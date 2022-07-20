«Есть только я, моя уверенность, энергия»: калужанка Лили Волынкина рассказала о выходе на подиум

Уехать из небольшого провинциального городка в мегаполис, покорить подиум самого значимого события в мире моды – настоящая мечта многих девушек. Но далеко не каждой в руки попадает такой шанс.

А вот 19-летняя художница Лили Волынкина из Калуги стала моделью Московской недели моды (МНМ) 2022 и представителем брендов White Crow и KARTASHOVA.

Московская неделя моды включается в себя как создание моделей одежды и аксессуаров от-кутюр, так и производство, рассчитанное на массы, от ретейла до фашион-медиа.

Здесь собираются дизайнеры и бренды всех стилей – в этому году от них поступило 900 заявок. Это магазины, профильные учебные заведения, фабрики одежды, тканей и фурнитуры, а также свыше 20 тысяч гостей.

Калужанка поделилась с КП40 своим опытом. Видео с участием Сергея Зверева и Лили Волынкиной смотрите в нашем телеграм-канале.

– Лили, как ты узнала про неделю моды?

– За день до старта – меня пригласили на кастинг показа одного дизайнера. В итоге я попала на два других показа через Instagram (соцсеть принадлежит организации Meta, запрещена в РФ. – прим. ред.). Первый показ – столичный бренд White Crow, второй – KARTASHOVA.

– Какая площадка была выбрана?

– Все показы проходили в Зарядье.

– Как проходили репетиции показов?

– У каждого бренда свой посыл, и через стиль и темп походки нужно его раскрыть. Нам объяснили, как нужно идти, включили музыку. Так прошло несколько повторений с совместным выходом в конце.

Мастера не оставляли без внимания ни малейшую ошибку кого-либо, за что им отдельное спасибо.

– Расскажи о подготовке к показам и о самих выходах, опиши свои ощущения.

– Это что-то невероятное! Моим первым показом был White Crow 23 июня, он начинался в 22:00. Участвовали как парни, так и девушки. На площадке мы собрались ещё утром, сразу же началась репетиция самого показа. Далее четыре часа свободного времени, мы гуляли и общались.

Больше всего мне запомнилась поддержка, это очень ценно. Люди трудятся на общее дело. Подготовка занимает много времени, а сам показ длится всего 15 минут.

Макияж, укладка, одежда… Вокруг много, очень много красивых людей. Все они бегают, суетятся.

Второй показ был днём 26 июня, всё прошло очень быстро, я даже не почувствовала.

…И вот вы уже стоите перед выходом на подиум. Вас фотографируют. За минуту все начинают волноваться. Но это, скорее, радостное ожидание.

Моя очередь. Я жду несколько секунд, когда мне дадут команду для выхода… И я выхожу. В этот момент забываешь обо всем – о волнении, о проблемах. Есть только я, моя уверенность, энергия. Это мощнейший заряд адреналина.

В финале обычно общий выход, здесь важно держать одну дистанцию.

И вот всё закончилось: пространство заливается смехом, аплодисментами, искренними поздравлениями, благодарностью. Это незабываемые чувства.

Неделя моды – это одно из самых масштабных и красивых событий года, неудивительно, что там собирается много знаменитый людей.

– С каким страхом ты столкнулась?

– Высоченных каблуков. Я боялась упасть. Но всё обошлось, мне повезло: первый показ – босиком, второй – кеды.

– Назови пять эмоций, которые вызвали эти мероприятия.

– Счастье, смелость, любовь, уверенность, восторг! И уважение, конечно.

– Что лично тебе дало участие в МНМ?

– Если говорить о внешнем, то это множество знакомств, красивые фотографии, публикации в медиа и «+» в моё модельное портфолио.

Что же касается внутренней стороны, я получила бесценный опыт и невероятные эмоции, которые мне были необходимы в тот момент. Я снова окунулась в мой любимый мир моды, стиля, красоты, а также невероятно талантливых и целеустремлённых людей. Это стало новым толчком к развитию.

