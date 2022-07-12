Отопительный сезон, 50 миллионов на сквер космистов и дорогу-дублер на Северном обсудили на планерке Денисова

В понедельник, 11 июля, состоялась еженедельная онлайн-планерка с начальниками управлений и руководителями городских служб под председательством городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА.

Калуга готовится к отопительному сезону

Начали совещание с одной из важнейших тем. Были подведены итоги отопительного сезона и озвучены планы по подготовке к предстоящему.

– В настоящее проводятся плановые отключения домов от горячего водоснабжения для выполнения профилактических и ремонтных работ, - отметил начальник управления ЖКХ Александра КОЛЕСОВ. - Длительность отключения регламентируется действующим законодательством и составляет не более 14 календарных дней.

К грядущей зиме в Калуге подготовят 126 котельных. Из них 102 – муниципальных. Тепло придет почти в 4000 многоквартирных дома.

Городской голова Дмитрий Денисов услышал о состоянии дел на тех котельных, где были сложности в прошлом отопительном сезоне. Работы ведутся. Проблемы с котельными заводов «Ремпутьмаш», КТЗ и КЗТА решаются.

– У нас одна из самых децентрализованных система отопления среди областных городов ЦФО. Это накладывает определенный отпечаток на подготовку к зиме. Где в областном центре имеется одна–две крупные ТЭЦ, там совершенно иные принципы построения системы отопления, - отметил Дмитрий Денисов. – В Калуге большая протяженность теплосетей, требующих капиталовложений. В прошлом году была утверждена инвестиционная программа, чтобы на системной основе заниматься реконструкцией систем теплоснабжения. Менять сети, заниматься техническим перевооружением отопительных котельных, чтобы повышать надежность.

Дорога-дублер должна появится 12 июля.

Северный въезд Калуги получит дорогу-дублер

В областной столице продолжается реконструкция северного въезда в город. Эти работы, конечно, сказываются движении автомобилей. Чтобы минимизировать проблемы калужан, готовится к пуску дорога-дублер.

– Проводятся последние работы по организации временного проезда. Полностью завершено тело асфальта дороги-дублера, производится ее разметка. Знаки уже на месте. С 12 июля планируем организацию движения по временной дороге, – сказал директор управления капитального строительства Виталий ЛЕОНОВ.

Деньги будут тратить на нужды города, а не на сквер космистов.

Калужане спрашивают

Большое количество времени Дмитрий Денисов, как и всегда, уделил вопросам, которые калужане задают ему в социальных сетях. Так, Степан Волохов спросил градоначальника, как он относится к идее создания сквера космистов напротив парка Циолковского, на перекрёстке улиц Королева и Октябрьской.

- Мне известна такая инициатива от наших краеведов по поводу создания сквера, - отметил Дмитрий Денисов. – Напомню, напротив остановки общественного транспорта стоял многоквартирный жилой дом. Инвестор расселил жителей, предоставив им денежные компенсации, либо квартиры. Было потрачено большое количество денежных средств, а стоимость земельного участка выросла. Соответственно, если кто-то хочет построить новый сквер, то необходимо выкупить участок у инвестора. Готовы ли калужане потратить около 50 миллионов рублей? Это те средства, которые поступили от налогоплательщиков. У нас много других вопросов в городе, которые мне, в том числе задают на планерках. Отсыпка дорог, электроснабжение, опиловка деревьев. Я считаю, что в городе намного больше бытовых вопросов, которые требуют незамедлительного решения.

Не обошлось на совещании и без вечной темы деревни Лихун. Многодетные семьи каждую неделю задают вопросы городскому голове про отсыпку дорог.

Еще на прошлой неделе Дмитрий Денисов пояснил, что в 2022 году будут завершены работы на улице Млечной, Агатовой и Льняной.

Последовательность отсыпки остальных улиц городской голова предложил определить вместе при помощи голосования. При этом обязательно будет учитываться фактическую заселённость каждой улицы и уже проведённые работы на некоторых из них.

- Протяженность дорожной сети там составляет 32 километра, - отметил Дмитрий Денисов. – Я надеюсь, что эта цифра очень красноречива. На каких-то улицах проживает один или два человека. И все равно будут вопросы. Всех мы сразу удовлетворить не сможем. Там громадный объем работ. Место, где дорог никто не было.

Калужанка Лилия Сотникова задала вопрос по продлению маршрута школьного автобуса до деревни Большая Каменка. Решение этой проблемы завязано на окончании работ по строительству Северного обхода.

- Сейчас завершается строительство Северного обхода. Там очень много вопросов, связанных с транспортной доступностью до остановок общественного транспорта и школьного автобуса, - отметил градоначальник. – Запланировано с новым министром транспорта совещание. Будем разбираться в проблемах. Обеспечим калужанам удобное транспортное снабжение.

Больные деревья продолжат убирать из города.

В Калуге уберут еще 300 больных деревьев

В заключении совещания была поднята одна из самых актуальных тем последних дней. С 2020 года управление городского хозяйства выявило в Калуге около 6000 ясеней, пораженных изумрудной златкой. 700 больных деревьев снесли в этом году. В оставшиеся месяцы планируется убрать еще 300 ясеней.

Дмитрий Денисов отметил, что эта работа стоит немалых средств, и город будет обходиться только собственными заработанными средствами.

— Чудес не бывает. На что наработала муниципальная экономика, то и имеем. Будем выполнять эти работы силами собственного предприятия и идти от сложного к простому — от тех деревьев, которые действительно представляют угрозу жизни и здоровью к тем, которые могут подождать. Их можно отодвинуть на последующие, более поздние периоды времени, — подытожил градоначальник.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.