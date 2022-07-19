На юбилейную «Бессонницу» в Калужской области прислали более сотни мультфильмов со всего света

В минувшие выходные в нашем регионе состоялся десятый юбилейный фестиваль «Бессонница». Это фестиваль мультипликации под открытым небом, который традиционно проходит в Калужской области ежегодно (с перерывом на коронавирус).

- Было очень красиво, музыкально, мультипликационно, с душой и на позитиве, а главное профессионально, - делятся своими впечатлениями участники этого мероприятия, которое по предварительным оценкам посетили более 7000 человек.

На огромных экранах, установленных в поле в Юхновском районе, в течение четырех ночей показывали сотни мультфильмов, которые прислали на фестивал режиссеры со всего света.

А днем для участников «Бессонницы» устраивали музыкальные выступления, перформансы, инсталляции, лекции и даже карнавал.

- Придуманный устроителями специальный квест с карточками водил гостей по всем локациям фестиваля днем и ночью не давая скучать, - рассказывает фотограф Андрей ШАРОНОВ, побывавший на «Бессоннице X». - Я остановился, пройдя километров 20 с рюкзаком, фотоаппаратом и коптером из-за того, что начали отваливаться ноги. А так бы гулял всю ночь! Хотелось полностью погрузиться в атмосферу фестиваля, раствориться в ней, и я старался изо всех сил.

О том, какой была «Бессонница» в этом году, смотрите ниже в фоторепортаже Андрея Шаронова.

Парковка на «Бессоннице» была просто огромная.

На «Бессоннице» можно было увидеть совершенно разных гостей.

Яркие краски - одна из отличительных черт «Бессонницы».

Детей на «Бессоннице» было много. Мультики же показывали.

Закат над «Бессонницей».

На «Бессоннице» была и образовательная программа в виде лекций.

«Бессонница» - территория харизматичных людей.

Можно было сходить и в баньку.

Локация диафильминариум.

Локация карусель «Заря».

Локация «Кинобар».

Локация «Маяк».

Ночной самолет на «Бессоннице».

На «Бессоннице» прошло множество мастер-классов.

«Бессонница» порадовала гостей фестиваля музыкальной программой.

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