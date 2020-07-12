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Попилили, но не все. В Калуге устраняют последствия урагана

Владимир Кравчук. Фото автора
Опубликовано: 12.07.2022 20:24 0 934
Попилили, но не все. В Калуге устраняют последствия урагана

Ливень с грозой пронеслись по областной столице 11 июля. Мы уже публиковали фоторепортаж, который сделали наши читатели из снимков упавших деревьев.

Городские службы спустя сутки после урагана отчитались о проделанной работе.

- В парках и скверах распиливаем упавшие деревья и крупные ветви, занимаемся опиловкой и валкой аварийных деревьев (всего 22 дерева, из которых 11 упавших и 11 аварийно-опасных). Порубочные остатки складируем в кучи для дальнейшего вывоза, к которому приступим завтра. Работы ведутся в парке Циолковского, Центральном городском парке культуры и отдыха, в скверах Ленина, Карпова, Кирова, Ветеранов и Воронина, - говорится в сообщение городской управы.

Многие калужане не заметили уборку города.

Для начала мы решили обратиться к читателям в нашем телеграм-канале. Выяснилось, что четверть из опрошенных заметили работу коммунальщиков в городе, такое же количество калужан не увидели уборку города от последствий урагана. 26 процентов вообще посоветовали нам самим выйти на улицу и сделать фоторепортаж.  

И вот как Калуга выглядит вечером во вторник, 12 июля. Скажем сразу, что в городской черте большого объема работ мы не увидели. Деревьев упавших около двух десятков. И их вполне можно было убрать с улиц города за день. Но этого не случилось.

Видео с улиц Калуги вы можете найти в нашем телеграм-канале.

На улице Циолковского упавшее дерево поставили на место. 

В Губернском парке некоторые деревья попилили и складировали на газон. Но остались препятствия и на пешеходных дорожках.

За ТЦ «Европейским» никто работ так и не начал.

Более того, провода висят прямо возле тротуара.

На переулке Кирова похожая картина. Самый центр Калуги.

На улице Тракторной, похоже, местные жители справили своими силами.

На улице Шахтеров дерево лежит прямо на проезжей части.

На Воронина отремонтировали забор. Накануне он был повален ветром.

В сквере Воронина упавшее дерево попили. Все бережно складировано на газоне. Правда, кое-где ветки просто валяются. 

На Суворова дерево по-прежнему отдыхает на проезжей части. 

Рекламную тумбу на пересечении улиц Баррикад и Ленина восстановили. 

Уважаемые калужане, а как вы можете оценить работу городских служб после урагана. Оставляйте ваши мнения в комментариях. 

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Владимир Кравчук. Фото автора
Опубликовано: 12.07.2022 20:24 0 934
Тэги: ураган деревья уборка общество
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