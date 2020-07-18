С пикника по мотивам книг о Гарри Поттере обнинцы тащили своих юных волшебников волоком

В субботу, 16 июля, в парке «Усадьба Белкино» прошёл второй летний пикник LIFE.

Анонс мероприятия был настолько многообещающим, что мы не удержались и приехали на него из Калуги. И ожидания оправдались. Мероприятие было скромным, но интересным. Вместо запланированных шести, пикник продолжался семь часов и детей было сложно увести домой, некоторых родители тащили волоком.

Горожан на семейном творческом отдыхе объединила тема книг про Гарри Поттера. Некоторые дети пришли в костюмах магов и принесли деревянные волшебные палочки.

Люди притащили с собой пледы и расположились на уютной полянке рядом с главной сценой. Кто-то лежал, кто-то сидел, кто-то активно участвовал во всех мероприятиях. А заняться было чем.

Любители полежать на травке.

Полянка возле главной сцены.

Ведущий был в костюме Гарри Поттера. После приветственного слова зрители надевали говорящую шляпу. В книге она распределяла по факультетам школы волшебников Хогвардс, а здесь по мастер-классам. Кому-то шляпа предлагала порисовать, кому-то потанцевать, а кому-то поиграть.

Ведущий в костюме Гарри Поттера.

Говорящая шляпа.

Распределение по мастер-классам.

Девушке предложили потанцевать.

После распределения участники потребовали фотосессию с ведущим. Главный Гарри Поттер подчинился, и все желающие унесли с собой фото с любимым сказочным героем.

Фото с Гарри Поттером.

Перед игрой в Квиддич предложили размяться и две девушки провели мастер-класс по танцам. Популярная громкая музыка, наглядный пример и не сложные движения зарядили бодростью будущих игроков.

Мастер-класс по танцам.

Сама игра требует особого внимания. В книге спортсмены летали на мётлах. В парке на отдельном поле мётлы тоже были, также установили ворота в форме колец на длинной палке. Вот только правила игры организаторы не придумали. Ведущий импровизировал на ходу.

Метла и ворота для Квиддича.

Сама игра со стороны смахивала на баскетбол. Только у игроков между ног были мётлы. По правилам без них нельзя было играть. Две команды бегали с мечом и пытались забросить мяч в ворота-кольца. Двое нападающих с правого и левого флангов выбивали соперников мячами. Выбитые покидали поле битвы на десять секунд. Но и это ещё не все. В конце матча выбегал Снитч. Команда, которая его поймает, объявлялась победителем. Снитч был в чулке и привязан к талии девушки.

Старт игры.

Игра понравилась и взрослым, и детям. Изначально планировали ограничить возраст участников и разрешили играть всем, кто старше шестнадцати, но детей было не унять. Они налетали на ведущего кучками и для них сделали отдельные пару таймов.

Нужно забросить мяч в ворота соперника.

После физической нагрузки публике предложили послушать акустический концерт «Music Inside». Удивило то, что звучали не только русские, но иностранные хиты.

Акустический концерт.

Ведущий ещё и играет на гитаре.

Центром притяжения стали также мастер-классы по рисованию. На одном рисовали Буклю – сову Гарри Поттера, на втором работал психотерапевт.

Мастер-классы.

Сову разрешили рисовать детям от девяти лет. Акриловые краски не отстирываются на одежде, а взрослые дети более аккуратные, да и получается у них лучше. Художники уходили с разноцветными руками, но счастливые. Букля у всех без исключения получилась похожа на оригинальный рисунок. Некоторые взрослые с удовольствием помогали детям, а кто-то рисовал за них.

Букля.

Все дети справились с рисунком.

Мастер-класс по рисованию совы.

Арт-терапия больше понравилась взрослым участникам. Они разукрашивали раскраски и психолог давала им консультацию, анализируя выбранные при рисовании цвета.

Рисуем с психологом.

Психологические раскраски.

Консультация психолога.

На отдельном столе был мастер-класс по оригами.

Оригами.

Пока одни участники развивали моторику, другие демонстрировали глубокие знания книг Джоан Роулинг. Интеллектуальная игра под крышей беседки главной сцены набрала несколько команд, из пяти-шести игроков каждая. Вопросов было сорок и интеллектуалам пришлось попотеть. В результате две команды набрали одинаковое количество очков. Между капитанами устроили дуэль. Они отвечали на дополнительные вопросы, пока один из них не ошибся.

Интеллектуальная викторина.

Победителей интеллектуальной викторины и Квиддича ждал ужин в фаст-фуде рядом с парком. Благодаря щедрому спонсору, победила дружба.

Кульминацией вечера стал конкурс костюмов. Самые нарядные участники дождались финала и были вознаграждены за терпение. Никто не ушел с пустыми руками.

Конкурс костюмов.

Счастливые разукрашенные акриловыми красками юные волшебники неохотно покидали парк, следуя за родителями, а кого-то и вовсе пришлось тащить за руку. Ведущий же бежал в припрыжку. Мероприятие затянулось, а он развлекал публику до конца.

В общем, на мой взгляд и по мнению опрошенных мной участников, пикник прошёл успешно. Ведущий по секрету мне проболтался, что до конца лета может состояться ещё один LIFE. Буду ждать, если анонс понравится, приеду с удовольствием.

Лучше слов о мероприятии расскажет атмосферное видео из нашего телеграм-канала.

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