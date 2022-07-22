Сотни калужан собрались в Гостином дворе посмотреть новый фильм Угольникова

В среду, 20 июля, в Гостином дворе показали военную драму «Учености плоды».

С утра мероприятие было под угрозой срыва – лил сильный дождь, но к вечеру распогодилось, даже выглянуло солнце.

Посмотреть фильм под открытым небом собралось множество калужан, почти все красные пластиковые стульчики были заняты.

Военная драма «Учёности» плоды основана на реальных событиях.

Действие картины разворачивается в 1944 году в оккупированном немцами селе Михайловское, где жил и работал ПУШКИН. Сюда из Германии приезжает утонченная профессор литературы Мария ШИЛЛЕР, которую немцы назначают новым директором музея Пушкина.

Она высоко ценит великого русского поэта и рассказывает о нём немцам и местным жителям. Берет на работу в музей местного мастера на все руки Сергея ТРОФИМОВА (Сергей БЕЗРУКОВ). Между простым крестьянином и интеллигентной образованной немкой вспыхивают чувства.

Фильм снят красиво. Пушкина в нём очень много.

Фронт приближается всё ближе, да и партизаны во главе с командиром, которого сыграл Федор БОНДАРЧУК, действуют активно. Поэтому немцы хотят вывезти из Михайловского все ценности. Сергей решает любой ценой спасти достояние своей страны…

В программе была заявлена и творческая встреча с режиссером и продюсером Игорем УГОЛЬНИКОВЫМ и исполнителем главной роли Сергем Безруковым. Однако Безруков в Калугу не приехал.

В свой соцсетях вчера он выкладывал посты, что находится в командировке в Ростове, и хвастался вареньем, которое жена Анна с дочкой Машей готовят ему сейчас на даче.

- Роль Сергея Трофимова писалась специально для моего друга Сергея Безрукова, - рассказал Игорь Угольников. - И эту роль он исполнил с честью и достоинством.

А фрау Шиллер сыграла молодая актриса Настасья КЕРБЕНГЕН, выпускница ГИТИСа. В её крови течет европейская кровь. Она по бабушке – настоящая бельгийская баронесса. Я хотел привести сегодня в Калугу Серёжу Безрукова. Но он не успевает, он - на съемках, но прислал маленькое видео.

В видео Безруков сказал, что картина уникальна тем, что «всех нас объединяет наша русская культура». И передал калужанам огромный привет.

Сам Игорь Угольников тоже сыграл в своём собственном фильме роль бывшего директора музея. А роль его жены Людмилы исполнила актриса Анастасия МЕЛЬНИКОВА.

- Так, наверное, нехорошо поступать Я каждый раз себе говорю, что нельзя быть продюсером, сценаристом, режиссером, ещё и играть в своих картинах. Но здесь была безвыходная ситуация.

Я не нашел актера которой мог бы сыграть эту роль так, как я хотел, поэтому вышел на площадку сам. Это был большой эксперимент, - объяснил Угольников.

В Калугу режиссер приехал прямо со съемок нового фильма:

- Сегодня ночью была смена, я приехал сюда со съемочной площадки. В Калужской области проходят съемки новой картины о народном ополчении. Я - внук ополченца, погибшего в октябре 41 года.

Калуга для меня стала вторым родным городом. Мы здесь снимаем кино, проводим фестивали.

Сейчас, 1 сентября на базе Военфильма в Медыни будет открыта средняя школа для всего района. И в ней Военфильм откроет свою киношколу для старшеклассников, - поделился планами Угольников.

Дворик Гостиного двора был полностью заполнен зрителями.

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