В Калуге летом ягоды везли на Старый Торг и развлекали покупателей медведями.

Продолжаем цикл статей об истории Калуги и области. Напомним, каждую пятницу в 20:00 мы публикуем исторические очерки о нашем городе, известных земляках и их судьбе.

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Сейчас ягодная пора. На ул. Кирова сидят бабушки, продают садовую землянику, чернику, красную и желтую малину. А раньше такие бабушки сидели на специальном рынке, который назывался Ягодный торг. Находился он возле Гостиных рядов.

Вообще до революции основных рынка в нашем городе было три ивсе - в центре. А так как Калуга купеческий город, торговлю здесь любили, продавали самые разные товары.

Историческое место

Одно время сквер им. Ленина, что по соседству с Гостиными рядами называли Ягодный торг.

Обычно здесь продавали корма для скота и птицы. А когда поспевали ягоды и грибы, их тоже сюда привозили.

Торговля на этом месте велась с давних времён, и, по некоторым данным, изначально калужане называли эту площадь Красной.

В XVII веке она внизу граничила с прудами и оборонительным рвом, где протекала речка Городенка, а вверху доходила до Никитской церкви.

Это было самое людное место в городе. В 1700 году паломник, посетивший Калугу по дороге из Москвы в Иерусалим писал: «Площадь торговая зело хороша, ярдов много…торговых людей везьма много и зело проходны в чужие земли, с купецкими товарами в Китай, в немецкие земли, в Царьград».

Несколько раз переименовывали

На Старом торге базар был с незапамятных времен. На этом месте торговали. когда стояла Калужская крепость. После образования наместничества по указу императрицы Екатерины II и по генеральному плану застройки города от 1778 года было принято решение снести деревянные лавки и на их месте построить каменный Гос­тиный двор.

Водоём и речку внизу оврага площади осушили. Для этого провели дренажные трубы в Городенский овраг. Позже овраг засыпали. А площадь из-за проложенных труб в народе стали назвали Трубянкой. Здесь продавали продукты, а также меха, сапоги, серебро, стекло, железо и т. д.

В начале XIX века в Калуге проживало 23 тысячи жителей, и каждый пятый принадлежал к купеческому сословию. Потому на площади у Гостиных рядов торговцев было множество.

На Старом Тороге был самый большой рынок.

В 1807 году здесь появился первый в городе водопровод и водоразборный бассейн. 700 рублей на эти цели дал калужский купец Михаил Антонович МАКАРОВ. В бассейне извозчики и приезжие торговцы поили лошадей.

Кроме того, у богатой публику на площади Старый был популярен атт­ракцион «Медвежья комедия». Медведи Зоя Ивановна и Мартын Иванович показывали «как барышня стесняется кавалера» или «как в праздничный день пьяные на базаре шатаются».

В конце выступления происходила борьба с медведем, поглазеть на которую собиралось полгорода.

К середине ХIХ века площадь расширили, торговать стали на новом месте, а эту площадь переименовали в Старый торг. А после революции назвали в честь калужских эсеров братьев Радиловых, затем — в честь Гоголя, а потом - Ленина.

В базарные дни на Старый Торг съезжались крестьяне из ближних деревень.

До строительства здания обладминистрации на этом месте была красивая зелёная зона: цветы, фруктовые деревья, сирень и аллея грецких орехов.

Перенесли в центр города

Когда стали строить Гостиный двор, то, хлебные и солодовые ряды перенесли к церкви Жен Мироносиц. Рынок сделали в районе нынешней Театральной площади. И назвали это место Новый Торг. Здесь была довольно большое пространство, торговые ряды шли до храма Иоанна Предтечи. В базарный день приезжали купцы не только из ближайших деревень, но и из соседних губерний.

Калужане условно делили Новый Торг на две части по названиям церквей: Мироносицкая и Ивановская (Предтеченская). А так как у церкви Жен Мироносиц продавали хлеб, эту часть долго называли «Хлебным рынком». А вот ближе к церкви Иоанна Предтечи находилась толкучка, где продавали всё подряд, любое старьё. Был на Новом торге и «обжорный ряд», где можно было отведать особые калужские калачи.

Ул. Воронина называлась Тележной. Там, где она граничила с нынешней ул. Театральной (Новым торгом) с одной стороны была установлена весовая, а с другой сделали пруд.

Торговля на Новом Торге велась очень долго. Да и сейчас на праздники здесь устанавливают торговые павильоны и палатки. Традиция продолжается.

Мясные ряды стали рынком

Возле сквера Медсестёр и до улицы Суворова когда-то протекали ручьи, которые собирались в Березуйском овраге в речку Березуйку. Летом она была совсем небольшой, а весной вода в ней иногда серьёзно поднималась.

В конце XVIII века в Березуйском овраге устроили плотины, чтобы соединить части города. Сейчас на месте этих плотин проходят улицы Дзержинского и Достоевского.

С конца XVIII века в Березуйском овраге располагались Мясные ряды. В начале ХIХ века овраг стали засыпать.

Место расширилось, и на нынешней ул. Марата появились Новые мясные ряды, которые со временем превратились в городской базар.

А 30 декабря 1976 года здесь построили крытый рынок на 600 торговых мест.

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