Играть нельзя сносить: зачем чиновники лишили калужскую ребятню детской площадки

К нам в редакцию обратились родители детей, проживающие в доме по ул. Плеханова, 53 с рассказом о том, как их дети внезапно остались без места для игр.

-18 июня у нас снесли детскую площадку - говорит жительница дома Елена ПОПОВА. Для нас это стало неожиданностью, никого об этом не предупреждали. Дети очень расстроились: когда увидели эту картину, начали плакать. Сын каждый день спрашивает у меня: «Мам, а когда поставят площадку? Когда ее привезут? Ее же снесли, чтобы новую нам поставить?»

Раньше здесь стояла полноценная площадка: двойные качели, карусели, качалка балансир, рукоход. На ней дети беззаботно играли, веселились, учились общаться и дружить.

Теперь остались только горка и песочница. Как такому количеству детей делить горку без криков и слез? Как комфортно гулять, если перед тем, как покататься, нужно отстоять очередь?

-Детей у нас много, - подчеркивает Татьяна. - А гулять в нашем квартале больше негде. Эта площадка приходится на 10 домов. У нас также есть и три инклюзивных ребенка. Они не могут пойти в парк, где много людей. Для них это будет огромный стресс. А к этому месту они привыкли и могут спокойно тут находиться, ведь уже всех знают.

Недовольные

Родители считают, что снос площадки может быть прихотью ряда жильцов дома по ул. Плеханова, 53. Некоторые из них, в основном, одинокие люди, пенсионеры, периодически жалуются на то, что им мешает детский шум. Дошло и до жалоб в полицию.

- После вашего ухода во двор приехала полиция, - рассказала нам еще одна мама из дома на Плеханова, 53 Виктория ОВЕЧКИНА, о том, что случилось у них во дворе вечером того дня, когда мы там были. - Полицейские сказали, что им поступил вызов, но а когда увидели много детей, играющих там, посмеялись и уехали.

Удивительный случай. Одно дело – жаловаться в полицию на маргиналов, распивающих алкоголь в детской песочнице и орущих песни под окнами, и совсем другое - на детей, которые гуляют с родителями в своем собственном дворе и просто играют в этой самой песочнице...

- Мы понимаем, что кто-то хочет тишины и спокойствия, но дети тоже хотят детства, – говорит еще одна местная жительница, пришедшая на встречу с корреспондентом, Татьяна ГУСАРОВА. - Детвора была здесь всегда. Мы все выросли во дворе этого дома, поэтому хотим, чтобы наши дети тоже здесь росли.

Площадка была не в идеальном состоянии, но родители за ней следили и делали все, что было в их силах. Кроме них никто благоустройством двора не занимался никто. Они ремонтировали песочницу, привозили в нее песок, красили за свой счет. Балансир тоже пытались восстановить - хотели приварить, но не успели.

- Всё, за чем мы ухаживали, просто уничтожили, - хором твердят родители. - Если бы знали, что такое произойдет, поторопились бы с ремонтом, может и не тронули бы тогда...

Аварийное состояние

За объяснениями по этой ситуации мы обратились в горуправу.

- В адрес управления городского хозяйства города Калуги поступило обращение жительницы дома № 53 по ул.Плеханова с просьбой проверить состояние детской игровой площадки. На основании чего был осуществлен комиссионный выезд с целью проведения инвентаризации на соответствие ее требованиям безопасности и действующему законодательству.

В ходе проведения инвентаризации было установлено, что состояние карусели, качели, качалки балансира и рукохода не соответствует требованиям ГОСТ и требованиям безопасности. У карусели была неустойчивая конструкция, разбитые подшипники. У качелей и качалки балансира обнаружили коррозию. У рукохода вышел срок эксплуатации, присутствовала коррозия, частично сварные швы и соединения были разбиты. Также у этих элементов площадки отсутствовал паспорт на оборудование. Ремонт каждого из них был невозможен, поэтому потребовался демонтаж.

По результатам инвентаризации был составлен соответствующий акт и направлен в специализированную службу для проведения частичного демонтажа оборудования детской игровой площадки.

Спилили под шумок

Калужане были в шоке не только от самого факта сноса площадки, но и от того, что никто их не поставил в известность о таких намерениях. Власти на этот счет поясняют:

- В случае с этой площадкой уведомление жителей не является обязательным, так как она является муниципальной собственностью, расположена на муниципальной земле, признана аварийной и представляет угрозу жизни и здоровью. Дополнительно обращаем внимание, что при демонтаже присутствуют сотрудники городской Управы, которые могут дать любые разъяснения о причинах демонтажа и об устройстве новой площадки.

Вроде бы все и звучит складно, вот только площадку демонтировали, когда во дворе никого не было. О том, что произошло, жители узнали не во время процесса, а уже после его окончания.

Мало того, объяснения властей в части заботы о безопасности детей звучат немного лицемерно на фоне того, что аварийную часть площадки убрали, а торчащие острые железки от уличной сушилки и непонятные ржавые столбы, еще более опасные для детей, почему-то не срезали.

Управляющая компания пообещала демонтировать остатки сушилки до 29 июля. Действительно ли будут выполнены эти работы – посмотрим и обязательно вам сообщим.

Ломать – не строить

Родители хотят, чтобы их дети проводили время на улице, играя со своими сверстниками, а не сидя сутками в смартфонах. Но чем теперь заниматься им, кроме как уткнуться в телефон, если у них нет других вариантов?

Нет ни качелей, ни каруселей, ни турников. Есть песочница, которая в нормальном состоянии только благодаря родителям, и горка, которую подарил близлежащий магазин.

А от властей калужанам достались только кирпичи и металлические штыри.

Игровые фрагменты представляли опасность для жизни детей – это факт. Но детской площадки как таковой на улице Плеханова 53 больше нет и на вопрос родителей: «Планируется ли установление новой?», который мы переадресовали в горуправу, получили ни капли не обнадеживающий ответ.

- Устройство малых архитектурных форм на территории МО "Город Калуга" осуществляется в соответствии с выделенным финансированием на эти цели в рамках муниципальной программы "Городская среда", "Гражданская инициатива" и "Формирование современной городской среды", - пишут чиновники. - В текущем году устройство детской игровой площадки по данному адресу не планируется, однако управление городского хозяйства города Калуги готово дать разъяснения инициативным группам граждан по участию в вышеуказанных муниципальных программах.

- Прежде, чем снести, нужно предлагать альтернативу, - считает Елена. – И спрашивать мнение тех, кому нужна площадка, а не тех, кто ею не пользуется.

И с этим сложно не согласиться.

Может, чиновникам пора уже научиться сначала узнавать мнение местных жителей по поводу того, что они собираются делать в их дворах, прежде, чем уничтожать это, а потом цинично заявлять – хотите восстановить, тогда идите к нам на поклон, мы вам расскажем сколько тонн бюрократической макулатуры вам надо собрать, чтобы у вас появился хотя бы малейший шанс получить что-то взамен нами уничтоженного!

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