Выезжать будем часами, или Почему парковка дворца спорта угрожает Калуге скандалом почище кондиционерного

Главное событие прошлой недели – Кубок России по спортивной гимнастике – завершился. Финальные соревнования наша семья запомнит надолго. Глобальное мероприятие. Организовано достойно. С верхнего ряда хорошо просматривается весь зал. Большие экраны дополняют зрелищность, на них видны детали.

Турнир был очень интересным, смотрели во все глаза, болели, переживали, когда кто-то из спортсменов падал или оступался. Время пролетело незаметно, а это три с половиной часа.

Больше всего удивило, что на экранах, во время пересменки спортсменов, сразу показывали повтор только что выполненных выступлений. Как они это монтируют? Когда успевают? Одним словом, восторг!

Очень хочется, чтобы в Калуге почаще проводили такие мероприятия. И всё бы хорошо, если бы не одно традиционное «но»… Хотя, точнее, не одно, а второе. Все помнят неполадки с кондиционером, которые к финалу, надо сказать, устранили. В зале было очень комфортно.

А вот «но» №2 – это парковка.

Крутится волчок

В последний день соревнований собралось более 2 000 человек и нам, да и всем остальным автолюбителям, очень сильно повезло, что не все из них были на машинах. А всё именно из-за подземной парковки, о которой нам и хотелось бы поговорить отдельно.

Улица Ленина рядом с дворцом спорта.

То, что за время стоянки более двух часов придется платить было вполне предсказуемо, хотя с другой стороны можно понять и тех, кто этим недоволен. Почему клиенты должны платить за паркинг, если вокруг Дворца других мест для стоянки машин нет? На улице Ленина останавливаться можно, но это сложно сделать, из-за забора между тротуаром и проезжей частью. Улица Баррикад узкая и забита машинами.

Улица Ленина напротив дворца спорта.

Улица Баррикад рядом с дворцом спорта

Но в данном случае дело совсем не в деньгах. Въехать в подземное помещение и выехать из него - целый квест. Построен гараж в лучших традициях горного серпантина.

Три проблемы

Во-первых, очень крутой спуск, даже в сравнении с другими калужскими подземными парковками.

На выезде из гаража на улицу Ленина, кроме крутого подъёма, есть поворот. В него нужно суметь вписаться, потому что выезд, как и въезд, довольно узкий.

Во-вторых, шлагбаум. В этот поворот ни одна из 4 машин, которые выезжали передо мной, не попала с первого раза. Как минимум, по 3 раза сдавали взад-вперёд.

И в-третьих, чтобы «Сим-сим» открылся нужно же оплатить время парковки. А вот терминал оплаты размещён на расстоянии полметра от шлагбаума. И водители всех 4 машин, которые выезжали впереди меня, сначала ставили их на свободные места напротив или рядом с выездом. Потом выходили и оплачивали парковку. И только после этого выезжали, причем тыркаясь по несколько раз, пытаясь попасть в поворот под шлагбаумом.

Выезд из подземной парковки во дворце спорта.

Эксперимент

Очевидно, что тут случился бы коллапс, если хотя бы половина зрителей финальных соревнований приехала на машинах. Это наглядно показал наш эксперимент, который мы провели уже после соревнований.

Я заехала на парковку и когда начала выезжать с нее, засекла время. И выяснилось, что на выезд с парковки с учетом того, что надо выйти, дойти до паркомата и оплатить простой (на это мы отвели 10 секунд, хотя на деле уходит больше), тратится одна минута сорок секунд.

Вместимость парковки – 400 машин. Допустим, на соревнования на автомобилях приедут 100 человек. И после окончания мероприятия они все начнут выезжать с парковки.

В итоге получается, что последний зритель покинет парковку дворца спорта через 2 часа 47 минут минимум. И в 4 раза больше, если парковка будет забита до отказа. Вот такая арифметика.

Интересно, справятся ли с этой задачкой наши чиновники к следующим соревнованиям? Она все же будет посложнее починки кондиционеров. А то, что решать ее надо обязательно, сомнений нет.

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