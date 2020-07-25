Русские – оккупанты, бандеровцы – повстанцы, поляки – террористы, или Зачем на Украине переписали историю

В статье «Обыкновенный нацизм: что калужане увидели в мариупольском музее имени нацбата «Азов» (запрещен в РФ), мы анонсировали продолжение начатой темы.

Напомним, тогда обещали рассказать о литературе, которую обнаружили в школьных библиотеках Мариуполя. К нам попали два учебника по истории и комиксы для детей.

О русофобии и культивировании милитаристских настроений в школьной литературе и учебниках писали многие СМИ, и вот мы получили возможность лично убедиться в том, к чему готовили украинских детей долгие годы.

Начнем обзор с учебников истории. Оба рассчитаны на старшеклассников. Первая книга повествует о событиях начала 20-го века, а сам учебник выпущен в 2010 году. То есть задолго до событий 2014 года.

А вот второй рассказывает украинским школьникам о событиях с начала времен и до наших дней. Этот учебник под авторством Александра Бойко был переиздан в 2016 году.

Оккупанты и порабощенные

«Украинское национально-культурное движение.

Политика, осуществляемая русской властью в Надднепрянщине, стала причиной ухудшения условий развития украинского национального культурного движения. В нем приобретало расширение проявлений великодержавного шовинизма».

- Брехня! Все совершенно наоборот! - эмоционально отреагировал на прочитанное председатель правления объединения украинцев Калужской области «Вiтчизна» Виктор ВИТКОВСКИЙ, которого мы попросили прокомментировать некоторые выдержки из книг. - Москва давала большие привилегии Украине. Никакого шовинизма не было. Да, при царской власти украинский язык запрещали, но тут есть одно «но». Сами украинцы говорили, что не могут привыкнуть к этому языку, который сочинили во Львове и Вене. Австрия принимала активное участие в создании украинского языка. Он должен был быть совершенно отличным от русского.

В данной главе учебника мы видим, что ученикам рассказывают о притеснениях украинцев, а вот за что это делалось, не говорится ни слова, - говорит Витковский. - На Украине развивался национализм. Поэтому и были притеснения. Украина находилась в составе царской России и при этом занималась ерундой. Однобокость учебника – его главный дефект.

«Вторая война советской России против Украинской народной республики. Революция в Германии и поражение в Первой мировой войне дали возможность 11 ноября 1918 года уничтожить условия Брестского мира и издать директиву о приобретении военной помощи «Трудящимся Украины».

- В этом учебнике уклон делается на то, что Россия воевала с Украиной. А это - бред, - продолжил Виктор Витковский. - Россия помогала изгнать немцев. Это была война не с Украиной, а с немцами. Мы ведь оказывали помощь трудящимся на той земле. Продолжали даже в самые сложные моменты в 1918 году изгонять немцев с территории Украины.

Это – самые откровенные моменты искажения истории в учебнике от 2010 года. Подход авторов очевиден: Россия - это оккупант, а украинцы – порабощенный ею народ.

Теперь становится понятным, откуда в националистической литературе, изъятой у плененных в «Азовстали», взялись исторические книги с рассказами о «Третьей русско-украинской войне». Их этому еще в школе учили.

Они просто воевали…

Во втором учебнике нас в первую очередь интересовал самый людоедский период украинского националистического движения – деятельность запрещенных в России ОУН и УПА, устроивших резню в Волыни и Галиции.

Автор учебника очень мастерски не только сгладил все острые углы этой кровавой истории, но и фактически обелил преступников в ней повинных.

«Повстанцы вынуждены были воевать еще и на третьем фронте против поляков. Повлекли конфликт массовые убийства польской Армией Крайовой 1941 г. украинцев Холмщины и Подляшья. Вскоре такие террористические акции распространились в Галицию и на Волынь. Пытаясь «прорубить польский коридор» от Перемышля во Львов, управляемая из Лондона Армия Крайова начала истребительную акцию «Буря». Ее цель - взять под контроль земли, потерянные в 1939 г., до прихода советских войск. Только на Холмщине 1943-1944 гг. польские формирования уничтожили почти 5 тыс. украинцев. Попытки руководства УПА достичь понимания и обращение митрополита А. Шептицкого успеха не имели.

На Волыни, в Галиции и Закерзонье началась резня, жертвой которой стали не только солдаты, но и десятки тысяч мирных жителей - как украинцев, так и поляков. Кровавая украинско-польская борьба, то вспыхивая, то затухая, продолжалась вплоть до 1947 г.»

Больше о кровавой бойне в учебнике нет ни слова. Согласно неоукраинской версии истории, получается, что поляки – это террористы, которые первые начали, а бандеровцы - просто повстанцы, которые просто сопротивлялись лондонским марионеткам и гибли точно также, как и их противник.

Будто и не было 100 тысяч поляков и евреев жестоко убитых украинскими нацистами.

Одна бабка сказала

Касательно современной истории, имеются в этом учебнике и откровенно псевдонаучные подтасовки со ссылками на неназванных экспертов в лучших традициях создателей фейков.

