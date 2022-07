Обыкновенный нацизм: что калужане увидели в мариупольском музее имени нацбата «Азов»*

Во вторник, 12 июля, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил подробности неофициального заседания Совбеза, состоявшегося днем ранее по инициативе РФ.

Его провели для демонстрации странам-участникам Совбеза современного состояния нацизма на Украине, которого, по словам президента этой страны Владимира Зеленского, там нет.

А несколькими неделями ранее калужане, побывавшие в Мариуполе, чьи имена мы по понятным причинам раскрывать не будем, поделились с нами фотографиями из так называемого музея нацбатальона «Азов»*, который организовали в освобожденном городе члены «Волонтерской роты».

Экспонатами этого импровизированного музея стали вещи, изъятые у сдавшихся в «Азовстали» членов националистической группировки.

Мы внимательно изучили все то, чем тешили свои патриотические чувства эти люди, и предлагаем вам ознакомиться с результатами этого труда. Как на самом деле на Украине нет нацизма, смотрите ниже.

Заранее предупреждаем, мы честно пытались воздержаться от иронии, но получалось не всегда.

Календарь памятных дат «Азова»*. Год начинается с празднования дня рождения Степана Бандеры.

Флаг Украины, на котором националисты оставляли воодушевляющие их на подвиги лозунги и пожелания.

Один из них авторства некоего Самолета, если кто не разглядел, гласит: «Только тотальный геноцид поможет нашей Родине».

Очень интересно, как бы президент Украины прокомментировал наличие у его солдат, а «Азов»* официально является частью украинской армии, наличие настолько очевидной «ненацистской» одежки? Клятые москали подбросили?

Кстати, запомните символ нацбата на серой майке на втором фото. Мы расскажем о нем чуть позже.

Лозунг на штандарте переводится так: «В огне железо переплавляется в сталь, в борьбе народ переплавляется в нацию».

Автор цитаты - Евгений Коновалец, первый руководитель и соучредитель организации украинских националистов (ОУН* – запрещена в РФ).

Ее члены через каких-то 10 лет, станут под знамена гитлеровской Германии и устроят евреям и полякам тотальную резню, в ходе которой уничтожат по разным оценкам до 100 000 человек только за то, что они евреи и поляки.

Есть в музее и изъятая у членов батальона литература. Поподробнее остановимся на книге ОУНовского Геббельса «Нациократия». Ее написал референт пропаганды ОУН*, мельниковец Николай Сциборский.

Мельниковцы – это такие же украинские националисты, как и бандеровцы, но у широкой общественности они меньше на слуху.

После конфликта между двумя лидерами и раскола в националистическом движении в 1930-х годах, ОУН* разделилась на две фактически независимых друг от друга организации. Андрей Мельник возглавил ОУН (м)* – которых стали называть мельниковцы, а Степан Бандера встал во главе ОУН (б)*. Его соратники, как известно, стали называться бандеровцами.

Сциборский был сторонником концепции корпоративизма в духе итальянского фашизма. Главным врагом украинцев называл Россию и Польшу. Призывал полностью зачистить Украину от русских и поляков.

- В выборе средств освобождения Украинской Нации, национализм не ограничивает себя никакими «общечеловеческими» предписаниями «справедливости», милосердия и гуманизма, - писал идеолог украинского националистического движения, чьи книги почитывали на отдыхе в подвалах «Азовстали» бойцы нацбата.

Из еще одной книги, изъятой у азовцев, мы узнаем, что, оказывается, к 1920 году Россия и Украина воевали уже дважды. А гражданская война, получается, стала третьей.

По логике вещей, зверства бандеровцев в Западной Украине во времена Великой Отечественной – это эпизоды четвертой русско-украинской войны?

Еще одна интересная маечка.

Несведущий может подумать, что орел на ней не имеет никакого отношения к нацизму, а цифры 1488 – это год. И мы тоже поначалу так подумали.

Но в поисках информации о том, что же такого произошло на Украине в 1488 году мы нашли совсем иное объяснение этим цифрам.

14/88 (или просто 14 88, без слеша между числами) — это шифрованный лозунг белых националистов, которые они используют как код, позволяющий идентифицировать своих.

Число 14 указывает на количество слов в каждой из двух цитат.

Первая: «We must secure the existence of our people and a future for white children». Русский перевод: «Мы должны защитить само существование нашего народа и будущее для белых детей».

Вторая: «Because the beauty of the White Aryan woman must not perish from the earth». Русский перевод: «Чтобы красота Белой арийской женщины никогда не исчезла с лика земли».

