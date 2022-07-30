Психолог из Калуги Михаил Обухов: «Истории, что всё позакрывается и наступит хана – только истории»

В Калужской области под угрозой увольнения находится 9363 работника. Такие данные приводило 20 июля правительство региона. Большая часть тех, кто может лишиться работы, живет в Калуге - 8950 человек

Иностранные предприятия стоят, что будет дальше, никто не знает и не комментирует. Люди находятся в состоянии неопределённости: толи ждать, что всё стабилизируется, толи искать новую работу.

Как в такой момент не упасть духом, мы поговорили с калужским клиническим психологом Михаилом ОБУХОВЫМ.

Извлечь выгоду

- Михаил, наверное, сильней переживает потерю работы люди старшего поколения, которым за 50?

- Не могу сказать, у меня нет статистики. Мне кажется, наоборот, люди старшего возраста, которые пережили 1990-е, более опытные и адаптивные. Чем эта ситуация отличается от той в локальном масштабе?

- Тем, что привыкли к стабильности.

- Когда был Союз, к стабильности привыкли ещё больше И 1990-е - это реальный стресс, потому что никто и не думал, что такая ситуация произойдёт. Здесь изначально надо понимать, что мы не живём в стабильности и не будем в ней никогда жить.

Опытные люди должны это учитывать, у них за душой обычно есть какие-то механизмы – подработки, калымы, ещё какие-то возможности.

- Людей предпенсионного возраста неохотно берут на работу.

- Не думаю, что, в общем и целом, это так. За свою жизнь я ни разу не видел, чтобы человек, который умеет делать что-то полезное, голодал, и чтобы его семья голодала. В любом случае всегда есть варианты.

Мир так устроен, что на какую-то неприятность всегда подбрасывается возможность. Есть старый еврейский принцип: если что-то случается нехорошее, в этом есть какая-то для меня возможность. Люди веками оттачивали умение извлечь выгоду из плачевных обстоятельств.

Работа, чаще всего, не теряется внезапно, есть какие-то предпосылки. И почему-то существует стереотип, что работать надо по специальности, или на хорошей должности.

Вопрос можно поставить иначе: где деньги. Они ведь не просто исчезают. Если их нет в одном месте, значит, они есть в других местах.

Я заберу свои слова обратно, когда через какое-то время: полгода, год можно будет в пятницу прийти в ресторан, не заказывая заранее столик, и там официанты упадут на колени: наконец-то хоть кто-то к ним пришел. Тогда я соглашусь, что деньги куда-то вообще делись.

А пока надо бронировать столик за несколько дней, пока по Калуге ездят иномарки с большим объёмом двигателя, пока строительный рынок не стоит, пока люди ремонты делают, все истории про то, что что-то позакрывается, и наступит хана, - только истории.

Хана не наступит, будут какие-то локальные сложности.

Привыкли избыточно тратить

- Безделье влияет на психику?

- На психику влияет все. Солнце встало, и это уже влияет. Вопрос: как влияет? Здесь кто, как умеет организовывать своё время.

До революции у купцов была поговорка: «Не разу не разорялся – ни купец».

Одного известного миллионера однажды спросили: «Когда вы разорялись, менялась ваша жизнь»? Он говорит: «Нет, я был такой же, только без денег». Если человек ментально такой же, не пал духом, не запил, то ничего плохого с ним не произойдёт, он восстановится.

- Почему кто-то падает духом?

- Особенность характера: слабость, не умение противостоять вызовам из окружающего мира. Есть инфантильная позиция: почему-то «нам все должны», или «государство нас должно обеспечить».

Есть позиция розовых очков, что мир - это нечто прекрасное.

А Будда сказал, что сущность мира - неудовлетворителен. Это одно из его базовых свойств. То, что у нас называется страданием, не совсем правильно.

Это про то, что мир вообще не обязан удовлетворять наши желания. Природа у него такая - не совпадать с нами. И чем потеря работы отличается от любой другой неприятности?

- Тем, что теряешь возможность получать деньги.

- Все так, это понятно. Но в Калужской области я ни разу не видел людей умерших от голода.

- Падает доход.

- Ну было раньше одно количество накоплений, теперь будет другое или вовсе не будет, ну и что? Я не вижу здесь великой проблемы.

Не сложно посмотреть вокруг и обратить внимание на то, что люди привыкли избыточно тратить деньги на какие-то вещи, на которые можно и не тратить. А человек, который и раньше себе этого не позволял, и не потому, что у него денег не было, а потому что излишество, культ потребления - это глупость.

Опять же в каждый кризис усиливаются апокалиптические волнения, дескать, теперь всему кирдык, взять хоть 1991, 1998, 2008, 2014, или нынешний 2022. А дальше как происходит? Ситуация идёт вверх. Правда не все до нее доживают.

