История одного экспоната: до нынешнего времени сохранилось всего два доспеха русских «крылатых гусар». Один из них – в Калуге

Дорогие читатели! В нашем проекте «История одного экспоната» мы рассказываем о интересных предметах, которые есть в калужских музеях. И сегодня перенесёмся на 300 лет назад.

В усадьбе Золотарева (Краеведческий музей) хранится уникальный предмет - гусарский полудоспех начального человека полка Христофора Фёдоровича РЫЛЬСКОГО.

Изготовлен он в середине XVII в. в Московской Оружейной плате.

Христофор Рыльский был поляком, но в 1629 году поступил на русскую службу. Гусарский полк Рыльского был сформирован в Москве в середине XVII века по образцу элитных польских «крылатых гусар».

Известно по него крайне мало. Это был первый гусарский полк тяжелой кавалерии в Московском государстве. Он участвовал в Смоленском походе 1654 года. А уже в конце 1650-х его расформировали.

Со следами от пуль

По форме экспонат калужского музея повторяет польские гусарские полудоспехи типа «полурак». Стальные части украшены медными розетками («гвоздми репейчатыми») и продолговатой формы накладками, имитирующими орнамент из листьев и цветов.

Такие декоративные элементы часто встречаются в предметах защитного вооружения XVII века, выполненных в Московской Оружейной плате.

Двухглавый орел отличал русские доспехи от польских.

На нагруднике и ожерелье закреплены медные двуглавые орлы с поднятыми вверх крыльями.

На полудоспехе есть вмятины, оставшиеся после попадания пуль, значит, он побывал в боевых действиях.

В прошлом году полудоспех был отреставрирован и сейчас его можно увидеть в музее.

Второй же, близкий по форме и декоративной отделке полудоспех, описанный в Переписной книге 1686/1687 г., сейчас хранится в собрании Оружейной палаты Московского Кремля.



Как попал в музей

Известно, что в Калужский губернский музеум, который находился в здании Дворянского собрания полудоспех поступил после 1853 года, а затем был передан в организованный в палатах Коробовых музей. В протоколе заседания Калужской ученой архивной комиссии от 20 октября 1892 года говориться, что из дома Дворянского собрания были «пожертвованы для музея древние латы (9 предметов)».

В прошлом году экспонат были отреставрирован. Это была сложная работа, потому что надо было привести в порядок не только металл, но и кожаные крепления.

- Можно предположить, что гусарский полудоспех хранился в семье одного из калужан и был передан потомками в учрежденный с 1847 году в Калуге Губернский музеум, - говорит историк, директор Калужского объединённого музея -заповедника Виталий БЕССОНОВ.

Оказался в Калуге в сложное время.

Полудоспех относится к середине XVII века. Примерно в это время воеводой в Калуге был князь Никита ЛЬВОВ.

Никита Яковлевич Львов родился в самом начале XVII века и был единственным сыном в семье. Сначала он служил при Патриархе Московском и всея Руси Филарете. Потом стал царским стольником. В 1635 году Львов упоминается среди стольников, носивших питье литовским послам во время царского обеда.

Известно, что Львов днём и ночью находился при гробе младшего царского сына царевича Василия Михайловича, умершего младенцем.

А в 1650-51 годах сопровождал царицу Марью Ильиничну (жену царя Алексея Михайловича) к Троице и в село Хорошево.



Львов принимал участие в Смоленском походе, который закончился взятием Смоленска. В боевых действиях против поляков князь действовал с войсками от Вязьмы к Красному

. А через год был послан в Шклов под начало князя Лобанова-Ростовского. Однако Львов считал себя выше Лобанова и бил челом государю, что ему «невместно» быть в подчинении.

Алексей Михайлович не принял претензии. Львов посчитал себя оскорбленным и повторно бил челом.

Царская расправа оказалась короткой. За неподчинение воле государя Львов был бит кнутом и поставлен в подчинении Лобанову, которого направили к Донским казакам.

Случить воеводой в Калугу Львова направили в 1660 году. На этой должности он пробыл два года.

- Это был сложный период в жизни Московского царства. Уже шесть лет шла русско-польская война, - рассказывает Виталий БЕССОНОВ. - Из-за этого царству не хватало серебра, которое поступало из-за границы.

Поэтому вместо серебряных денег в оборот были введены медные монеты. Их приказано было принимать как серебряные. Это привело к сильной дороговизне и ухудшению жизни всех сословий, что в итоге, 25 июля 1662 года в Москве вылилось в кровавый бунт, названный медным.

В это же время начался церковный раскол, который вызвал серьезные брожения среди жителей страны. Именно в этот период воевода князь Львов должен был сохранять порядок в Калуге, удерживая население крупного торгового города в спокойствии и повиновении царю.

На службе у воеводы

На рисунке «Выход калужского воеводы князя Никиты Яковлевича Львова из города в острог, апрель 1661 г.» художника Валерия Типикина можно увидеть гусарские полудоспехи.

- Власть воеводы простиралась практически на все стороны жизни города и уезда: военную, фискальную, административную, судебную, полицейскую и даже нравственную, - объясняет Виталий БЕССОНОВ. - Воеводы должны были периодически обозревать вверенные им территории и лично наблюдать за состоянием вверенного им города.

В глазах всех сословий воевода был олицетворением высшей власти помазанника Божия - царя. Поэтому его выход за пределы крепости (города), где находился центр управления – приказная изба и двор воеводы, являлся важным событием для жителей посада (острога).

Именно такой торжественный выход калужского воеводы из города в острог изображен на рисунке. Воевода одет в парадный кафтан с причудливым узором, пошитый из привезенной с востока ткани.

Грудь украшают красные двойные шнуры с золотыми пуговицами. Кафтан подпоясан кожаным ремнем с позолоченной пряжкой, к которому крепится сабля иранского типа.

Поверх кафтана - шуба, покрытая дорогой тканью и расшитая золотыми шнурами с кистями на груди и подоле.

В левой руке у него символ власти – пернач. На голове – красная, отороченная мехом и украшенная драгоценными камнями, шапка.

Воевода вышел из ворот Покровской башни, находившейся с северной стороны крепости вблизи церкви Покрова на рву. За его правым плечом видна угловая башня и крыша Ильинской проездной башни с шатром вестового колокола.

В крепости просматриваются купола Троицкого собора и церквей святого Николая Чудотворца и Святого Алексея Митрополита. Выстроившиеся по дороге посадские люди, встречают воеводу поклоном.



С правой стороны дороги на дощатом настиле дороги конь воеводы, которого держит начальный человек в полудоспехе гусарского полка Рыльского.

Поверх него одета ферезея (узкий плащ с объемным подолом и длинными рукавами, не зашитыми спереди). Этот тип верхней одежды средиземноморского происхождения получил широкое распространение на Руси с 1640-х гг.

А к концу XVII века эта одежда отличала представителей военно-административного сословия.

Видимо, один из начальных людей гусарского полка оказался в начале 1660-х годов на службе у воеводы в Калуге.

Ушёл в монастырь

Из Калуги Львов был взят в Москву для управления Ямским приказом, а в 1665 г. поставлен Киевским воеводой. Но на этой должности находился лишь с 11 июля до 25 ноября.

Сложная внутриполитическая ситуация и интриги привели к тому, что царь переместил Никиту Яковлевича в Севск.

Служить государю Львов продолжал до 1668 года, потом ушёл в Толгский монастырь, был подстрижен в монахи с именем Нил.

Умер он 29 марта 1684 года и был погребен в Толгском монастыре.



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