и перед тем, как выкинуть, облизываешь её. Возле лотка обычно была урна, но мальчишкам обязательно надо было прилепить эту этикетку к лавочке, к киоску или просто к стене дома.

Иногда кто-то из одноклассников притаскивал целую картонную упаковку мороженого на весь класс. Тогда мы пировали! Кстати, в июне в день прощания со школой в парке для выпускников мороженое и аттракционы были бесплатными.

Это фото конца 1990-х. В ещё стояли киоски с калужским мороженым.

Пока не растаяло

Мороженое раньше ели все, никто на диетах не сидел. Ели, и летом, и зимой на улице, даже в мороз. Продавщицы в холода стояли, замотанными в серый пуховый платок. Были среди них и добрые бабушки, которые даже угощали мороженым, если денег не было.

Летом ещё встречалось жёлтое «Ароматическое» мороженое и розовое «Ягодное» в бумажных стаканчиках по 7 или 9 коп. Когда такое мороженое подтаивало, становилось похожим по вкусу на лимонад.

Не все его любили. С пломбиром, конечно, не сравнить! Зато из такого мороженого получалось «эскимо», если вставить палочку, перевернуть стаканчик и аккуратно снять его.

- Как-то родители откуда-то принесли «Лакомку» и «Бородино». Это мороженое было вкусным, но оно быстро таяло, и ты весь измазывался. А шоколадная глазурь трескалась и отваливалась кусочками, - говорит наша читательница Людмила ФОКИНА. - А самое тёплое воспоминание из детства: семейный выход в кино на выходных, а перед сеансом – в кафе на веранде кинотеатра «Центральный», поесть мороженого.

Шарики пломбира, политые сиропом или посыпанные тертым шоколадом и грецкими орехами подавали в металлических креманках с железной ложечкой. Это был праздник!

И когда приезжали погулять в Москву, сразу искали, где купить эскимо, не на каждом шагу его продавали.

Мне так и не удалось попробовать это легендарное мороженое. Помню однажды как раз перед нами оно закончилось и осталось только в желтой апельсиновой глазури. Мне купили, но глазурь была ужасной.

- Летние каникулы я проводил в деревне у бабушки, - вспоминает калужанин Алексей КИСЕЛЁВ. - Там мороженое было дефицитом. Но раза два или три его привозили в местный магазин.

И тогда кто-нибудь из друзей прибегал и кричал на всё село: «Мороженое привезли». И мы бежали в бабушке за деньгами, потом хватали велики и мчали в магазин, потому что надо было успеть, иначе не достанется. Покупали сразу штук 20. И быстрей домой, пока не растаяло.

Стояли очереди

В архиве нашей газеты сохранились фотографии Фестиваля мороженого, который проходил в городском парке в начале июня 2000 года. В «Калужском перекрёстке» тогда вышла такая заметка:

«День очереди

Практически каждый калужанин счел своим долгом посетить в прошлое воскресенье центральный парк города. Именно там отмечался широко разрекламированный день калужского мороженого.

Слухи, предшествующие празднику, были самыми различными – от раздачи всем бесплатного мороженого до исполнения на сцене парка руководителем калужского хладокомбината праздничной оратории «Ледышка».

Впрочем, слухи так и остались слухами, что не помешало устроителям праздника подарить горожанам радость. Все было здорово: и песни, и пляски, и воздушный шар! Все, кроме... мороженого.

Это надо было додуматься – установить на весь город не более десятка точек праздничной распродажи мороженого. Давненько Калуга не видела таких очередей!

Поэтому с полным основанием можно сказать, что из-за непродуманности (или из-за жадности) организаторов день калужского мороженого превратился в день калужской очереди!»

Фестиваль мороженого в городском парке Калуги. Июнь, 2000 года.

Воздушный шар на Фестивале мороженого. В те времена – диковинка.

Мороженое набирали сразу по несколько штук.

Мороженое любили всегда и сейчас любят. Может быть оно и не такое, как раньше, но без него никак.

Дорогие читатели, а какое мороженое во времена СССР было вашим любимым? Пишите в комментариях.

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