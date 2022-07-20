История человечности, или Как калужанину на протезе всем Белгородом помогали

Недавно к нам в редакцию обратился 52-летний читатель Виталий Стойловский и рассказал об удивительной истории, приключившейся с ним в Белгородской области.

На секунды все поплыло

— Я вез знакомого из Калуги в Белгород, – рассказывает Виталий. – 2 июля, в субботу, мы уже практически добрались до места назначения, заехали в город. Около 16 часов 20 минут двигались по улице Волчанской в крайнем правом ряду. Было жарко, хотелось пить. Я включил правый поворотник и стал только еще снижать скорость, как вдруг сзади такой мощный удар – «Бом!»

У меня аж в голове на секунды все поплыло. Потом уже смотрю – вроде, там же стоим, только мордой назад моя машина смотрит. Нас развернуло на 180 градусов от удара. В меня «Лада Х-рей» въехал, проморгал водитель, видимо.

Мы с пассажиром сами-то не пострадали, но по итогу у машины балка согнулась. То есть, когда меня разворачивало, то колесо ударилось о бордюр и за счет этого легло просто. Оно же прикручено к балке, а она загнулась. Все, машина не на ходу. А у меня вместо левой ноги протез, и я за 600 км от дома…

Машину калужанина после удара развернуло на 180 градусов.

Сидите, мы сами

— Вызвали с водителем белгородской «Лады» инспекторов ДПС, – продолжает Виталий. – Сижу, жду. Я знаю, что обычно несколько часов ждать надо. А тут буквально минут двадцать проходит, – и вот они, уже подъехали. Так быстро!

И ребята молодцы, так профессионально все, четко, быстро, вежливо! Ходили, все делали сами, а не как бывает, к себе в машину вызывают по очереди, как в кабинет. Мне только: «Сидите, сидите, мы сами». Объясняют, где и за что нужно подпись поставить. Молодцы.

Дали номер, куда можно просто позвонить, объяснить ситуацию, попросить, чтобы в Калугу выслали протокол. И с ним уже идти в свою страховую компанию.

Сотрудники ДПС очень хорошие, отзывчивые. Просто красавцы. Я не ожидал, что так быстро все сделают!

Людмила

— Когда инспекторы брали объяснительные, подъехала жена белгородского водителя, – продолжает Виталий. – Все смотрела то на машину мою, то на меня, а потом подошла и спрашивает:

— А вы сами из Калуги?

— Да, – я ей отвечаю.

— Вы же на протезе еще?

— Ну да.

— А как вы будете теперь добираться?

— Да я и не знаю, машина не на ходу, вы видите.

А она отвечает: «Вы не переживайте, я вам оплачу эвакуатор, найму и отправлю вас домой». Ну этого я, конечно, никак не ожидал! Так хорошо отнеслась, поняла, что я без машины и сам встал, никуда не добраться.

Называть не стала ФИО, знаю только, что ее Людмила зовут, она живет в районе Горки, «на горах», как еще белгородцы говорят. Вот она-то и сказала: «Сегодня только суббота, как же вы до вторника тут будете (со вторника работал нужный калужанину кабинет – прим. авт.), вам и остановиться негде, никого тут нет, да еще на одной ноге. Я вас отправлю вместе с машиной, не переживайте».

Эвакуатор, который для калужанина вызвала Людмила.

Руслан

— А дальше на эвакуаторе приехал мужчина, Руслан зовут, – продолжает наш читатель свой рассказ. – Он, кстати, оказался бывшим полицейским, рассказывал, что работал в дежурке, а сейчас на пенсии. Чтобы не сидеть, взял грузовичок и зарабатывает этим.

Разговаривали много, дорога дальняя, мы с ним и как шоферы поговорили, душевно так. Я ведь до инвалидности водителем всю жизнь работал.

И вот вроде мы только отъехали, проехали, кажется, Орел, как около четырех часов утра жена ему позвонила. Слышу, плачет в трубку, говорит, бомбили центр Белгорода. А мы только уехали оттуда…

У Руслана двое детей, да и тут жена в слезах такое сообщает. Он тоже распереживался, конечно. А я говорю: «Что делать? Может, назад тогда?». Но он отвечает: «Нет, я должен сначала вас довезти, доставить». А сам, видно, всю дорогу о них думал. Спешил, не хотел останавливаться. Ну и я болтал с ним всю ночь, чтобы его в сон не тянуло. Вот так. Хороший очень человек, работяга. Руки у него такие, труженика.

А сам Белгород просто супер. Большой, очень красивый, еще я отметил их движение для общественного транспорта. Там именно автобусы едут по середине дороги – не трамваи, а автобусы. Останавливаются, – и люди идут с обочины на середину дороги и садятся. Посреди дороги и остановочки с крышами. Средние две полосы в обе стороны – для автобусов. А по бокам полосы – для легковых машин.

Город очень ухоженный, много зелени, клумб.

Вот такие добрые люди мне попались в Белгороде, – говорит в заключение калужанин. – Все, кого там встретил, оказались хорошими людьми. Даже лица у всех открытые, искренние. Поэтому и хочу сказать спасибо белгородцам. Людмиле – что подумала обо мне, неизвестно, что бы я дальше делал, если бы она меня домой не отправила. Экипажу ДПС спасибо, что так быстро и профессионально все сделали. Руслану спасибо, что несмотря ни на что все-таки повез меня дальше, в Калугу. Добрейшие люди!

Хочу пожелать всем белгородцам, чтобы не было вам больше этих прилетов снарядов. А парням-инспекторам – успехов в работе и продвижения по службе!

А герои кто?

Виталий сказал нам, что так и не узнал имен белгородских инспекторов ДПС, которых хотел бы поблагодарить. Но наша редакция связалась Управлением ГИБДД по Белгороду и там нам назвали имена этих сотрудников.

ДТП калужанина с белгородцем в тот день оформляли старший инспектор ДПС 2 взвода 2 роты ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Белгороду старший лейтенант полиции Игорь ГУСЕВ и инспектор ДПС 2 взвода 2 роты ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Белгороду старший лейтенант полиции Роман КОЧЕРГИН.

Старший лейтенант полиции Игорь ГУСЕВ и старший лейтенант полиции Роман КОЧЕРГИН оформляли в тот день ДТП калужанина.

Большое вам спасибо, товарищи дорожные полицейские и остальные белгородцы, за то, что не бросили нашего земляка в беде!

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