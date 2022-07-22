Под Калугой пошли грибы, и калужане собирают их по ночам

Почти всю рабочую неделю в Калуге шли дожди, а в пятницу, 22 июля, снова потеплело.

Такая погода просто идеальна для грибов.

В преддверии выходных мы решили пройтись по мини-рынкам Калуги и посмотреть, что уже поступило в продажу у бабушек. Ведь именно появление грибов в продаже является верным сигналом для всех грибников - пора в лес!

На улице Плеханова помимо овощей, ягод и цветов красуются яркие лисички. По словам продавщицы, эти грибы собирали в лесах Перемышльского района.

На улице Кирова также продают лисички.

- Я хожу за грибами каждый день, - рассказывает Сергей. - Собираю ночью: во-первых, потому что в это время лисички лучше видны, ну а во-вторых, никто не мешает. Заблудиться никогда не боюсь. Вот сегодня ночью собрал, а с 9 утра уже продаю свежие. Продам и опять пойду собирать.

После того, как дождик пролил, лисичек в Бабынинском районе полно, - продолжает Сергей. - Белые грибы уже как три дня пошли. У нас их не очень много, но один нашел. Их лучше искать в Ферзиковском районе.

- Самое главное - это знать места, где они растут, – объясняет Татьяна.- Именно, где находятся грибницы. Мне 55 лет, я уже точно знаю, где пойдут первые грибы.

Своих мест опытная женщина раскрывать не стала.

На Герцена лисички продает чуть ли не каждый третий.

- Я собираю грибы в посёлке Товарково за Угрой, - делится Владимир. - Хожу каждый день в любую погоду, порой и в дождь приходится. Я грибник с опытом уже больше сорока пяти лет. У нас в районе пока только лисички.

А вот на самом рынке среди всего многообразия грибов почти нет. Лисички есть только в одной палатке.

Цены везде примерно одинаковые: маленькое ведерко лисичек стоит от 150 до 200 рублей, среднее - 400, большое - 600.

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