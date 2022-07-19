Главный эпидемиолог Калуги: «Ковид-19 - рукотворное произведение, и кто-то причастен к гибели миллионов людей»

Первого июля Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала распоряжение об отмене введенных ранее ограничений из-за коронавируса.

В том числе в документе сказано об отмене масочного режима и соблюдении социальной дистанции. При этом 13 июля во Всемирной организации здравоохранения рекомендовали всем государствам вернуться к масочному режиму.

Так будет ли новая волна коронавируса? Или стоит про него забыть? Главный врач Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елена АЛЕШИНА вспомнила о том, как начиналась пандемия, рассказала о возникновении коронавируса и пожелала калужанам не расслабляться.

Тревожные кадры

- Елена Николаевна, если вспоминать, как вы впервые узнали о ковид-19?

- В декабре 2019 года стала приходить первая информация. Видели по телевидению кадры, которые сопровождались новостями о появлении непонятной для всего мира болезни. Она сопровождалась тяжелым поражением легких и высоким уровнем смертности.

Вся информация была связана с рынком в китайском городе Ухань. Только потом стало известно, что в трехстах метрах от этого места находится биолаборатория по изучению различных инфекций.

Вскоре мы увидели людей, которые были одеты в защитные костюмы и обеззараживали не только стены и двери, но даже землю, траву и деревья. Это больше всего и смутило.

Мне, как эпидемиологу, стало понятно, что появилась неизвестная инфекция. Она очень опасна в плане контагиозности и непредсказуемости. Было ясно, что это проблема не только Китая, но и всего мира.

Минздрав и Роспотребнадзор РФ активно собирали и анализировали информацию о вирусе, создавали рекомендации для регионов. Уже в январе 2020 года началось видеообучение врачей, которое транслировалось на всю страну из ведущих отечественных клиник.

Начали закупаться средства индивидуальной защиты (СИЗ). В нашей инфекционной больнице был их резервный запас, но стало понятно, что его крайне недостаточно для защиты медперсонала от надвигающейся эпидемии.

Во всем мире на СИЗы образовался огромный спрос. Деньги были, но купить иногда было нечего, поэтому буквально хватали всё, что можно было достать.

Мне хорошо запомнился колоссальный рост цены на маски. Одна штука до появления ковида-19 стоила меньше рубля. У поставщиков за короткое время стоимость поднялась в 30-50 раз.

Возросла роль компьютерной томографии. Потому что на рентгене было плохо видно специфическое поражение легких в виде «матового стекла». В дальнейшем были закуплены дополнительные аппараты СКТ для наших больниц.

Вирус - не случайность

- Вы могли предположить в конце 2019 года масштаб пандемии?

- Нет. Предполагалось, что эпидемия продлится несколько месяцев и пойдет на спад, поэтому вторая более интенсивная волна распространения вируса с конца сентября 2020 года была полной неожиданностью для всех.

Сейчас для мировой медицинской общественности стало понятно, что вирус может был и естественный, но его хорошо искусственно обработали. Это продукт биологической деятельности человека.

- То есть появление ковида в лабораториях – это не конспирология?

- Конечно, нет. Это не только мое личное мнение. Существуют определенные законы эпидемиологии. Было объявлено, что резервуаром вируса являются животные. Каждый вид на нашей планете обладает видовым специфическим иммунитетом. Он не позволяет заражаться от другого вида каким-то возбудителем.

Если бы данной защиты не существовало, то человечество давно бы исчезло.

Но природа создала межвидовые барьеры. Чтобы их прорвать, нужно создать определенные условия. С одной стороны должен быть агрессивный вирус в большой дозе, с другой – восприимчивый ослабленный организм. Например, иметь ВИЧ-инфекцию, туберкулез. Когда создаются такие условия, может произойти прорыв межвидового барьера. Но это происходит в отношении одного человека или небольшой группы людей.

Чтобы данный вирус запустил пандемию, нужно было большое количество времени. Он должен адаптироваться и начать перемещаться в другие человеческие организмы. Но в итоге мы получили пандемию. Выводы делайте сами, но ковид-19 - рукотворное произведение, и кто-то причастен к гибели миллионов людей.

- По сути дела, это биологическое оружие?

- Видимо, да. При естественном вирусе происходит всплеск заражения людей. Все переболевшие имеют специфический иммунитет. Они в дальнейшем не заражаются этим вирусом. Возможности инфекции уменьшаются.

А что мы видели с ковид-19? Пик первой волны пришелся на май-июнь 2020 года. По идее вирусу можно было распространяться дальше, но он пошел на спад. В июле-начале сентября количество заболевших резко уменьшилось. Начали закрываться ковидные койки в больницах, в том числе и в Калужской области.

Возможности вируса уменьшились, появились коллективный иммунный ответ и ограничительные меры, активно проводились противоэпидемические мероприятия. И вдруг образовалась вторая волна ковида в октябре-декабре 2020 года. Она была еще выше. Этого никто не ожидал. Думали, что, возможно, будет подъем заболеваемости, но не такой.

В итоге мы пережили шесть волн. При этом самым заразным стал омикрон. А это шестая волна. В России около миллиона человек заражалось ежедневно.

Главный удар

- Омикрон все-таки протекал в достаточно легкой форме. А какая волна была самая тяжелая?

- Дельта. Это пятая волна. Она захлестнула мир и нашу страну в конце 2021 года. При Дельте был самый высокий уровень смертности. Вы не представляете, в каком состоянии находились медицинские работники. Ты бьешься за жизнь человека, а он у тебя на глазах умирает, ничего нельзя сделать. Особенно, когда люди стали уходить от массивной тромбоэмболии.

