Штрафы за долгий ремонт дорог в Калуге, санкции за парковку на газонах и матч футбольных легенд обсудили на планерке Дмитрия Денисова

В понедельник, 25 июля, состоялась еженедельная онлайн-планерка с начальниками управлений и руководителями городских служб под председательством городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА.

Городские власти оштрафуют подрядчика из-за медленного ремонта улицы Баррикад

Об этом сообщила директор Службы единого заказа управления городского хозяйства Татьяна АРЕН.

- За текущую неделю выдающимися достижениями подрядчик наш не отличился, - сказала Татьяна Арен. – Мы рассчитывали, что щебень для изготовления щебеночно мастичного асфальта придет к выходным. Планировались работы на улицах Баррикад и Космонавта Комарова. Но, к сожалению, щебень так и не пришел.

Как отметила Татьяна Арен, городские власти оказывали весь сезон подрядчику помощь. Но с прошлой недели пришлось «выставить подрядной организации санкции».

- Работа идет. Но итоговых результатов мы не видим. Контракт один подходит к завершению. Рассчитываем, что на этой неделе ситуация сдвинется, - продолжила Татьяна Арен.

- Прошу взбодрить подрядчика. Они становятся более адекватными, когда мы в соответствии с условиями контракта принимаем те или иные санкции. Нас сложности, связанные с неработающей логистикой или срывов цепочек поставок, не должны интересовать, - сказал городской голова Дмитрий Денисов. – Пускай выкручиваются как хотят.

Градоначальник также обратил внимание на плохое содержание контейнерных площадок на улице Пролетарская.

- Я ее недавно прошел от начала до конца, - продолжил Дмитрий Денисов. – Нужно убрать все, что свалено на контейнерных площадках. Понимаю, что в соответствии с действующим законодательством это является обычной несанкционированной свалкой. На контейнерную площадку сносят все. Ветки несут управляющие компании, которые делают опиловку. Калужане тащат строительный мусор, скопившийся после ремонта квартир. Недобросовестные автомобилисты вываляют изношенные шины. Но наша задача – убрать.

Штрафовать за парковку на газонах начнут с улицы Суворова.

Калужане спрашивают

Большое количество времени Дмитрий Денисов, как и всегда, уделил вопросам, которые калужане задают ему в социальных сетях. Так, Надежда Бучарская обратилась от имени жителей улиц Кирова, Рылеева, Дзержинского, Плеханова. В их районе снесли за последние 3 года детскую и спортивную площадки. Калужанка попросила найти возможность обустроить что-то взамен, чтобы у детей была возможность проводить свой досуг.

- У нас, действительно, происходит снос аварийных площадок, которые не соответствуют требованиям технического регламента, - прокомментировал Дмитрий Денисов. – Вам необходимо встретиться с депутатом от вашего округа и организовать с ним работу. У нас ежегодно восстанавливают большое количество площадок, в том числе и демонтированных. Все очень просто. Депутат планирует, а городская управа исполняет.

Калужанка Елена Новак спросила про возможность покупки городскими властями системы «паркон». По ее мнению, так город сможет «получать прибыль за счёт злостных нарушителей». Елена Новак также отметила, что «весь газон около дома номер 160 по улице Суворова газели превращают в пустыню».

- Штрафы и средства, получаемые от паркоматов, небольшой капелькой попадают в городской бюджет и там же растворяются, - ответил Дмитрий Денисов. – Никакой существенной прибыли за счет злостных нарушителей нет. Что касается этого газона на улице Суворова. Мы разработали и приняли новые правила благоустройства. Там, наконец, появилась административная ответственность на зеленой зоне. Вот с улицы Суворова и начнем отрабатывать эту практику.

В Калуге отпразднуют День физкультурника 13 августа.

В Калуге в День физкультурника пройдет матч легенд калужского футбола и усеченная версия триатлона

Спортивный праздник в областной столице пройдет 13 августа. В сквере Волкова мероприятия стартуют в 11 утра с «Олимпийской зарядки». С 11.30 до часу дня вокруг футбольного поля пройдут мастер-классы по различным видам спорта.

В полдень начнется товарищеский матч, в котором встретятся две команды, капитанами которых станут известные калужские футболисты Юрий Дубровин и Дмитрий Баранов. Оба игрока в 2022 году завершают свою профессиональную карьеру.

Начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики Игоря Матвиенко на еженедельной планерке в городской управе отметил, что главным событием Дня физкультурника станет мероприятие «ПлывиБеги». На берегу Яченского водохранилища спортсмены смогут проплыть дистанции от 1,5 до 3 километров и пробежать по набережной 1,3 километра.

- Все принимаем участие. Занимаемся спортом и физической культурой, - сказал городской голова Дмитрий Денисов.

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