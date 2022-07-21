Пловчиха из Калужской области выиграла «Игры Дружбы»

В Казани стартовал финал Кубка России по плаванию. В рамках этого турнира проходят также «Игры Дружбы». В соревнованиях принимают участие сильнейшие спортсмены из России, Беларуси, Казахстана, Алжира, Армении, Вьетнама, Сирии, Судана, Таджикистана, ЮАР и ДНР.

В первый соревновательный день сборная Калужской области завоевала три медали. Лучшей на дистанции 100 метров вольным стилем стала Мария Каменева. Представительнице нашего региона не хватило всего трех сотых секунды, чтобы установить рекорд России.

Видео финального заплыва смотрите в нашем телеграм-канале.

В мужской эстафете сборная Калужской области завоевала серебряную медаль. За нашу команду плыли Михаил Вековищев, Сергей Фесиков, Дмитрий Савенко и Владислав Герасименко.

Призер Олимпийских игр Михаил Вековищев также показал третий результат на 50-метровке баттерфляем.

Еще один спортсмен из первого наукограда Максим Козырь стал шестым в юниорском заплыве на дистанции 400 метров вольным стилем.

Дмитрий Савенко занял шестое место в финале 100-метровке на спине.

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