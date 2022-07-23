В Калуге чиновники пытаются спихнуть содержание сквера на жильцов трех домов

Жители домов по улице Маяковского в Калуге недавно узнали о том, что им вскоре придется оплачивать содержание объектов благоустройства в сквере «Солнечный». Городская управа предложила управляющей компании, которая обслуживает эту территорию, в добровольно-принудительном порядке принять на баланс и земельный участок, и возведенные на нем несколько спортивных и детских площадок.

Собственникам показали бланки заочного голосования по вопросу утверждения размера платы за содержание общего имущества. Понятно, с учетом обслуживания новых площадок.

Перспектива платить за весь сквер, естественно, вызвала у жильцов однозначно негативную реакцию.

С чего все начиналось

До недавнего времени на Бушмановке, как шутят старожилы, из мест отдыха были только больничный парк да овраг. Три года назад муниципалитет и депутат местного округа Вадим Витьков решили подарить жителям сквер со всеми удобствами. Объект был построен на пустыре в рамках программы «Городская среда».

Но пустырь казался хоть и заброшенным, но не бесхозным. Его земли поделены между несколькими многоквартирными домами.

Как пишут в местном паблике, жители одного из домов, на их земле что-то возвели, а их не спросили: «В момент нашли деньги на строительство, а как дальше обслуживать -никто не подумал».

По факту сквер «Солнечный» является междворовой территорией. Рядом располагаются минимум восемь многоэтажек. Однако формально земля под ним расписана на три дома.

- Почему, - возмущаются жители, - платить должны будем мы, а ходить в сквер – все желающие?

Перспектива платить за содержание общего имущества вдвое больше, чем сейчас, жителей не устраивает.

Огородить сквер от посягательств чужаков никак не получится, потому что в этой зоне располагаются магазины, проезды и подходы к другим домам.

Также собственники тех трех домов опасаются, что и расходы на ремонт спортивного оборудования волейбольной, баскетбольной площадок и тренажеров также лягут на их плечи.

Пока сквер обслуживается МБУ «Калугаблагоустройство». За два года интенсивного использования площадок они уже потеряли часть ограждения и спортивного инвентаря, а дорогостоящее искусственное покрытие вскоре потребует замены.

То есть, получается, что участие города в обслуживании новенького с иголочки сквера сводилось лишь к уборке мусора и посадке деревьев. Обещанных цветов на клумбах так и не появилось, а часть высаженных деревьев и кустарников засохли.

В случае передачи всего этого хозяйства управляющей компании, вероятнее всего, спрос за содержание данной территории сразу возрастут.

Возникает резонный вопрос: можно ли отказаться от такого «подарка»?

Сквер «Солнечный» является междворовой территорией.

Отказаться невозможно

Управляющая компания, обслуживающая дома №64,66 и 68 по Маяковского, перевела все стрелки на городскую управу. Пока, сказали сотрудники, нам никто ничего не передавал. О суммах по оплате за содержание общего имущества также говорить отказались.

В городской же управе напомнили, что по Жилищному кодексу собственники квартир в доме также владеют и земельным участком и всем, что на нем стоит, а значит - обязаны содержать. То есть отказаться платить практически невозможно.

Однако в правилах есть пункт об обязательном стопроцентном согласии всех собственников на изменение границ земельного участка под многоквартирным домом. Как раз сейчас управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги занимается этим вопросом.

Существующий проект межевания территории под указанными домами требует доработки, в том числе и потому, что сквера «Солнечный» в момент утверждения документа в планах и в помине не было. А также до сих пор еще не поставлен на кадастровый учет земельный участок под домом номер 68 по улице Маяковского.

Кроме того, как нам удалось выяснить, денег на изменение проекта межевания еще нет. Есть планы в этом году только выполнить топографическую съемку под изменения.

Калужан поставили перед фактом: забирайте и платите.

Показательное отношение

На наш взгляд, случай с «Солнечным» весьма показателен отношением городской власти к своим жителям. Вряд ли им бы удалось заранее заручиться согласием собственников на содержание целого сквера. И тогда они представили это как подарок микрорайону, за который надо благодарить нацпроект, а затем поставили перед фактом: забирайте и платите.

Кстати, на наш вопрос о том, отремонтируют ли пришедшее в негодность оборудование (а это тоже условие нацпроекта) – горуправа так и не ответила. Как и не раскрыла бюджет обслуживания «Солнечного» силами муниципального предприятия.

Относительно этой дворовой, в кавычках, территории, горуправа уже высказывалась ранее. Жителям предлагалось сделать ограждение, а если это не поможет, то договариваться полюбовно. Правда, как, не уточнили. Может быть, они будут ставить в сквере таблички « только для жильцов домов номер 64,66 и 68»?

Властям и жителям надо найти компромисс.

Что делать?

Сейчас в этом деле наступила пауза, связанная с межеванием. Но рано или поздно к этому вопросу вновь вернутся.

Собственно, тут есть два пути решения. Первый – это отказаться принять на баланс новое имущество. Второе – принять его со всеми вытекающими из этого последствиями.

Оба варианта плохи тем, что не устроят либо одну, либо другую сторону. Так как случай с этим сквером – недоразумение, допущенное по вине муниципалитета, то лучшим выходом мог бы стать компромисс.

Сквер стал досуговым центром всего микрорайона, тем самым уже перерос функционал дворовой площадки. Раз так, то почему бы не разделить расходы на содержание этой территории между жителями и городом?

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