«Важнейшим является тот факт, что агрессивные действия России относительно территории Крыма были не спонтанной реакцией на украинские общественные кризисные явления, а частью тщательно спланированного стратегического плана.

Он основывался на тезисе «Украина – историческое недоразумение, государство, созданное на российских землях». Его В. Путин высказал еще в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте.

Кроме того, во время встречи на этом форуме с президентом США Дж. Бушем российский президент акцентировал, что «Украина – это даже не государство. Что такое Украина? Часть ее территории – это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами». И тут же Путин прозрачно намекнул, что если Украину все-таки примут в НАТО, то это государство просто прекратит существование. Так что, как говорили эксперты, еще в 2008 году угрожал и шантажировал тем, что Россия может начать вторжение в Крым и Восточную Украину».

Мы попытались найти цитату Владимира Путина с саммита НАТО 2008 года в Бухаресте. Но таких слов, как приведены в учебнике истории Украины, так и не обнаружили.

Нашлась только одна единственная статья, которую опубликовали на сайте kommersant.ru.

- Впрочем, о Грузии российский президент говорил совершенно спокойно и как бы мимоходом, — рассказал источник «Ъ» в делегации одной из стран НАТО. — Когда же речь зашла об Украине, Путин вспылил. Обращаясь к Бушу, он сказал: «Ты же понимаешь, Джордж, что Украина — это даже не государство! Что такое Украина? Часть ее территорий — это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами!» И тут он очень прозрачно намекнул, что если Украину все же примут в НАТО, это государство просто прекратит существование.

То есть в учебник истории Украины на полном серьезе помещена информация даже не из вторых, а минимум из третьих рук - якобы слова президента России, которые некий член делегации неизвестной страны НАТО пересказал журналисту «Коммерсанта».

Marvel по-украински

Помимо учебников, к нам в руки попали комиксы для детей. Из них явно видно, что воспитывать юных милитаристов на Украине начинают не со старшей школы, а значительно раньше. Причем, созданы комиксы при поддержке фонда ЮНЕСКО.

Защищать детей, конечно, нужно. Но зачем в 2016 году шестикласснику надо знать, как выглядит противоосколочная пехотная мина? Наверное, во всемирном фонде еще шесть лет назад что-то знали и готовили учеников средней и начальной украинской школы к большой войне?

Как оказалось, комикс «Суперкоманда против мин» легко можно найти в интернете. Так что прокачали милитари-скил школьников от Львова до Запорожья.

Ну и не оставляет никаких сомнений в том, что украинских школьников целенаправленно готовили убивать, пособия для старшеклассников, найденные в одной из школ Запорожской области под названием «Защита Отечества»

- Закладывает подросткам неплохой базис для понимания, что такое боевые действия, тактика, основы медицинских знаний в условиях БД и основы такмеда, - комментирует находку один из участников СВО. - Базис, с которого можно расти дальше. Читая книги, ухмылялся, вспоминая, как наши энтузиасты бегали кругами, обивая пороги кабинетов, пытаясь хотя бы напечатать, не говоря уже, чтобы внедрить подобные пособия. Даже не в школах, нет. В подразделениях…

Заметьте, приведенные выше комиксы и книги изданы с 2006 по 2019 год. То есть целое поколение украинцев растили для войны…

Резюмируя сказанное, все эти десятилетия на Украине целенаправленно разделяли тесно переплетенные истории русских и украинцев, искусственно создавая для последних альтернативную реальность, где Украина воевала не вместе с Россией, а против нее и должна готовиться к новой войне. Детей сызмальства учат разбираться в минах и любить коллективный Запад, а старшеклассников, как правильно занимать позиции, чтобы убить врага и не попасть под перекрестный огонь своих...

В заключение

В конце предыдущей статьи мы обмолвились, что, кажется, поняли, как именно довольно значительную часть украинцев превратили в откровенных нацистов.

Для этого оказалось достаточно всего лишь немного изменить трактовку событий в истории. Если многие столетия до конца прошлого века она у нас была общей и это была история победителей, то после развала Союза Украина в поисках своего национального самосознания свернула куда-то не туда. А точнее – ей помогли туда свернуть. Достаточно посмотреть кто финансировал новую версию истории Украины, чтобы сомнения в этом отпали.

И вот всего через каких-то три десятилетия значительная часть украинского общества это уже не победители, которые вместе со своими русскими братьями громили османцев, наполеоновцев, гитлеровцев и их прихвостней бандеровцев, а угнетаемые всеми и вся борцы за свободу.

То с русскими оккупантами воюют, то под гитлеровцев лягут ради независимости от большевиков, то с поляками сцепятся, но в конечном счете от всех и вся отхватывают обидных люлей… Другими словами, из нации победителей сделали нацию обиженных, жаждущих победного реванша. Лучшего материала для серийного производства нацистов не существует.

Естественно, далеко не все украинское общество больно этой заразой. Но насколько именно «не все», будем надеяться, узнаем по окончании СВО.

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