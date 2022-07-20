Банный комплекс в Калуге терроризирует соседей и проверяющих туда не пускают

Как вы относитесь к вашим замечательным, как пела Эдита Пьеха, соседям?

Живя в бетонных клетках, поневоле знаешь всё, что происходит в соседней квартире. Многоквартирные дома похожи на Лувр, где у стен есть уши. Но не спешите завидовать обладателям частных коттеджей. У них бывают ситуации похуже.

Такие, как у наших читателей, которых много лет, сами того не зная, терроризируют посетители комплекса «Банная усадьба» в Турынино.

Всенощное гульбанище

- Прошу помочь мне и моей семье. Дать огласку проблеме, - обратился калужанин Сергей к нашей редакции. - Суть проблемы в том, что банно-гостиничный комплекс на постоянной основе нарушает общественный порядок и тишину в частном жилом районе. Громкая музыка, караоке, крики отдыхающих, нецензурная брань, в окнах заведения постоянно голые люди. Во всех домах по соседству несовершеннолетние дети, которые все это видят и слышат. В заведении находятся бассейны открытого типа, которые граничат с моим участком и участками соседей, нам через забор перебрасывают мусор.

В правдивости обвинений Сергея при желании вы можете убедиться сами. Он предоставил нам видеозаписи гулянок, которые вы можете посмотреть в нашем телеграм-канале.

На них ни зимой, ни летом, ни днём, ни ночью за забором его участка веселье не прекращается. Голые женщины, с визгом прыгающие из окна в бассейн, песни до утра, смех, а точнее ржач, мат и похабные анекдоты – норма жизни для их коттеджного посёлка. Даже специально возведённый для шумоизоляции высокий забор этому бедламу не помеха.

Казалось бы, разберитесь по-соседски, поговорите с владельцем сего заведения. Руководитель может ввести какие-то правила для посетителей и штрафовать нарушителей общественного порядка. Но не тут-то было.

- Администрация заведения не идет на контакт и не собирается предпринимать действия по закрытию бассейнов и шумоизоляции, - продолжает рассказ Сергей.

Слова нашего читателя о необщительности руководства комплекса полностью подтвердились. Со мной собственники комплекса, у которых пыталась взять комментарий, на контакт так и не вышли. Я три дня пробовала дозвониться до руководства, но владельца, по словам администратора, не было на месте. Трижды оставляла свой телефон, так как его контакт нам дать отказались, но так никто и не перезвонил. Хотя сотрудники комплекса уверили нас, что все телефоны руководству передали.

Борьба за спокойствие

Сергей начал добиваться справедливости и в доказательство своих тщетных усилий предоставил нам ворох документов в различные инстанции, в которых пытался найти поддержки.

Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области замерил уровень шума на соответствие требованиям СанПина и установил, что он не соответствует норме для ночного времени суток.

Предполагаемым источником шума, как установил Центр, является звуковоспроизводящее оборудование Банно-гостиничного комплекса, расположенного по соседству. Владельцу заведения вынесено предостережение, а обращение жителей направлено в адрес УМВД России по Калужской области.

- Пробовали неоднократно обращаться в полицию, писали заявления, в том числе и коллективное, где поставили подпись более 15 человек, но участковый просто отписывается «правонарушений не обнаружено» по каждому заявлению, - говорит Сергей.

Кроме полиции жители посёлка обращались за помощью к городскому голове Дмитрию ДЕНИСОВУ и губернатору Калужской области Владиславу ШАПШЕ.

В управлении делами градоначальника сослались на часть 3 статьи 8 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации» и написали, что его жалоба переадресована в полицию.

Администрация губернатора переадресовала обращение не только в полицию, но и в областные управление административно-технического контроля и Роспотребнадзор.

Первое ведомство спихнуло все на полицию, уведомив, что ночные проверки нарушения тишины входят в их обязанности. А так как администрация губернатора уже оповестила ведомство о жалобах, повторно полицейским они ничего слать не стали.

Но Роспотребнадзор не поленился и выехал на место. Из ответа проверяющих следует, что мусор сотрудники управления не обнаружили, но заметили два контейнера для отходов рядом с банным комплексом. Внутрь частного владения без санкции суда попасть они не смогли, а добровольно их не пустили. Такая вот дискриминация по профессиональному признаку от калужских банщиков.

Но на это вопиющее безобразие с их стороны сотрудники Роспотребнадзора ответили по всей строгости закона - переадресовали обращение граждан аж в две инстанции:

в части вопроса нецелевого использования помещения - в управление Росреестра по Калужской области;

в части нарушения тишины и общественного порядка - во всё в то же УМВД России по городу Калуге.

Управление Росреестра провело выездную проверку и вынесло правообладателям Предостережение о недопустимости нецелевого использования земельных участков. Говоря человеческим языком – погрозило пальчиком.

На этом самоотверженный труд проверяющих органов был победоносно завершен.

Вид сзади на «Банную усадьбу» глазами соседей.

Друзья у него Там (и пальчик вверх)

Здание «Банной усадьбы» расположено на двух участках. Но, как выяснилось при проверке, один из них предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, второй - для дачного хозяйства.

- Все по каким-то причинам закрывают на это глаза!!! – возмущается Сергей. - Писали в администрацию, а они в свою очередь перенаправляют все участковому, который опять не видит никаких правонарушений. И так по замкнутому кругу. Но со стороны полиции были намёки, что у владельца заведения есть Там знакомые и обращаться бесполезно. Сейчас отправили заявление в прокуратуру.

Помогите, пожалуйста, не знаем куда еще обратиться, чтобы повлиять как-то на эту ситуацию, – попросил Сергей нашу редакцию. - Чтобы люди могли жить в тишине, а дети не смотрели на все это безобразие.

Эту просьбу за отсутствием полномочий даже пальчиком погрозить, переадресую сотрудникам прокуратуры, полиции и в администрации Калуги и Калужской области в одной из которых, согласно неофициальным намекам полицейских, у владельца «Банной усадьбы» есть знакомые.

К его друзьям-чиновникам, если таковые, действительно, имеются, особая просьба. Вы бы повлияли на своего протеже (или покровителя, уж не знаем кем он вам приходится). А то ведь таким наплевательским отношением к проблеме и эскалации конфликта с соседями он и вас, и ваше вышестоящее начальство ой как подставляет. Неровен час дойдет до него – с вас же первых и спросят!

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