А когда в мировую историю люди жили спокойно? Почему такие представления, что ситуация должна развиваться от хорошего - к лучшему? Это надо жить в каком-то месте, где всё стабильно. Люди вот эмигрируют в какую-нибудь Коста Рику, Уругвай, Перу, Монголию, например, где можно забыть про катаклизмы.

Кто в новостях про Монголию слышал? Интриги, переворот, объявления санкций? Ничего там не происходит. Причем, мы с ней граничим, если что… Люди там настолько научились жить, не привлекая внимания, у них давно ничего не происходило.

Не надо удивляться

- Как на психологическую обстановку в семье может влиять потеря работы?

- Если семья не крепкая, на неё что угодно может влиять.

- Женщины более эмоционально переносят кризисы?

- Женщины где-то более эмоциональны, а с другой стороны, у них чувство ответственности развито больше.

И где мужчина пропадёт, там женщина что-нибудь придумает. Мне не нравится, что мы рассуждаем, не опираясь ни на что. Это умозрительные выводы, которые могут быть правдой, а могут и нет.

- Раздражает, если муж без работы сидит дома, ничего не делает.

- Здесь вопрос в том, кому что позволено. Есть мужчины, которые потеряли работу, и им будет позволено сидеть дома с пивом перед телевизором.

А есть те, которым заранее ясно, что так не позволено не будет, потому что их жены знают себе цену и дали понять, что с ними такое не пройдет.

В супружеских парах бывает разная ситуация. Не обязательно что работают двое. Может и один работать на двух работах, а другой вообще не работать.

Вопрос в том, кто кому что позволил. И это позволение происходит изначально. Люди волей - неволей дают друг другу понять, можно с ними так поступать, или нельзя. И потом не надо удивляться, что кто-то работу потерял и дома сидит, ничего не делает.

- Бывает, что человек испытывает чувство вины перед семьей, что нет работы…

- Это если человек склонен вину испытывать. А есть люди, которые умеют объяснить окружающим, что не все от нас зависит и бывает в жизни всякое.

Менять шаблоны

- Часто в таких ситуациях мы начинам искать работу по друзьями и знакомым.

- Правильно. Так надо всегда делать, это хороший способ.

- Некоторым людям трудно просить помощи…

- Их так воспитали.

- Стоит ли немного отдохнуть, сделать перерыв перед поиском новой работы?

- Это смотря, сколько денег запасено. Если изрядно запасено, можно вообще не работать. Это зависит не от психологии, а от экономики.

Если есть, что кушать завтра, можно отдохнуть до завтра. Если есть, что кушать год, можно год отдохнуть. Очень хорошая практика.

Важно понимать при этом, чем заниматься будешь. Но это уже другой вопрос. А если завтра покушать нечего, надо прямо сейчас искать работу.

- Почему одним легко менять работу, а другим нет?

- Потому что одним легче менять всё, что угодно на что угодно, а другим нет.

- Есть мнение, что мозг экономит энергию, поэтому действует по привычному шаблону.

- Правильно. Есть два стиля жизни. Для одного мозга так оптимально. Но те, кто практикует всякого рода осознанность в разные её видах, знают другое: энергия прибывает, когда человек включает больше разнообразия в свою повседневной жизни.

Если человек ставить своей задачей менять шаблоны постоянно, в проигрыше никогда не будет. Потому что у него в будущем будет больше возможностей более гибко встречать жизненные перипетии.

- Существует адаптация на новой работе?

- Адаптация всегда есть. У любого живого организма первым делом включается адаптация, поисковое поведения: разнюхать, рассмотреть, разузнать. Это и не только работы касается. Даже приезжая на пикник, всё равно первые несколько минут происходит адаптация.

Система опоры

- Где в ситуации нестабильности искать опору?

- Искать её в себе невозможно. Опору всегда ищут извне. Качество жизни человека зависит от того, насколько у него развита система этой опоры. Например, в других культурах таких проблем нет, нас бы просто не поняли.

В другой культуре если человек теряет работу, он ни дня не просидит дома, потому что двоюродный дядя, пятиюродная тетка быстренько поднимут все связи и куда-то определят, а если не определят, то хотя бы накормят.

Для них это не проблема. Есть более индивидуалистичные этносы, а есть общинные.

У нас тоже бывают такие связи. И даже не потому, что человек коммуникабельный, просто так сложилась его жизнь, что он постоянно куда-то попадет, его всё время приглашают.

Обратите внимание: есть люди, которые упорно что-то ищут, но это от них убегает. А есть те, которые ничего не ищут, а оно само их догоняет. Это вопрос внутренних настроек.

Есть ещё качества человека – это то, что он умеет делать и то, за что ему окружающие готовы всякие плюшки приносить. Другое дело, если у него какая-то редкая специальность. Но много ли специальностей сейчас пострадало?

Я уверен, если ситуация припрет, то рукастые люди, хорошие специалисты в своей области, найдут что-то.

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