Дмитрий Головачев: «Нужно помочь сохранить эти таланты для калужского футбола»

Успехи детско-юношеского футбола Калужской области в последние годы связаны с именами двух-трех тренеров. Один из них - Дмитрий Головачев - этим летом вписал свое имя в историю регионального спорта.

Команды тренера футбольной школы ФК «Калуга» в этом сезоне выиграли сразу два первенства - Центрального и Южного федеральных округов.

Сначала в городе Волжский победу праздновали юноши 2012 года рождения. А затем примеру младших последовали юноши. На прошлой неделе футболисты 2006 года рождения завоевали золотые медали в Воронеже.

О секрете своего тренерского успеха Дмитрий Головачев рассказал нашему корреспонденту.

Перехитрили

- Дмитрий, твои команды постоянно были в шаге от того, чтобы выиграть первенство Центрального и Южного федеральных округов. Но постоянно чего-то не хватало. В этом году сразу две команды завоевали золотые медали. Но первую победу одержали твои молодые воспитанники 2012 года рождения. Они выиграли турнир с дебютной попытки. Как прошли соревнования в Волжском?

— Это вообще был первый турнир такого ранга для моих ребят. В зональном этапе участвовало более 50 команд. В финал пробились лучшие 12 коллективов.

На групповом этапе мы уступили волгоградской Академии «Ротора». Но в тот день для калужан эта игра уже была вторая. А для соперников – первая. При 40-градусной жаре – это значимый фактор. Но даже в проигранном матче я понимал, что при равных условиях мы сможем победить «Ротор».

В финале как раз с волгоградцами и встретились. Матч получился очень тяжелым. Судейство было, мягко скажем, не в нашу пользу. Но обыграть «Ротор» у них дома даже в таких условиях, наверное, могли только мы. В итоге наша команда показала потрясающую игру и достигла нужного результата.

- Турнир выиграла команда под названием «Калуга-2».

- Да, мне пришлось идти на хитрость. В Волжский мы привезли две команды. Понимал, что группы распределены абсолютно неверно. Все делалось для победы волгоградской команды. Поэтому главную команду мы назвали «Калуга-2». Так мы получили менее сильных соперников на групповом этапе и сэкономили силы. А они нам в финале очень сильно пригодились.

- Мы часто рассуждаем о важности результатов в детском футболе. Эта победа значимая?

- Конечно. У нас есть один старт в году, где мы хотим показать результат своей работы. Во всех других соревнованиях можно наигрывать состав, давать ребятам свободу действий на поле, чтобы они боялись брать на себя ответственность, обыгрывать. Но не вижу ничего плохого, чтобы раз в году сыграть на результат.

Десятилетние воспитанники калужского футбола выиграли первый большой турнир.

Раннее наблюдение

- После победы уже прошло две недели. Звездной болезни у футболистов не наблюдается?

- Сейчас мы тренируемся в спокойном режиме. Во-первых, мы не позволим им зазнаться. Во-вторых, сами мальчишки понимают, что это только маленькая ступень в их футбольной карьере.

- За 9-10-летними ребятами в Волжском уже следили скауты?

- Да, очень много селекционеров присутствовало на соревнованиях. Хотя, проанализировав свою тренерскую деятельность, я считаю, что еще рано обращать внимание на игроков такого возраста.

За моей командой, где собраны ребята 2006 года рождения, также следили с самого начала. Например, Александр Мосин уехал в академию футбольного клуба «Краснодар» в 12 лет.

Сейчас я считаю, что рано в таком возрасте отдавать детей. Никакой речи о переходе моих воспитанников 2012 года рождения в другие академии речи не идет. Хотя интерес проявляют ко многим футболистам.

- Команда, составленная из ребят 2006 года рождения, давно известна в российском детско-юношеском футболе. Она каждый год выигрывает медали самых престижных соревнований. На финал в Воронеж ехали только за победой?

- После победы младших юношей мне пришло много сообщений от более старших игроков. Писали, что обязательно повторят этот успех.

В Воронеже я использовал эти сообщения. Особенно в полуфинальном матче. После первого тайма мы уступали тульскому «Арсеналу» со счетом 0:2. Нас переигрывали во всех компонентах. Спастись практически были нереально.

В перерыве сказал футболистам: «Вы же обещали выиграть. Сделайте это». Во втором тайме игра перевернулась с ног на голову.

Матч с «Арсеналом» был определяющим. Конечно, мы сыграли бы лучше, в свой футбол, если бы поле было стандартных размеров. В Воронеже матчи проводили на площадке 90 на 60 метров. Такие размеры не позволяют играть в комбинационный футбол. На поле большая скученность, много борьбы. Но мы и с этим справились.

Похвалю своих ребят еще раз. Мы уступали в трех поединках по ходу турнира. Но во всех этим матчах добились победы. Как и в финале над смоленским ЦСКА. Это показывает, что мои игроки настоящие мужики, которые держат слово, у них есть характер.

Я давно работаю тренером, но таких ребят еще не встречал.

Футболисты 2006 года рождения готовятся к переходу во взрослый футбол.

Несмотря на потери

- Вы победили в Воронеже. При этом за последние несколько лет из твоей команды постоянно уезжают ребята в другие спортивные школы и академии.

- Да, все удивляются этому факту. Многие жалуются, что на турнир не смог приехать один основной футболист. А у меня за последние несколько лет потери в виде девяти игроков.

- Твоим старшим юношам уже по 15-16 лет. Уже несколько месяцев продолжается разговор о том, что они должны пополнить ряды дубля футбольного клуба «Калуга». Но отдавать туда юношей ты сам не хочешь?

- Немного некорректный вопрос. Я хочу передать детей в ФК «Калуга». Но есть вопросы по работе молодежной команды. В ближайшее время мы должны попробовать урегулировать все вопросы.

В нашей команде сейчас собрано много хорошо подготовленных, конкурентоспособных футболистов 2006 года рождения. Они спокойно могут стать костяком для дубля ФК «Калуга». В первый год в силу своего возраста будут проигрывать. Но через пару лет вы увидите калужских ребят, которые борются за медали и готовы пополнять ряды главной команды ФК «Калуга».

О новом главном

- В ФК «Калуга» пришел новый главный тренер. Команду возглавил экс-тренер молодежной и юношеских сборных России Дмитрий Хомуха. Ты бы хотел, чтобы твои дети поработали с таким специалистом?

- Однозначно да. Этот специалист знает психологию детей, юношей. Это очень важный момент. Дмитрий Хомуха добился много значимых побед для российского футбола.

Считаю, что этот тренер высококвалифицированный. Своих ребят, конечно, я бы ему отдал.

- Но пока приходится только играть на первенство области. Как решить этот вопрос на благо всего калужского футбола?

- Нам не хватает конкуренции. Чтобы вы понимали, по своему возрасту мы сейчас выиграли первенство региона, при этом забили 114 мячей и пропустили один гол. Это очень плохо. Мои ребята от таких матчей не растут, а деградируют.

Приходится за счет моих дружеских связей находить спарринг-партнеров в Москве. Эти товарищеские матчи дают прогресс.

Моим ребятам сейчас по 15-16 лет. Они находятся на перепутье. Нужно помочь сохранить этих талантливых игроков для калужского футбола.

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