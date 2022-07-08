25 и более лет вместе. Как в Калуге отметили День семьи, любви и верности

У входа в сквер всех гостей встречали ромашками.

Возле храма можно было увидеть выставку с фото праздника прошлых лет.

В 12 часов дня после колокольного звона епископ Тарусский Леонид совершил молебен Святым Петру и Февронии.

В этот раз поздравляли четыре калужские семьи, которые прожили вместе более 25 лет, вручали им подарки и медали «За любовь и верность». А пары расписались в почётной книге ЗАГСА.

Ромашки - символ Дня семьи, любви и верности.

Гости разглядывали фото прошлых лет.

Семьи награждали грамотами, медалями и подарками. Были, конечно, и огромные букеты цветов.

Для гостей праздника пели и плясали творческие коллективы города. А в небо запустили воздушные шары.

Скоро - золотая свадьба

Наталья Петровна и Виктор Дмитриевич ЕГОРОВЫ в браке 49 лет, а в ноябре – золотая свадьба.

Познакомились Наталья и Виктор на дне рождении одного из знакомых. Наталья ждала жениха из армии. Поженились они в 1972 году.

Наталья Петровна – учитель музыки, работает в детской музыкальной школе по специальности «фортепьяно». Виктор Дмитриевич – чемпион Калужской области по боксу и сейчас тренирует детей в спортивной школе «Бригантина», не смотря на то, что уже 20 лет после тяжёлой травмы находится в инвалидном кресле.

У Натальи Петровны и Виктора Дмитриевича двое детей: сын Роман и дочь Яна. И есть внучка Анастасия, которая сейчас учится в Москве.

Познакомились в кино

Ирина Фёдоровна и Евгений Владимирович ЛЕДНЁВЫ вместе уже 39 лет. Осенью у них рубиновая свадьба – 40-летие совместной жизни.

Ирина и Евгений учились в одной школе в Алма-Ате. Однажды оказались в вместе в одной компании, пошли в кино. Это было в 1982 году. И больше они не расставались.

Евгений закончил авиационное техническое училище. Длительное время работал в калужском филиале одного из авиапредприятий. Сейчас является председателем садоводческого товарищества. Ирина – главный библиотекарь в библиотеке №36 и возглавляет клуб «Бабушкин сквер». В семье двое сыновей, Станислав и Дмитрий. А любимому внуку Кирюше осенью исполнится два года.

Поженились через два месяца

Олег Афанасьевич и Ольга Алексеевна ТАРАКАНОВЫ поженились через два месяца после знакомства и уже 40 лет вместе.

Познакомились в 1981 году, когда поехали в колхоз убирать картошку. Оба работали на «Калугаприборе»: Ольга - техником, а Олег – слесарем-сборщиком. Кроме того, Олег Афанасьевич – профессиональный боксёр. В семье трое детей: сыновья Алексей и Олег, дочь Марина. У супругов гостеприимный дом, где собирается вся семья. А главная радость – внуки.

Добивался три года

Эдуард Владимирович и Татьяна Александровна ЛЮБИМОВЫ в браке 28 лет.

Эдуард Владимирович рассказал, что как только увидел Татьяну, сказал: «Будет моей!». Это была любовь с первого взгляда. История семьи началась в Бишкеке. Татьяне в то время было всего 17, а Эдуарду уже 25. Семья Татьяны переехала в другой район, там девушку и увидел Эдуард. Добивался девушку три года. Они поженились и счастливы вместе. Хотя, как признаются супруги, первое время было тяжело. Но главное – с терпением и любовью относиться друг к другу.

У Эдуарда и Татьяны трое сыновей - Дмитрий, Кирилл и Степан. И трое внуков: Иван, Мелания, Мирослав.

А завершилось мероприятие поздравлением молодожёнов, только что расписавшихся в ЗАГСЕ. Сегодня Максим и Анна БОГДАНОВЫ, Александр и Анастасия КОНДРАШОВЫ, Анатолий и Юлия ГРОМОВЫ стали мужем и женой.

Самые важные новости Калуги и области. Оперативно, интересно, объективно. Подписывайтесь на наш телеграм канал @kp40ru.