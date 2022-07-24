Калужские футболисты при аншлаге победили «Зенит»

Обещанные руководством футбольного клуба «Калуга» перемены увидели все болельщики.

Во Второй лиге наша команда стартовала с двух побед подряд.

После гостевого успеха в матче с раменским «Сатурном» подопечные Дмитрия Хомухи встречались на своем поле с пензенским «Зенитом».

Домашние встречи калужане до конца 2022 года будут проводить на тренировочной площадке «Спутник». Количество зрительских мест здесь увеличили до 700. И все они в субботу, 23 июля, были заняты.

Генеральный директор ФК «Калуга» Олег Митрофанов ожидал от матчи победы своей команды.

Известный шоумен Дмитрий Ченцов заводил болельщиков на трибунах.

Перед матчем поле обильно полили, чтобы игра была быстрее.

Телевидение порадовало футболистов своим вниманием.

Для привлечения болельщиков клуб постарался. Был организован трансфер любителей футбола со сквера Мира. Плюс к этому на «Спутнике» создали по-настоящему домашнюю и позитивную обстановку.

- Хорошо, что вы переехали на этот стадион, - отметил главный тренер пензенского «Зенита» Виктор Демидов на послематчевой пресс-конференции. – Для футболистов играть на хорошем естественном поле намного лучше. Особенно в такую жару. Да и болельщики сегодня радовали своей активностью. Играть в такой обстановке нравится любой команде.

Болельщики до отказа забили трибуны на первом матчи калужской команды.

Первый матч при домашних болельщиках для молодого коллектива Дмитрия Хомухи сложился крайне непросто. Волнение сказывалось. Поэтому наличие ошибок, которые допускали наши футболисты в первой половине матча, можно легко объяснить.

Послематчевая пресс-конференция Дмитрия Хомухи.

- Этого первая домашняя игра. У нас много молодых игроков. Они не совсем справились с волнением, - сказал после матча главный тренер ФК «Калуга» Дмитрий Хомуха. – В начале встречи мы допускали ошибки в простых моментах. Это несвойственно моим игрокам. Но мы добились победы и движемся дальше. Я гарантировал на встрече с нашими болельщиками, что они не увидят в составе «Калуги» равнодушных футболистов. Мы держим слово. Игра может сложиться по-разному. Но равнодушных у нас в команде точно не будет.

Вратарь «Калуги» Денис Шабанов спасал свою команду.

Калужане поздравляют Алексея Пустозерова после гола.

У «Зенита» было несколько стопроцентных моментов. Но опытный вратарь «Калуги» Денис Шабанов раз за разом спасал свою команду. И в итоге именно хозяева поля открыли счет. Еще один опытный новичок калужан Алексей Пустозеров отличился после подачи с углового.

Николай Суханов забил решающий гол в матче.

В перерыве наши футболисты успокоились. Тренерский штаб Дмитрия Хомухи проделал хорошую работу в раздевалке. Моменты все чаще стали возникать у ворот «Зенита». Вице-капитан «Калуги» Николай Суханов на 69-ой минуте точным ударом в дальний угол удвоил преимущество калужан.

Видео победного гола смотрите в нашем телеграм-канале.

Дмитрий Хомуха умело управлял своей командой.

Лишь после этого «Зенит» смог размочить счет.

В итоге калужане добились второй победы подряд на старте нового сезона Второй лиги. Команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. Но самое главное, что случилось за последний месяц, - это эмоциональный подъем во всем калужском футболе. Такого единения на трибунах не было очень давно.

Единение местного футбола. Игроки главной команды области вместе с воспитанниками школы «Калуга» 2006 года рождения, которые недавно выиграли первенство ЦФО и ЮФО.

ФК «Калуга» - «Зенит» (Пенза) – 2:1 (1:0)

Голы: Пустозеров, 13, Суханов, 69 – Кашмин, 80.

ФК «Калуга»: Шебанов, Романюк (Мухин, 70), Гузь, Саидов, Карпов, Елисеев, Егурнев (Кортяев ,57), Пустозеров (Самсонов, 57), Коробов (Ермилов, 70), Суханов (Гончаров, 86), Хлебородов.

«Зенит»: Балаган, Сергиенко, Королев, Левкин (Очередин, 46), Егоров (Макаев, 65), Трунов, Каляшин, Аралин (Кузнецов, 78), Сайгушев, Верхунов, Асташкин (Кашмин, 65).

Предупреждены: Пустозеров, 6, Хлебородов, 28 – Кузнецов, 90.

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