В Калуге открылась выставка картин масштабной застройки города в 1960 годах

В калужском музее изобразительных искусств до 7 августа работает выставка «Калуга строится: Новостройки Калуги глазами художников». Мы побывали на ней.

В 1960 годах в нашем городе разворачивается стройка века.Калуга меняется буквально на глазах. Появляются заводские микрорайоны, застраиваются Московская улица, Черёмушки. Вместо маленьких деревянных домов растут типовые панельные пятиэтажки.

Сдавали их рекордно быстро, буквально за пару месяцев.

В 1961 году началось благоустройство Сквера мира, был установлен памятник Циолковскому. С 1963 по 1967 год строится Музей космонавтики.

3 июля 1965 года открывается после реконструкции обновленный стадион «Локомотив». На площади Победы взводят Дворец культуры «Строитель».

А в январе 1969-го на ул. Кирова первых гостей принимает восьмиэтажная гостиница «Калуга». Это было одно из самых престижных зданий города с рестораном, парикмахерской, сувенирной лавкой, аптекой и междугородными телефонными автоматами. Гостиница была рассчитана почти на 500 человек.

В 1970-х годах меняется строительный стиль. Долгие годы основным материалом был бетон, пока с 1970-х годов с ним не стали конкурировать стекло и титан. Это отражается и в новых городских объектах.

В 1972 году было открыто здание Дома Быта с металлической облицовкой фасада. Построил его на месте старых двухэтажных домиков Калужский домостроительный комбинат.

Всем этим и другим стройкам и посвящена выставка.

Вера ЛАВРОВА «Улица Кирова, вторая половина ХХ века». Лаврова родилась в г. Кыштыме Свердловского округа Уральской области, в семье рабочих. А с 1952 года жила в Калуге.

В середине 1970 годов на площади Ленина (ныне Старый Торг) начинается грандиозное строительство нового здания обкома КПСС и облисполкома.

Проектировали его столичные архитекторы, которые хотели построить рядом несколько административных зданий и даже гостиницу высотой с Троицкий собор. Но потом от этой идеи отказались.



Чтобы построить новое здание снесли старинные каменные доме, Гоголевский скверик и стадион «Спартак». Курировал строительство первый секретарь Калужского обкома КПСС Андрей Кандрёнков.

Закончено оно было в декабре 1983 года. Кандрёнкова в это время уже сменил Геннадий Уланов.

В 1980-х годах началось и масштабное строительство на правом берегу Оки. Калуга строилась, а художники её рисовали.

Георгий АБРАМОВ «Новая Калуга», 1968 год. Абрамов родился в Туле, а в 1947 году переехал в Калугу для создания Калужского отделения Союза художников. Писал исторические картины, участвовал в создании диорамы «Освобождение Калуги» для нашего Краеведческого музея.

Черёмушки

Этот микрорайон построили буквально за три года. О начале строительства сообщили в октябре 1959 года, взяв за основу опыт постройки Московских Черёмушек. Поэтому микрорайон и получил такое название.

Раньше здесь была улица Выгонная, так как многие местные жители держали скот. А потом её переименовали в Красную. Рядом протекала речушка Болдасовка, которую называли «Тухлый ручей». Выше по течению (в районе нынешней Железнодорожной больницы) когда-то располагались скотобойни.

Георгий АБРАМОВ «Черёмушки. Этюд», 1961 год.

К 1964 году микрорайон был построен, жильё здесь получали заводские рабочие. 1 сентября того же года на Черемушках открылась школа №10. Затем были построены магазин «Маяк», домовая кухня, коммунально-строительный техникум и техникум электронных приборов, ДСО «Урожай», столовая, книжный магазин, поликлиника, детский сад, открытые спортивные площадки.

В 1968 году здесь стал ходить троллейбуса №4.

Георгий АБРАМОВ «Черёмушки. Строители», 1962 г.

Мост через Оку

Первый плашкоутный мост (на лодках) через Оку был построен в мае 1784 года. В XIX веке мост перенесли к Воробьёвке, где он и просуществовал в самых различных вариантах вплоть до наших дней.

А в 1965 году в Калуге был построен Гагаринский мост.

Людмила КЛИМЕНТОВСКАЯ «Строительство моста через Оку», начало 1960 годов. Клименовская родилась в селе Занины-Починки Рязанской губернии. С 1951 года жила в Калуге. Любила писать калужские пейзажи.

Универмаг «Калуга»

Раньше ул. Кирова называлась садовой, на ней стояли двухэтажные купеческие дома с частными магазинчиками, ресторанчиками, булочными и чайными.

В 1960 году начался дома в центре улицы снесли и летом 1961-го начали строить универмаг «Калуга». Это был типовой проект, такие магазины в то время можно было увидеть чуть ли не в каждом советском городе.

Открылся универмаг 29 февраля 1964 года и был рассчитан на 100 рабочих мест.

Евгений Киреев «Строительство универмага», 1963 год. Киреев – известный архитектор. Родился в Москве. Но много работал в Калуге. Проектировал в соавторстве с Перминовым Площадь Победы и памятник 600-летию Калуги (Шарик), был одним из авторов проекта музея Космонавтики, автор проекта Концертного зала и памятника Великому стоянию на Угре. А жилые дома любил украшать мозаикой.

Музей Космонавтики

В апреле 1959 года группа ученых обратилась в редакцию газеты «Литература и жизнь» с предложением создать в Калуге Государственный музей истории космонавтики. Был объявлен всесоюзный конкурс на лучший проект. Было рассмотрено 250 заявок. Победил коллективный проект.

13 июня 1961 года Юрий Гагарин заложил первый камень в основание здания будущего музея. А открыл музей 3 октября 1967 года летчик-космонавт Андриян Николаев. Открытие приурочили к 10-летию запуска первого искусственного спутника Земли.

Валентин ЕГОРОВ «Музей строится», 1965 год.

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