В первые волны ведь больные больше умирали от поражения легких, цитокинового шторма. Дышать человеку было нечем. Просто легкие разваливались буквально на глазах.

А в дальнейшем много погибших было от тяжёлых поражений сердечно-сосудистой системы в виде инфарктов и инсультов.

- Если говорить о прививках, они все-таки не смогли всех спасти от заражения?

- Да, заболеть можно было и после прививки. Но давайте посмотрим, кто заражался. В первую очередь люди, у которых не успел сформироваться иммунитет после прививки. Также заболевали те, кто получал массивный удар вирусом. Люди попадали в больницы со скомпрометированным иммунитетом. То есть им сделали прививку, но иммунный ответ организма был минимальным.

Также заражались люди с хроническими болезнями. Но прививки спасли сотни тысяч, а может, и миллионы россиян.

В таких чрезвычайных ситуациях нельзя было идти в фарватере антиваксеров. Вы не представляете, что бы было без прививок при пятой волне, при Дельте. Система здравоохранения просто сломалась бы. Никто такой нагрузки не выдержит. Смертность была бы колоссальная. Но прививки спасли.

Наша больница на пике принимала 700 человек. Представляете, что это такое? Да у нас даже иногда люди лежали в коридорах. Это были больные, которые не требовали кислорода и шли на поправку.

Но такая ситуация была во всем мире. В той же благополучной Италии пациентов были вынуждены размещать на полу в коридорах, так как не хватало коек. А у нас оперативно были закуплены койки, организована подача кислорода, имелись необходимые медикаменты.

О неверии в прививки

- Но население сомневалось. Людей смущали сроки создания вакцины.

- Почему-то многие считают, что прививочная кампания – это какой-то бесконтрольный процесс. Вот привезли ампулы и сказали: «Давай, коли всем направо и налево».

Да не так все. Были разработаны различные чек-листы, которые помогали определить состояние здоровья человека. Чтобы не навредить, создавались комиссии из наиболее опытных врачей, которые разбирали побочные эффекты от прививок. Также была налажена вся статистическая работа. Скажем, если человек после прививки заболел, то мы собирали информацию, где он получил вакцину, какую, возраст пациента, наличие сопутствующих заболеваний. Исследования проходили постоянно.

Первую партии вакцины в Калужской области получили медицинские работники. Их мы тщательно отбирали. Выбраковывали всех, кто каким-то образом имел противопоказания.

Да, были побочные эффекты. Люди температурили, у них была боль в суставах и мышцах.

С каждой новой партией вакцина давала меньше побочных эффектов. Люди лучше переносили прививки.

- Калужане во время пандемии часто заявляли, что статистику смертности от ковида занижают.

- Люди умирали не только от вируса. Много было сопутствующих заболеваний. Тромбоэмболия, инфаркты, инсульты, острая почечная недостаточность. Причиной смерти был не ковид. Вирус просто усугублял ситуацию. Но есть порядок определения причин смерти.

Например, у человек четвертая стадия рака. Он подхватывает ковид. Больной и так бы не выжил, но при вирусе ушел раньше. Причина смерти – рак, а не ковид.

Ящик Пандоры открыт

- Закалил ковид медицинских работников?

- Мы научились действовать быстро, моментально концентрироваться на проблемах. Ковид научил нас оперативно работать в команде.

В СИЗах изначально было очень тяжело даже находиться. Сейчас проблем с этим уже нет, привыкли.

Самое главное, что мы понимаем – на этом все не закончилось. Мир микроорганизмов сильно возбудился. А ему еще и помогают развиваться. Оказалось, что открыто множество лабораторий по всему миру. Не только на Украине. Они есть и в Грузии.

И почему-то лаборатории наиболее сконцентрированы по периметру нашей страны. Расслабляться никак нельзя.

Пандемия показала, что вирус косит всех подряд, без разбора - богатых и бедных. Он распространился по всему земному шару. Возможно, погибли даже те, кто занимался разработкой ковида. Это ящик Пандоры, который уже открыли.

Микромир жесток, его невозможно полностью контролировать, он может погубить человечество. Возбудители могут быстро видоизменяться, приобретать лекарственную устойчивость, обходить иммунную защиту.

- Вы ожидаете от ковида еще бедствий?

- Знаете, ожидаю. Во-первых, ковид никуда не исчез. Заболевание продолжают регистрировать во всем мире и в нашей стране. У нас в больнице люди по-прежнему лежат в стационаре.

- Седьмая волны ковида будет?

- Этот вирус очень мутагенен. Джина из бутылки выпустили, и он курсирует по миру. Надо быть ко всему готовыми.

Урок для всех

- После ковида наши жители тоже извлекли уроки?

- Да, я обратила внимание, что в Калуге есть даже сейчас целый ряд людей, которые продолжают ходить в маске. Не исчезли из продажи гели для обработки рук, антибактериальные препараты. Они есть в сетевых магазинах. Значит, их покупают.

Люди стали чаще мыть руки. Даже пресловутая ротовирусная инфекция сейчас фиксируется намного реже, чем раньше.

- Какие-то лекарства от ковида будут изобретены?

- Они уже имеются, и мы ими активно пользуемся. Возможно, ещё появятся новые препараты и вакцины.

- Что бы вы сейчас посоветовали людям?

- Работа с инфекциями научила меня никогда не расслабляться. Жизнь короткая и очень уязвимая. Как можно расслабляться, когда так много опасностей вокруг?

У нас есть возможность сосуществовать с микромиром. Для этого нужно поддерживать свой иммунитет, прививаться, вести здоровый образ жизни и соблюдать элементарные санитарно-гигиенические правила. Тогда все будет хорошо.

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