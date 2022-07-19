Лихачей на северном въезде в Калугу, голосование в Лихунах и велодорожки в сквере Волкова обсудили на планерке Дмитрия Денисова

В понедельник, 11 июля, состоялась еженедельная онлайн-планерка с начальниками управлений и руководителями городских служб под председательством городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА.

На северном въезде в Калугу усилят работу ГИБДД

Реконструкция северного въезда в областную столицу продолжается. О ходе работ рассказал директор управления капитального строительства Виталий ЛЕОНОВ.

- Продолжается вынос коммуникаций. Подрядчики устраняют отставание от графика. На 90 процентов завершены работы по переобустройству сетей связи, включая военный кабель, - сказал директор управления капитального строительства Виталий Леонов. - Ведутся работы по правой и левой стороны дороги: перекладка газопровода, сварка труб трубопровода и напорной канализации. Приступили к устройству ливневой канализации.

Работам на северном въезде в Калугу иногда мешают сами горожане и гости областной столицы.

- Схема временной дороги была со всеми согласована. Установлены ограничения скоростного режима – 40 километров в час. Но наши автолюбители и профессиональные водители эти правила не соблюдают, - продолжил Виталий Леонов. - Средняя скорость потока – 60 километров в час. Это создает трудности.

При этом, по словам директора управления капитального строительства, временная дорога имеет некоторые дефекты, которые сейчас устраняются подрядчиком.

Также на совещании было отмечено, что на данный момент невозможно организовать остановку для общественного транспорта на повороте к деревне Доможирово.

- Калужанка Марина Якименко в комментариях затрагивала этот вопрос еще на прошлой неделе. Некоторые другие жители интересовались, - сказал Дмитрий Денисов. – К сожалению, ничего с технической точки зрения законно по остановочному пункту нельзя сделать. Придется какое-то время немного походить пешком.

Ответил на вопрос калужан городской голова и по поводу частых выездов автомашин на встречку на временной дороге.

- Ямы надо там засыпать. Но и люди должны соблюдать скоростной режим. Попросим полицию это проконтролировать, - отметил градоначальник. - Будем принимать решение совместно с нашим ГИБДД по усилению их работы на этом участке. Что касается сознательности наших автолюбителей, это спорный момент. Скорость на временной дороге они не соблюдают.

В Лихунах отсыпят дороги на улицах Лавандовая и Бронзовая

На минувших выходных прошло рейтинговое голосование в деревне Лихуны. Жители определяли, какие две улицы будут отсыпаны на их территории в первую очередь.

По словам работников городской управы, голосование проходило в удобное для всех время – с 13 до 20 часов. Всего свое мнение выразили 54 инициативных жителя.

Приоритетными в итоге были выбраны две улицы. За них отдали больше всех голосов. В 2022 году отсыпят улицы Лавандовую и Бронзовую.

В сквере Волкова обустроят велосипедную и беговую дорожки.

Устройство газона, беговых и велосипедных дорожек в сквере Волкова

Благоустройство продолжается в сквере Волкова. Напомним, что это место вновь стало местом притяжения для калужских спортсменов. В этом году завершилась реконструкция стадиона. Также был возведен физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Для удобства калужан в ближайшее время будет высажен газон.

- Материал закуплен в полным объеме. В пятницу планируем начать посев травы. В течение двух-трех недель вместо рыжих пятен появится газон, - сказал Виталий Леонов. – В этом году мы планируем уложить порядка 1500 квадратных метров брусчатки на местах примыкания к стадиону. Также должны отремонтировать один лестничный вход к середине августа.

- У нас есть концепция, и она обсуждена с нашими спортсменами. В ней, к примеру, есть трехкилометровая дорожка для бега. Другие интересные моменты. Калужане жалуются на не самое лучшее состояние подпорной стены, лестниц. Так их и создавали несколько десятилетий назад, - отметил Дмитрий Денисов. – Все это мы обязательно сделаем, планируем продолжить благоустройство сквера Волкова в следующем году.

По словам Виталия Леонова, устройство велосипедной и беговой дорожек обойдется бюджету в 40 миллионов рублей. Если делать освещение, то сумма станет значительно больше – в районе 90 миллионов. Работы могут начаться в 2023 году.

Большое количество времени Дмитрий Денисов, как и всегда, уделил вопросам, которые калужане задают ему в социальных сетях. В этот раз они касались уличного освещения на Правобережье, проблем микрорайона Куровской, уборки деревьев после урагана и ямочного ремонта на городских дорогах. По части из вопросов градоначальник разъяснил ситуацию, по другой - дал поручение по исправлению ситуации.

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