Автор этих слов - Дэвид Лэйн, член террористической организации белых супремасистов «The Order» (от английского supremacism - превосходство). Он же объединил число 14 с числом 88.

Оно указывает на количество слов в цитате Адольфа Гитлера из первой части восьмой главы его книги «Майн Кампф» на немецком языке. В ней он говорит о борьбе за чистоту расы и миссии, возложенной на него творцом вселенной.

Не будем перегружать эту статью шизофренией от главного людоеда человечества, ее в данном материале и так более, чем достаточно. А кому интересны подробности – все есть в сети. Ищите и обящете.

Еще одна занятная маечка с героями известного мультика.

Нас на ней заинтересовали символы на рукаве Чипа и повязке Дейла. Поиск по картинкам ответил на все вопросы.

У Дейла на его веселой морде руна Эрды. Во времена Великой Отечественной войны она являлась официальным отличительным знаком 7-й добровольческой горной дивизии СС «Принц Ойген».

Эта дивизия занималась уничтожением партизан.

А у Чипа на рукаве мы видим кельтский крест, который является символом белых националистов в США и Канаде. Он используется вкупе с их главным лозунгом: «White pride world wide», что в переводе означает: «Белая гордость по всему миру».

Этакий современный аналог тандема свастики и «Зиг хайль».

Знакомьтесь, на наклейке – известный людоед Дмитрий Боровиков. Неонацист, основавший в России две националистические группировки, причастные к кровавым расправам и убийствам неславян.

Имеет отношение к убийству 8-летней таджикской девочки Хуршеды Султоновой, студента-активиста из Сенегала Самбы Лампсара, и ученого Николая Гиренко, которого считал русофобом.

При задержании в 2006 году был убит оперативниками.

Тут все просто и понятно. Азовского орла, у которого изъяли этого орла, можно даже похвалить за простоту, честность и открытость.

И правда, зачем заморачиваться с какими-то там рунами и кельтскими крестами? Шлепнул на плечо известный всему миру нацистский шеврон и с поднятыми руками из подвалов «Азовстали» прямиком на допрос к следователям ЛНР и ДНР.

Надеемся, деревенская простота обладателя сего атрибута сослужит хорошую службу не только им, но и компетентным разведывательным органам.

На этой наклейке на заднем фоне изображена руна «Волчий крюк». Именно ее можно увидеть и на майке нацбата, на которую мы обращали внимание в начале фоторепортажа, и на шевронах «Азова»*.

Почему мы заостряем на нем внимание? Потому что эта руна – главный символ не только «Азова»*, но и второй танковой дивизии Ваффен СС «Das Reich», которая в числе прочего принимала участие в боях с Красной армией на Украине.

Наши прадеды бок о бок с прадедами украинцев выбивали этих нацистов из-под Харькова, Житомира, Кременчуга и других городов Украины. А теперь правнуки героев делают символ этих гнид своим символом…

Редкий случай, когда хочется надеяться на то, что никто из украинских ветеранов, участников тех боев, не дожил до наших дней и не видит этого позора.

В заключение

Если уж к нам в руки попали настолько очевидные доказательства самого что ни на есть махрового нацизма в рядах вооруженных сил Украины, то надо думать у спецпредставителей России в ООН имеются материалы куда как помощнее.

Будем надеяться, что они возымеют свое действие и отрезвят хоть кого-нибудь из наших бывших партнеров.

А еще очень надеемся, что этот материал позволит калужским нетвойнистам немного лучше понять то, что сейчас происходит на Украине.

Что нет никакой оккупации. Есть освобождение территорий от тех, кто многие годы вбивал клин между нашими народами. Между простыми людьми, которые и слыхом не слыхивали ни о первой, ни о второй, ни о всех остальных русско-украинских войнах. А жили мирно и дружно, пока им не сказали, что больше так нельзя…

Еще один вопрос, который не дает покоя, как так получилось, что украинцы, которые вместе с нами, русскими, одержали победу в самой кровавой войне в истории человечества, через десятилетия фактически отказались от этой победы и перешли на сторону проигравших?

Как народ Победитель вдруг превратился в нацию побежденных?

Надеемся, мы сумели найти ответы на эти вопросы и поделимся ими с вами в нашей следующей публикации на эту тему.

Ведь помимо фотографий из музея имени нацистского батальона «Азов»* к нам в руки попали учебники по истории Украины, которые нашли в библиотеке одной из школ освобожденного Мариуполя.

Мы полистали их со специалистами и, думаем, поняли механизм массового превращения людей в нацистов.

Когда окончательно закончим подготовку этой публикации, обязательно вам все расскажем.

* нацбатальоны «Азов» и «Донбасс», ОУН - организации, запрещенные в РФ.