– Насколько знаю, ты ещё и художник. Какие планы на ближайшее будущее в этом направлении?

– Сейчас я пишу серию картин, но показывать не хочу, пусть это будет сюрпризом. Раскрою только название: «Дневник одной девушки». Помимо живописи, у меня есть личный кастом-бренд, который находится в начале своего развития.

– Мода модой, живопись живописью, а как дела обстоят с учёбой?

– В этом году я перешла на второй курс Московского международного университета, специальность «Реклама и связь с общественностью».

– Ты хочешь связать свою жизнь с моделингом?

– Мне всегда нравилось позировать на камеру, но моделингом я занимаюсь относительно недавно: в основном это были съемки и мероприятия. Сейчас же я начала пробовать себя и на показах.

Честно признаться, на МНМ был мой первый в жизни выход на подиум. Время покажет.

– Как, грубо говоря, обычной, но мечтательной девушке пробиться с нуля? Какие критерии существуют на пути к подиуму?

– Конечно, для профессиональной работы моделью важны внешние данные: и модельное лицо, и параметры фигуры, и рост. Это первое, от чего отталкивается беспощадный мир моды. Сейчас требования не такие жесткие, как раньше, но рост, чаще всего, всë же от 170 сантиметров. На подиум в большинстве случаев нужен рост выше.

Вообще требования зависят от того, в какой сфере девушка хочет быть моделью. Некоторые бренды, например, ищут возрастных моделей или plus-size. Но моделью можно работать и на фрилансе: искать заказы в приложениях, чатах в Telegram, а можно попасть в агентство.

Однако даже при великолепных внешних данных успеха никто не гарантирует. Роль играют также амбиции и усилия, готовность человека выкладываться на все 100. Нужно себя развивать – и внутренне, и внешне.

Немаловажно в этой сфере быть открытой, общительной и доброжелательной со всеми, в том числе и с другими моделями! Быть активной, не упускать возможности. Круг общения тоже вырисовывает дальнейший путь. Если ты общаешься с людьми из сферы моды или же из смежных направлений, регулярно заводишь новые знакомства, то жизнь никогда не оставит тебя без возможностей. Например, некоторые кастинги или чаты с модельной работой мне скинули девочки-модели.

Также стоит понимать, что моделинг – это не на всю жизнь. Я думаю, что желательно заниматься чем-то ещё, иметь другие хобби или проекты. Это очень ценится.

– Какие параметры у тебя?

– 80/60/90, рост 172.

– Кому бы ты посвятила свой следующий выход на подиум?

– Я думаю, что выход всегда нужно посвящать дизайнеру одежды, ведь это его труды, его праздник. Кстати, мой следующий выход не за горами, уже утвердили!

– Версия тебя из детства довольна тобой сегодняшней? Твои мечты касательно карьеры тогда и сейчас насколько отличаются?

– Пока что все складывается так, как мне хотелось, но в гораздо более медленном темпе, чем я себе представляла.

После переезда в Москву немало времени ушло на адаптацию.

Я с детства была творческой личностью, даже мама прививала мне чувство стиля, поэтому люблю моду. Никогда не металась из одной профессии в другую: быть моделью, художником и дизайнером мне хотелось, сколько себя помню.

Я думаю, что могла бы сделать намного больше – всегда есть куда стремиться, поэтому сейчас в планах работать на максимум.

В 15 лет я очень хотела быть моделью. Но мой рост был на шесть сантиметров ниже того, что есть сейчас, и лицо было еще детским. Потом ушла детская припухлость, я вытянулась. Так что не стоит отчаиваться раньше времени!

– Какая мысль ведет тебя по жизни?

– Я верю, что мы – творцы своей реальности и что наши мысли и подсознание способны на многое. В трудные моменты я стараюсь нащупать в себе стержень: «Я стойкая и я справлюсь! Опыт – это наше всё».

Мне очень импонирует цитата Генри Форда: «Если ты уверен, что сможешь, – ты прав; если ты думаешь, что не сможешь, – тоже прав».

Есть любимое дело, родители и друзья – значит, уже есть всё.

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