Главная Новости Статьи, аналитика, репортажи
График отключения воды Своё Калуга Афиша История Калуги Статьи

Сотни калужан собрались в Гостином дворе посмотреть новый фильм Угольникова

Татьяна Светлова , фото автора
Опубликовано: 22.07.2022 08:00 1 900
Сотни калужан собрались в Гостином дворе посмотреть новый фильм Угольникова

В среду, 20 июля, в Гостином дворе показали военную драму «Учености плоды».

С утра мероприятие было под угрозой срыва – лил сильный дождь, но к вечеру распогодилось, даже выглянуло солнце.  

Посмотреть фильм под открытым небом собралось множество калужан, почти все красные пластиковые стульчики были заняты.

Военная драма «Учёности» плоды основана на реальных событиях.

Действие картины разворачивается в 1944 году в оккупированном немцами селе Михайловское, где жил и работал ПУШКИН. Сюда из Германии приезжает утонченная профессор литературы Мария ШИЛЛЕР, которую немцы назначают новым директором музея Пушкина.

Она высоко ценит великого русского поэта и рассказывает о нём немцам и местным жителям. Берет на работу в музей местного мастера на все руки Сергея ТРОФИМОВА (Сергей БЕЗРУКОВ). Между простым крестьянином и интеллигентной образованной немкой вспыхивают чувства.

 Фильм снят красиво. Пушкина в нём очень много.

Фронт приближается всё ближе, да и партизаны во главе с командиром, которого сыграл Федор БОНДАРЧУК, действуют активно. Поэтому немцы хотят вывезти из Михайловского все ценности. Сергей решает любой ценой спасти достояние своей страны…

В программе была заявлена и творческая встреча с режиссером и продюсером Игорем УГОЛЬНИКОВЫМ и исполнителем главной роли Сергем Безруковым. Однако Безруков в Калугу не приехал.

В свой соцсетях вчера он выкладывал посты, что находится в командировке в Ростове, и хвастался вареньем, которое жена Анна с дочкой Машей готовят ему сейчас на даче. 

- Роль Сергея Трофимова писалась специально для моего друга Сергея  Безрукова, - рассказал Игорь Угольников. - И эту роль он исполнил с честью и достоинством.

А фрау Шиллер сыграла молодая актриса Настасья КЕРБЕНГЕН, выпускница ГИТИСа. В её крови течет европейская кровь. Она по бабушке – настоящая бельгийская баронесса. Я хотел привести сегодня в Калугу Серёжу Безрукова. Но он не успевает, он - на съемках, но прислал маленькое видео.       

В видео Безруков сказал, что картина уникальна тем, что «всех нас объединяет наша русская культура». И передал калужанам огромный привет.  

Сам Игорь Угольников тоже сыграл в своём собственном фильме роль бывшего директора музея. А роль его жены Людмилы исполнила актриса Анастасия МЕЛЬНИКОВА. 

- Так, наверное, нехорошо поступать Я каждый раз себе говорю, что нельзя быть продюсером, сценаристом, режиссером, ещё и играть в своих картинах. Но здесь была безвыходная ситуация.

Я не нашел актера которой мог бы сыграть эту роль так, как я хотел, поэтому вышел на площадку сам. Это был большой эксперимент, - объяснил Угольников.   

В Калугу режиссер приехал прямо со съемок нового фильма:

- Сегодня ночью была смена, я приехал сюда со съемочной площадки. В Калужской области проходят съемки новой картины о народном ополчении. Я - внук ополченца, погибшего в октябре 41 года.

Калуга для меня стала вторым родным городом. Мы здесь снимаем кино, проводим фестивали.

Сейчас, 1 сентября на базе Военфильма в Медыни будет открыта средняя школа для всего района. И в ней Военфильм откроет свою киношколу для старшеклассников, - поделился планами Угольников.

Дворик Гостиного двора был полностью заполнен зрителями.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.

Татьяна Светлова , фото автора
Опубликовано: 22.07.2022 08:00 1 900
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 1 шт.
загрузка комментариев
ОПРОС
Где вы собираетесь провести отпуск летом 2022 года? 
Всего проголосовало: 381
Новости Обнинска
Новости партнеров
Спецтехника в Иркутске
Сколько шагов потребуется для переезда в Европу?
Где выгодно купить стеклянные двери в СПб?

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Расценки для проведения предвыборной агитации на дополнительных выборах депутатов городской Думы города Калуги седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №7 и на дополнительных выборах депутатов Дзержинского районного Собрания муниципального района «Дзержинский район» четвёртого созыва 11 сентября 2022 года на сайте kp40.ru

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

         

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru