Фотографы-альпинисты показали в Калуге редкие кадры вершины Эвереста, жизнь жителей Тибета и Непала

Самарский пенсионер Юрий РОДИЧЕВ – заядлый путешественник. Он объездил всю Россию, побывал и за границей.

На его счету: Алтай, Карелия, Антарктида, Гренландия, Исландия, Новая Зеландия, Южная Африка. Но к горам у него особая страсть: как увидел их во время службы в армии, влюбился навсегда.

А так как с детства Юрий Егорович увлекается фотографией, то берёт в поездки фото и видеоаппаратуру, которая, кстати, весит немало.

Если горы – то Гималаи

Экспедиции в горы Родичев стал организовывать, когда ему было уже за 60. За 12 лет он 20 раз побывал в Гималаях. А когда ему исполнилось 70, ходил по горам с 12-килограммовым рюкзаком и поднимался на высоту 7 тысяч метров.

Наиболее интересные фотографии, сделанные в экспедициях, сотрудники самарского «Центра духовной культуры», президентом которого является Юрий Родичев, объединили в фотопроект.

Фоторгафы-альпинисты преодолевали серьезные препятствия, ради красивого кадра.

До 14 августа проект можно увидеть в Доме музыки - 96 снимков, сделанных Юрием Родичевым, Романом МАКАРОВЫМ и Александром СЕРИКОВЫМ: снежные горные пейзажи, панорамы городов Катманду и Лхаса, улочки отдаленных селений, портреты жителей Тибета, Непала, королевства Ло, пещеры отшельников.

- Мы хотели передать людям красоту. Её нельзя передать полностью, но небольшую частицу того, что удалось увидеть нам самим, надеюсь, получилось, – говорит Юрий Родичев.

Десять из четырнадцати восьмитысячников расположены в Гималаях. На панорамах - искрящийся снег, яркая бирюза неба над золотистыми горными долинами. Смотришь - и белоснежные пики гор, крутые склоны кажутся бесконечными.

Но, как рассказали участники экспедиции, иногда целый месяц проводишь в горах, а домой привозишь лишь несколько снимков. Переходы бывают очень трудными и опасными.

Не всегда, преодолев тяжелый подъём, удается сделать хотя бы один кадр. Техника отказывает из-за низких температур, бывает плохая погода или сильная облачность.

«Пробки» в горах

Поездки в Гималаи планируются только в определенное время – есть две недели в мае и две недели в октябре, когда перестают лить затяжные дожди и разрешается идти в горы.

И тогда сюда приезжает множество желающих увидеть Эверест. В горах даже образуются «пробки». Туристический поток очень плотный.

На таких узких тропинках бывает образуются «пробки» из туристов.

Проводниками в этих местах часто являются местные жители – шерпы. Для них это прибыльный бизнес. Шерпы очень выносливы, они тащат на себе свои рюкзаки, а заодно и ношу того, кто их нанял.

Однако бывает подворовывают, а при плохой погоде могут бросить вещи участников экспедиции и сбежать домой.

Тибет, пастушки.

Жительница Тибета.

Редкий кадр

Высочайшая вершина Земли - Джомолунгма (Эверест) - 8,5 тыс. над уровнем моря. Атмосфера на Эвересте бедна кислородом, здесь нередко дуют ветры до 200 километров в час (дерево ломается при скорости ветра 17 м/с), а температура после захода солнца достигает 60 градусов Цельсия.

Со стороны Тибетского нагорья, ближайшим пиком к ней является гора Лакпа Ри. Её наивысшая точка примерно в 5 км от вершины Эвереста.

На выставке много панорамных снимков гор.

Высота Лакпа Ри – 7024 метра. Отсюда в 2003 году экспедицией Родичева был сделан первый профессиональный снимок вершины Эвереста с северной стороны.

Мельчайшие детали и оттенки удалось заснять буквально с «пятачка» вершины Лакпа Ри - площадки метр на метр.

Каждая экспедиция проводила в горах несколько недель.

Буря длилась пять дней

Случались в экспедициях и экстремальные ситуации. В 2015 году в Непале были сильные землетрясения. Они спровоцировали сход лавин на Джомолунгме, тогда погибло около 20 альпинистов. За два дня до сильнейшего землетрясения группа Родичева ушла с пика Эвереста, это спасло им жизнь.

Местные школьники.

Помидорное дерево.

А однажды участники экспедиции попали в начавшуюся бурю. В горах это опасно: холодно, темно, ничего не видно на многие километры, куда идти не понятно, теряется ориентация.

Буря продолжалась пять дней. Три дня участники похода шли без еды, при сильном морозе и сбивающем с ног ветре. Экспедицию уже объявили пропавшей, но все вернулись живыми.

Участники команды Родичева говорят, что долго не могут находится дома, в противоположность горной болезни «горняшке» их накрывает «ровняшка», тянет в горы.

Непальская свадьба.

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