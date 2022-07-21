Почему в Калуге пора вводить новую норму ГТО: прыжки через лужи

Этим летом погода играет на резких контрастах - невыносимая жара сменяется на разрушительные ливни. Последние хорошенько прошлись по Калуге в среду, 20 июля.

Проблема с передвижением по городу после дождя, огромных лужах и потоках воды уже стали притчей во языцех для нашего города.

Изменилось ли что-то за прошедший год, мы выясняли, прогулявшись по городу. Что из этого вышло смотрите в нашем репортаже с улиц Калуги.

Фонтан в парке Театра юного зрителя, несмотря на хмурое небо, ждет посетителей. Вот только им в такую погоду воды и без фонтана достаточно.

Излюбленный для прогулок парк сегодня превратился в необитаемый остров.

На пустой детской площадке одиноко качается единственный ребенок.

Детей сегодня либо оставляют дома, либо тщательно экипируют.

Пройти по улице и не намочить ноги – с таким количеством луж задача непростая.

Лужи у остановки на Кирова никуда не делись за последние годы..

Пожилым людям преодолевать такие препятствия намного сложнее.

Если нет зонта, на помощь приходит капюшон.

Строгий однотонный, с узорами, с цветами, ярко-желтый или радужный. Выбор зонта - тоже своего рода проявление индивидуальности.

По итогам нашей прогулки получается, что не так уж и страшно в нашем городе после дождей, как это было раньше, однако калужанам рано радоваться.

Все-таки классические многолетние проблемы никуда не делись. Взять хотя бы лужу на ул Кирова у длинной остановки. Как обходили или перепрыгивали ее калужане годами, так и продолжают это делать сейчас.

А тут и фотографии с многострадальной площади Победы подоспели. Та лужа, о ликвидации которой отчитывались власти, и не думает ликвидироваться.

В общем, лужи на кое-как уложенной плитке, похоже, проблема для наших властей непосильная. Может, и вправду новую норму ГТО ввести, как предложено в заголовке?

И пусть калужане хоть прыгают с пользой для себя!

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